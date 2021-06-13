В Калининградской области рухнула смотровая площадка с туристами

Так выглядела смотровая площадка в Краснолесье до обрушения. Фото: Иван МАРКОВ

Смотровую площадку на въезде в поселок Краснолесье на крайнем юго-востоке Калининградской области поставили в сентябре 2018 года. Незамысловатая конструкция из ели высотой около 2,5 метра представляет собой нос корабля, который вот-вот готовится отправиться в плаванье по зеленому морю Роминтской пущи. Вид на заповедный лес открывается с площадки захватывающий, поэтому недостатка в туристах здесь не было. Особенно сейчас, во время пандемии, когда Калининградская область стала одним из самых популярных туристических регионов России.

Но накануне случилось ЧП. Нос фантастического лесного корабля не выдержал тяжести туристов и обвалился. Пострадали два человека.

- Примерно четверть носовой части площадки провалилась, что произошло по техническим причинам, - объясняет директор Виштынецкого экологического музея Алексей Соколов. - Пострадали несколько человек. Мы очень переживаем за их здоровье и надеемся, что все обойдется. Просим прощения, у всех, кого затронул этот крайне неприятный, несчастный случай, так как чувствуем свою ответственность за тот объект, который создали в надежде, что он будет радовать гостей Краснолесья.

Вообще, как говорят в музее, площадка должна была спокойно выдержать вес 50 человек, во всяком случае, так обещал подрядчик. Однако она рухнула, когда там находились 27 туристов. В результате обрушения две женщины получили травмы, на карете скорой помощи из отправили в больницу в Калининград. Остальные отдыхающие, отделавшись синяками, царапинами и ушибами, продолжили экскурсию по Роминтской пуще.

- Две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, - пояснили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области.

Обстоятельства ЧП уже сейчас тщательно изучаются. И прокуратура Калининградской области, и СК начали проверку. Проверят и руководство музея, по чьей инициативе была установлена площадка, и организаторов экскурсии, и, конечно, подрядчика. Очень странно, что объект рушится, спустя 2,5 года после начала эксплуатации.

После ЧП площадку, скорее всего, демонтируют. Фото: Facebook

Кстати, смотровую площадку помогали создавать местные жители.

- Она задумывалась как корабль, и автор этой идеи житель соседнего поселка – Александр Самсонкин, которого, наверное, вдохновили путешествия, - рассказывал год назад Алексей Соколов. - Все, что находится у нас под ногами, холмы Виштынецкой возвышенности, каждая их крупинка, глина, камушек или крупный валун – тоже когда-то совершили путешествие из Скандинавии, с территории Балтийского моря. Они остались здесь. Теперь сюда приезжают туристы, и мы рады, что Краснолесье побуждает их к путешествиям...

Увы, похоже, сказка подошла к концу. После ЧП площадка, скорее всего, будет демонтирована.