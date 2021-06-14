Мощный антициклон накроет Калининград 30-градусной жарой

Волны раскаленного воздуха достигнут нас уже через несколько дней. Фото: Станислав ЛОМАКИН

Прохождение атлантического циклона привело к тому, что в воскресенье температура в Калининграде впервые за 11 последних дней упала ниже +20 градусов. Вдобавок ко всему выпало 20% месячной нормы осадков. Но теперь ненастье осталось в прошлом и нас ждет не просто новая теплая неделя – лето вот-вот проявит себя во всей красе.

В понедельник, 14 июня, будет сухо и воздух прогреется до +21 градуса. Небольшое эхо циклона мы услышим (а, точнее, увидим) во вторник, когда внезапно похолодает до +17..+19, снова подует северо-западный ветер (в порывах – не более 10 метров в секунду) и пройдет небольшой дождь.

В среду термометр снова покажет +21..+23 градуса, а потом начнется самое интересное. Как сообщает Центр «Фобос», в нашу сторону уже направляется мощный азорский циклон, который традиционно несет с собой раскаленный воздух. Во второй половине недели эта волна накроет Калининградскую область.

Гидрометцентр России ожидает, что в четверг температура в Калининграде поднимется до +26 градусов. В пятницу термометр покажет +28..+29, в субботу – до +30 градусов! В воскресенье если и похолодает, то всего на градус. Никаких осадков все эти дни не предвидится. Нас будет обдувать спокойный южный ветер скоростью 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление, как и должно быть при антициклоне, уйдет выше нормы: с четверга его значение поднимется до 766 миллиметров ртутного столба и уже не изменится до конца недели.