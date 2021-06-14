Уникальная выставка в Калининграде: автограф Канта, письмо Петра I и живопись XIX века

Письмо Канта датировано 25 марта 1790 года и было отправлено из Кенигсберга. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградский историко-художественный музей впервые привезли выставку из собрания Государственного исторического музея на Красной площади. Событие особенное, приурочено к грядущему 150-летию столичного музея и 75-летию нашего региона.

У нас есть замечательная возможность проследить всю историю России, изучив экспонаты. Тут старинные рукописи, подписанные царями грамоты, фотография императора Николая II, вышитая народная одежда, расписная деревянная крестьянская посуда, военные вещи, оружие и многое другое. Всего – более 200 предметов.

Украшение коллекции - вышитая крестьянская одежда. Фото: Александр КАТЕРУША

Со всеми экспонатами связаны какие-то истории. Например, в витрине вы увидите записку Льва Толстого. Оказывается, однажды крестьянин из деревни Городня, это владения Льва Николаевича, нашел в поле две арабские монеты Х–ХI веков, да и отдал их барину. Писатель в 1896 году передал эти монеты главному хранителю Государственного исторического музея. Привез он их в конверте, который собственноручно подписал. Монеты хранятся теперь в отделе нумизматики. А сам конверт с подписью Толстого привезли в Калининград на выставку.

Словом, упор сделан на мемориальные реликвии и персоналии. Предметы были специально отобраны для нашего города и случайных вещей здесь нет.

Выставка до Калининграда побывала всего в трех городах: Белгороде, Тюмени и Туле.

- Каждый раз мы эту выставку не повторяли, а немножечко ее корректировали под историю той территории, куда она едет. Ни в Тулу, ни в Тюмень товарищ Кант не ездил. А в Калининграде появился уникальный автограф Иммануила Канта из коллекции графа Орлова, материалы связанные с космонавтом Алексеем Леоновым, - рассказывает Андрей Яновский, замдиректора Государственного исторического музея. – Выставка должна вызвать интерес у жителей города. Часто спрашивают: «Это подлинник? А это копия?». На этой выставке копий нет! Только оригинальные вещи, только памятники мирового значения, которые могут составить гордость любой коллекции.

Выставку сопровождает по стране замдиректора Государственного исторического музея Андрей Яновский. Фото: Александр КАТЕРУША

Письмо Канта хочется рассматривать: мелкий аккуратный почерк, датировка «1790» и скромно выведенная подпись. Письмо было адресовано немецкому философу Иоганну Готфриду Карлу Христиану Кизеветтеру. Оно датировано 25 марта 1790 года, было отправлено Иммануилом Кантом из Кенигсберга.

Письмо это – из собрания Григория Владимировича Орлова, тайного советника, сенатора и камергера, последнего представителя рода екатерининских Орловых. Григорий был одним из богатейших людей России и Европы того времени. В течение жизни он скупал произведения искусства и всяческие редкости, сформировал феноменальную коллекцию скульптуры, живописи и ювелирных изделий. Орлов занимался уникальным по тому времени коллекционированием – собирал автографы великих людей, начиная с XIV века, заканчивая XIX веком. Их у него было более 4 тысяч. Предпочтения отдавал зарубежным знаменитостям. В числе прочих, имелся и этот самый автограф Канта, который привезли в Калининград.

Фотография Николая II с подписью императора. Фото: Александр КАТЕРУША

Есть на выставке и вещи XVIII века, связанные уже с Россией. Например, письмо царя Петра I коменданту Эльбинга от 1712 года или коронационная стопа царя, из которой он пил в 1720-м.

Письмо Петра I коменданту Эльбинга, датируется 1712 годом. Фото: Александр КАТЕРУША

В витринах грамота Ивана Грозного, печать полководца Барклая-де-Толли, документы участников Великого Посольства 1697 года, автограф писателя Андрея Болотова, рукописный сборник, принадлежащий генерал-губернатору Кенигсберга Василию Суворову, завещание Николая Карамзина, который в Кенигсберге встречался с Кантом и описывал город в своих «Записках русского путешественника», автограф Александра Васильевича Суворова…

Дополняет экспозицию прекрасная живопись: портреты императоров, цариц и купчих XIX века.

Выставка «Реликвии и шедевры Государственного исторического музея» (0+) работает до 3 октября.