«В Калининграде чистый воздух, но сонные люди»

Приехать в Калининград, влюбиться и остаться - по такой формуле сегодня выбирают наш город большинство новых переселенцев. Фото: Александр КАТЕРУША

На днях калининградец Никита С. потерял новенький мобильный телефон. Дорогой гаджет был подарком мамы, парень не хотел ее расстраивать, поэтому поделился неприятностью только со своим другом Александром – последним, которому звонил с потерянного мобильника. Утром следующего дня Александру позвонил неизвестный, который сообщил, что нашел телефон и готов вернуть его владельцу. Радостные друзья примчались в назначенное для встречи кафе и узнали, что благородный человек - бизнесмен, и впервые в жизни приехал в Калининград из Томска, чтобы «посмотреть самый запад России». И оказался настолько очарован «необычностью архитектуры, природой и контактностью города», что сразу приобрел квартиру на Октябрьском острове. На примере таких же «новых калининградцев» мы попробовали понять, довольны ли они переменой места жительства.

Из Сибири – с энергией

Игорь - ведущий инженер крупной сетевой компании из Новокузнецка 10 лет работал в Калининграде вахтовым методом. Год назад, когда был решен вопрос с запуском серьезного проекта в нашем регионе, сибиряк, не раздумывая, переехал в наш город насовсем. Купил элитную «трешку» на Еловой аллее. Сделкой остался доволен, хотя жилье оказалось довольно дорогим по сравнению с Новокузнецком.

- Толчком к окончательному переезду для меня стали хорошая экология, близость к Балтийскому морю, удобство для проживания и работы, а особенно – воздух! - говорит 49-летний мужчина.

В Калининград Игорь перевез жену и дочку и уверенно говорит, что не пожалел о своем решении, успел привыкнуть и даже полюбить регион. Правда, есть и такие моменты, которые режут глаз.

- Во-первых, удивляет, что слишком много вокруг «сонных» людей» - медленных и инфантильных. Даже за рулем соседних автомобилей в потоке. Во-вторых, разочаровали некоторые бизнесмены. В глаза улыбаются, обещают, но ничего не делают. В Сибири если договорились о чем-то, то это - железобетонно. А один случай и вовсе был из ряда вон выходящий: перевел предоплату на выполнение работ, а подрядчик скрылся. Теперь моя организация по предоплате не работает.

Больше всего Игоря расстраивает разрозненность среди детей в школе у дочери.

- Дружбы нет! В Новокузнецке дочка из школы могла три часа домой идти, все это время общаясь с многочисленными друзьями. А здесь за год - ни одной подруги! Никто не общается между собой, живут в ритме «дом – школа – дом». Мы в небольшой панике!

Преступности - ноль, зато много военных

Юрист Ольга (36 лет) раньше проживала с мужем и двумя детишками в Кемерово. Объехали на машине все красивые места Сибири, а греться на солнце отправлялись в Тайланд и Китай.

- За 40 тысяч рублей могли отдохнуть в этих странах всей семьей с вылетом из Кемерово, - вспоминает женщина.

Но началась пандемия, и впервые семья выбрала Сочи, где за тот же по времени отдых потратили 100 тысяч рублей, а потом пришлось открыть еще две кредитные карточки по 50 тысяч, чтобы показать детям юг России. Получив неожиданный опыт дорогого внутреннего туризма, Ольга с мужем полетели в Калининград на разведку. Взяли напрокат машину и изучали лучшие места области с картой в руках. В один из августовских вечеров, сидя в приморской гостинице, приняли судьбоносное решение – переезжать! Благо, перевод обоих на госслужбу в Калининградскую область оказался возможен. Более того, в трех школах, куда заходила Ольга, соглашались взять ее детей на учебу сразу, без регистрации, что в их родных краях невозможно. И вот уже два месяца семья проживает в Багратионовске, хотя квартира пока съемная.

- Наш выбор пал на этот уютный городок потому, что он очень чистый и зеленый, открытый и безопасный, преступности – ноль, - объясняет Ольга. - Я смело гуляю вечерами с детьми и собачкой, которую взяла из приюта, восхищаясь спокойной обстановкой на улицах. Нравится и то, что много вокруг военных – опрятных и подтянутых.

Жилье семья пока снимает в многоквартирном доме, где утром все спешат на работу. Безработицу, со слов Ольги, она видела в Рязани и в малых городах Сибири. В Багратионовске, говорит, «жизнь бьет ключом».

«Черное небо» осталось в прошлом

Очень трепетно воспринимаются на новом месте встречи с земляками.

- Увидев на днях машину с сибирскими номерами, подбежали всей семьей, и были искренне рады, что наши кемеровчане тоже переехали сюда навсегда, - рассказала Ольга. - Обнимались, как родные.

Обе семьи сошлись во мнении, что рынок недвижимости в самой западной области страны радикально отличается от других регионов России. Если в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Дальнем Востоке и даже в Центральной части страны самые дешевые – квартиры, затем идут таунхаусы, а самые дорогие – дома, то здесь наоборот: квартира может стоить в разы больше дома, который в свою очередь дешевле таунхауса.

Ольга надеется устроить детей в кадетские классы и военные вузы, чего нет в ее родном Кемерово.

- Там высшее образование можно получить только в Томске или Новосибирске, а калининградцы могут отправлять детей даже за границу, когда закончится пандемия.

Женщина вспоминает и то, что авиабилеты в Санкт -Петербург или Москву из Кемерово в разы дороже, чем из Калининграда, а что касается железнодорожного сообщения, то добираться в «большую Россию» из Сибири нужно не менее 5-ти суток. Кроме того, семья не может забыть и режим черного неба (периодически вводится в индустриальных городах, когда в воздухе скапливаются вредные вещества), о чем в Калининграде даже не слышали. Особое восхищение вызывают погода и близкие расстояния - на море семья приезжает по выходным даже в дождливые дни.

- Дышать, дышать и еще раз дышать! - повторяет мама двух детей.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«На покупку жилья многие решаются спонтанно»

Независимый эксперт по рынку недвижимости, практикующий брокер (риэлтор) Олег ПЕРЕВАЛОВ:

- По моим наблюдениям, 3/4 или даже 4/5 всех переезжающих к нам людей - это те, кто увидели Калининград первый раз. И на этом фоне в 2020-м и в начале 2021 годов мы наблюдали эмоциональные покупки, которых не было в наших краях с 2008 года. Погуляв по мощеным улочкам Калининграда или вдоль рельефных склонов Светлогорска, люди спонтанно решались на приобретение недвижимости. Порой эмоциональные покупки проходили даже тогда, когда гости, вернувшись домой, за тысячи километров от Калининграда, вдруг звонили, оформляли доверенности, перечисляли деньги по договору и становились обладателями жилья в нашей области.

Что касается возраста переселенцев, то в последнее время это люди 45-50 лет с достаточно высоким социальным статусом. Коммуникабельные, интересные в общении, уверенные в том, что делают, не ведомые, а ведущие. Есть те, кто переезжают ради детей. Во – первых, самой молодежи нравится современный Калининград, а во-вторых, в местных вузах есть достаточно редкие факультеты, как например, «Биотехнологии». Калининград напоминает «маленькую Америку», где все переезжающие жадно ищут работу, И находят, потому что искренне хотят этого. А те, кто за пассивный доход, покупают инвестиционные квартиры. Жители Москвы и Московской области – в основном на побережье Балтийского моря. Всем нужны полностью готовые квартиры для проживания уже завтра, а предлагается по большей части «серый ключ. Готового продукта на рынке сейчас катастрофически не хватает! Вот и разметается «вторичка» даже не в течение суток, а в течение двух – трех часов. Были случаи, когда на одну готовую квартиру с мебелью стояли 5-6 покупателей, в результате ушла она тому, кто заплатил на 100 тысяч больше - как на аукционе. А однажды квартиру в Калининграде семья из Сибири приобрела даже без просмотра!

Люди уезжает из своих родных мест из-за плохой экологии, многие жалуются, что устали от жуткой мошкары вокруг. Жители Сибири и Севера России, наряду с такими триггерами, как редкая историческая ценность Калининграда, его контактность, близость к Европе и морю, ключевым моментом назвали все-таки безопасность жизни.