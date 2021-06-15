У наркоторговцев изъяли фаллоимитатор и флаг США

Подозреваемых задерживали при поддержке полицейского спецназа. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сотрудниками отдела по расследованию организованной преступной деятельности следственной части следственного управления УМВД России по Калининградской области окончено производством и направлено в суд уголовное дело в отношении двух создателей и шестерых активных участников интернет-магазина по продаже наркотиков. Торговая точка функционировала в т. н. даркнете - теневом сегменте сети Интернет.

Сначала оперативники (1-го) отдела по противодействию наркоугрозе выяснили, что калининградцы, одному из которых 19, а другому - 30 лет, периодически размещали на торговой площадке Hydra предложения о продаже амфетамина (относится к психотропным веществам), а также наркотических веществ: мефедрона, каннабиса (марихуаны), МДМА и а-PVP (т. н. «соли»). К делу наркоторговцы подошли с выдумкой.

- Организаторы группы выбрали для своего магазина наименование «Тигра-стиль», создали витрину и «фирменный» логотип, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Финансовые операции производились с использованием криптовалюты. Оптовые партии наркотиков в Калининград доставляла 30-летняя женщина, которой через мессенджер передавали указания на командировки в Москву и Санкт-Петербург. Курьеру оплачивали авиабилеты, компенсировали повседневные расходы и, конечно, давали деньги на закупку запрещенного товара.

В специально арендованной для этого квартире привезенный товар расфасовывали и передавали через «мастер-клады» розничным курьерам-закладчикам, которые оборудовали целую сеть тайников в разных районах города.

- Наркотики либо закапывались в землю, либо крепились с помощью магнитов на таблички с номерами домов, водосточные трубы, заборы и дорожные знаки, - продолжает Поставничая.

Наркоторговцы действовали с размахом, охватив не только территорию Калининграда, но и Черняховска, Светлогорска, Зеленоградска. Однако в декабре 2019-го этому процветанию был положен конец: наркоторговцы были задержаны оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром». Одного из подозреваемых по имени Лев взяли прямо в костюме Тигры, в котором преступник ходил по многоквартирным домам, делая закладки.

Закладчика Льва задержали прямо в костюме Тигры. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В ходе личных досмотров и обысков у задержанных были обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере, в том числе только что привезенная в Калининград из Москвы партия мефедрона весом 200 граммов. Весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались при совершении преступлений, у оперов особого удивления не вызвали. А вот оказавшийся среди всего этого добра внушительных размеров фаллоимитатор вкупе со звездно-полосатым американским флагом можно отнести уже к неординарным находкам.

Преступники зачем-то бережно хранили звездно-полосатый стяг. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

- Четверым из задержанных, в том числе обоим организаторам, курьеру и одному из закладчиков, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - добавили в УМВД.

Кстати, женщина-курьер, как выяснилось уже в процессе следствия, до своего ареста намеревалась поменять пол, начала проходить курс гормонотерапии и даже успела изменить свои паспортные данные на мужские. Но, оказавшись за решеткой, почему-то передумала и заявила, что она все еще остается представительницей слабого пола.

В уголовном деле фигурируют 13 эпизодов преступной деятельности группы, участникам которой по нормам действующего законодательства грозят длительные сроки лишения свободы.