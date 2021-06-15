Контроль за соблюдением масочного режима должен стать более жестким. Фото: Александр Подгорчук

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Калининградской области в региональном управлении Роспотребнадзора приготовили целый список новых ограничений. Об этом сегодня рассказала глава ведомства Елена Бабура.

- Ситуация ухудшилась, мы видим рост числа заболевших среди молодых людей, среди трудоспособного населения и среди детей - в основном в семейных очагах по контакту со взрослыми, - отметила главный санитарный врач области.

Причинами роста числа заразившихся Елена Бабура назвала слабые темпы вакцинации и неисполнение тех ограничений, которые сегодня действуют. Чтобы замедлить распространение коронавируса, Роспотребнадзор предложил областным властям целый список ограничительных мер:

- запретить минимум на две недели массовые мероприятия с неопределенным количеством людей. Это дни города, фестивали, стритфуды, детские праздники и праздники любой тематической направленности. Сюда же попадает работа фан-зоны, которую планируют открыть 21 июня на стадионе «Калининград»;

- перевод не менее 30% работников на дистанционный режим. Если на предприятии фиксируются повторные случаи заражения, на удаленку должны уйти не меньше 50% сотрудников;

- фуд-кортам в торговых центрах разрешить работу только навынос и доставку. А еще - сократить число посадочных мест в кафе и ресторанах торговых центров, где нет отдельного входа;

- работу общепита с 00.00 до 06.00 утра - запретить;

- ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.

Роспотребнадзор собирается и сам, и при помощи полиции еще активнее следить за соблюдением предписаний там, где уже зарегистрированы случаи заболевания. По словам Елены Бабуры, будут проверять не менее 50 объектов каждую неделю и привлекать нарушителей к административной ответственности.

- Надеемся, меры войдут в новую редакцию постановления правительства и вступят в силу со среды, 16 июня, - отметила Бабура.

В правительстве Калининградской области внедрение новых запретов пока не прокомментировали.