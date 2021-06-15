Нечто среднее между Питером и Братиславой: Каким видят Калининград туристы из «большой» России

Костюмированные экскурсии на острове Канта пользуются большим спросом у туристов. Фото: Иван МАРКОВ

С закрытием границ Калининград стал у россиян одним из самых популярных туристических направлений, а после открытия прямых рейсов из городов-миллионников улицы нашего города, кафе-рестораны и приморские электрички запрудили тысячи отдыхающих. Какие у них были ожидания от поездки, и совпали ли они с реальностью, выяснял корреспондент «Комсомолки».

«В Москве на эти деньги не отдохнуть»

Москвичка Татьяна Пастухова, приехавшая в Калининград впервые, после четырехдневного пребывания, обзорной экскурсии по городу, посещения Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска (последние два города она упорно называет Солнечногорском и Зеленогорском) открыто всем восхищается:

- Я бы сказала, что увиденное здесь превосходит то, что я ожидала. Тут чисто, уютно, ухоженно, люди доброжелательные. Те, кто здесь не в первый раз, рассказывают, что произошли значительные изменения. В общем, впечатления самые хорошие.

Около 10 тысяч рублей Татьяна заплатила за гостиницу и столько же за экскурсии, еда и сувениры обошлись ей еще в 10 тысяч. Такие расходы она считает очень бюджетными.

- Я бы сказала, что в Москве все это намного дороже. А вообще ваш город можно с Питером сравнить, правда, там больше достопримечательностей, конечно. А властям можно пожелать сделать побольше лавочек вдоль реки и побольше урн по городу, а то не понятно, куда вы тут мусор выбрасываете. И главное, немецкие дома, которые тут сохранились, - это замечательно, их нужно сохранять. Я и ехала сюда, чтобы на все это посмотреть. У вас есть своя изюминка, - заключает Татьяна.

«Нужно больше вложений в старину»

Самарка Мария, приехавшая в Калининград с мужем, сообщила, что билеты им обошлись в 25 тысяч рублей, а гостиница в 17. Она тоже отметила чистоту и ухоженность улиц, однако, по ее словам, властям города нужно делать больше вложений в старину.

Очередь за билетами в Кафедральный собор. Фото: Иван МАРКОВ

- Мы все изучили заранее, поэтому поехали по тем местам, о которых читали. Моему мужу, как и всем мальчишкам, очень нравится оружие и все, что связано с войной (хотя он и не военный), поэтому он хотел посмотреть форты в первую очередь. В основном, по оборонительным сооружениям мы и путешествовали, каждый день минимум по семь часов ходили.

Сравнивая Калининград с другими городами, Мария вспомнила латвийскую столицу:

- До закрытия границ мы ездили в Ригу, и нам там понравилось. Хотели в Чехию, но сейчас все закрыто, поэтому мы к вам подались. Да, у вас не Европа, но город все равно очень красивый и чистый. Респект тому, кто всем этим занимается.

Между Владивостоком и Анадырем

Нижегородцу Олегу Мурашову поездку полностью организовала жена. В Калининграде он впервые побывал 15 лет назад, но в командировке. А сейчас за двое суток он успел посмотреть Рыбную деревню, бункер Ляша, погулял по Амалиенау и посидел в нескольких кафе.

- Город изменился в лучшую сторону – все прекрасно. Цены вменяемые и в кафе, и на общественный транспорт, и на аренду машины. Меня тут, конечно, жена как слепого водит, - говорит Олег.

Из тех российских городов, которые Олег успел посмотреть, Калининград, по его мнению, больше всего похож на Владивосток.

- Много туристов и там, и у вас. Город также на них ориентирован. Чувствуется близость границы. У вас, в частности, европейское соседство даже на бытовом уровне заметно. Например, на красном свете будет толпа народу стоять даже если пустая дорога. Максимум один-два человека перебегут, а все остальные дисциплинированно ждут. Такое еще есть в Анадыре. А если о Нижнем Новгороде говорить, то мы не в лучшую сторону от вас отличаемся. Благодаря 800-летию город у нас весь перекопан, и туристов некуда вывести – даже в Кремль не попадешь. Сервис у нас тоже беда бедой, хотя чемпионат мира у нас в лучшую сторону ситуацию развернул. Что касается Калининграда, то я очень удивлен, что у вас до сих пор Дом Советов в порядок не привели.

«Мало урн, но нет мусора под ногами»

Супруги Месиловы из Екатеринбурга приехали в Калининград через турфирму, хотя обычно путешествуют дикарями. Ушло на это 65 тысяч рублей вместе с билетами.

- Я, если честно, ожидала, что тут меньше истории сохранилось, - говорит Екатерина Месилова. -Еще я не ожидала, что ваш город настолько зеленый. Из минусов – мало пандусов для детских колясок и для инвалидов. У нас в Екатеринбурге в последние годы эта тема активно продвигается. Но, в основном, все понравилось: от Куршской косы мы в восторге, от диких пляжей на Балтийской косе – тоже. Сквер на острове Канта также очень нравится.

- Меня люди больше удивляют, - добавляет ее муж Евгений. – У вас мало урн, но в городе очень чисто. То есть, никто мусор и бычки не бросает. У нас грязнее, хотя урны через каждые 50 метров. Значит, вы бережете то, что у вас есть. Да и люди не злые. Можно к любому подойти и дорогу спросить. Мы тут 11 дней, но пока нам везло. На Урале не так, там люди суровые.

По мнению туристов из Екатеринбурга, Калининград чем-то похож на Братиславу, а из российских городов не похож ни на какой.

- Если вкратце сказать о Калининграде, то он очень уютный. Мы в России много, где были, но тут хочется жить, - считают екатеринбуржцы.

«Калининградцы – это медленные ворчуны»

На острове Канта встретились и две новоиспеченные калининградки (обе живут здесь около полугода). Москвичка Виктория Дмитриева переехала в конце октября, а иркутянка – в феврале. Они обе влюбились в Калининград и успели кое-что узнать про калининградцев.

Дмитриева сдала свою квартиру в Москве, купила жилье на улице Леонова и сдает его посуточно туристам. Сама же она с двумя детьми живет в хорошей квартире на берегу Верхнего озера, работает удаленно и очень довольна переездом. Ольга дает такой портрет калининградцев:

- Среди них много приезжих, я даже не знаю, можно ли их считать калининградцами. А коренные калининградцы, как мне показалось, довольно агрессивны к тем, кто сюда переезжает. Особенно к москвичам. Мол, до нашего приезда здесь так хорошо было. Они говорят на том языке, который используется в Москве: «вы тут все понаехали», «на дорогах себя ведете безобразно», «цены из-за вас взлетели». Калининградцы – это ворчуны. При этом, калининградцы старшего поколения, как мне кажется, отличаются от обычных российских пенсионеров. Они больше похожи на европейских пенсионеров, даже внешность у них другая. Это не бабушки, которые сидят у подъездов в той же Москве.

Иркутянка Зарема Болохоева вместе с мужем, маленьким ребенком и двумя котами переехала в Калининград зимой, и первое время из-за мрачной погоды и неудач со съемом квартиры переживала депрессию – из-за котов им отказывали 93 раза. Несколько месяцев назад все устроилось. Сейчас Зарема также может составить свое мнение о калининградцах.

- Люди здесь более европейские. Мне, правда, в основном попадаются те, кто сам сюда недавно переехал. Много украинцев и белорусов. Местные, как мне кажется, все делают очень медленно. Они не то чтобы расслабленные, но любят все откладывать. У нас в Иркутске это не принято. Еще меня удивляет, что даже в будний день, особенно если солнечная погода, летние веранды ресторанов забиты людьми (у нас отдыхают в ресторанах только в выходные). Такое ощущение, что калининградцы ловят солнце. Цепляются за каждый солнечный день. И это точно не приезжие, а именно местные. Еще мне нравится, что тут многие устраивают пикники в парках. В Иркутске это не распространено.