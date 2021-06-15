В Калининграде сиротскому приюту у синагоги возвращают исторический вид

В прошлом сиротский приют, а ныне жилой дом на улице Октябрьской уже одевают в леса. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще в 2020 году было принято решение привести в порядок дом на улице Октябрьской, 3, который примыкает к синагоге. Это историческое, знаковое здание для Кенигсберга-Калининграда. До войны здесь располагался сиротский приют. Во время печальных событий «Хрустальной ночи» в 1938 году дом был частично разрушен. Пострадал он и в середине 1940-х во время военных действий. И вот пришло его новое время.

Красное здание рабочие регионального Фонда капитального ремонта одевают в леса. Все работы по восстановлению дома проведут за счет средств государственной поддержки от правительства Калининградской области. Целевая субсидия – больше 30 млн рублей.

- Задача – по максимум привести задние к историческому виду. У нас большой архив фотоматериалов, есть на что ориентироваться. Кровлю сделаем из керамической черепицы. Фасад очистим специальными составами, торцевую стенку проработаем, будем укреплять стены, потому что есть трещины. Вплоть до того, что некоторые фрагменты кирпичной кладки предстоит перебирать. Работы намечаются серьезные, – говорит глава Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.

По закону Фонд поменяет окна только в местах общего пользования (крыша, подвалы, лестничные клетки). Окна жителей трогать не будут. Им могут лишь порекомендовать преобразовать свое имущество. Вопрос – захотят ли жильцы? Принудить или заставить их никак нельзя.

Также предстоит заменить общие двери, улучшив входные группы. Опять же, приведя к историческому виду. Есть, впрочем, у дома и частные входы с дверьми, ведущими, к примеру, в магазин и сувенирную лавку. С некоторыми пользователями уже есть предварительные договоренности, они только за улучшение вида старинного дома и его элементов.

- Есть полностью переложенные окна, мы не можем их вернуть к историческому виду. Есть выступающая часть бывшей лестничной клетки, сейчас там места общего пользования, туалеты. Там были наклонные перемычки и при ремонте фасада мы постараемся эти перемычки восстановить. Над эркером есть определенная конфигурация кровли в виде башенки. Будем к этому стремиться, – говорит глава фонда.

Сохранилось много фотоматериалов, которые стали основой предстоящих ремонтных работ. На фото – вид на синагогу и приют, начало XX века. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

По словам Олега Туркина, позади серьезная предпроектная подготовка.

- Несколько месяцев до этого мы обследовали здание специальными высокочувствительными приборами и с помощью датчиков. Трамваи, близость проезжей части, строительство синагоги – непростые условия эксплуатации объекта, плюс во время войны он пострадал, выгорела кровля, в советское время шла активная перестройка. Мы долго изучали здание, выявляли несущую способность каркаса и фундамента. В целом несущая способность обеспечена. Так что начинаем фасадные и кровельные работы, работы по инженерным сетям. Все надо делать аккуратно, вдумчиво, с высоким качеством. Будем работать так, как надо, а не так, как быстро.

Основной массив работ постараются завершить в этом году. Срок сдачи объекта – лето 2022 года.

Проект готов, так что можно представить, как будет выглядеть здание сиротского приюта после восстановления. Интересно, что на иллюстрации рядом с приютом есть еще один дом. Дело в том, что ранее были задумки разместить тут же гостиницу, но подтвержденных планов по реализации этого проекта пока нет. Это один из возможных перспективных вариантов развития территории. Еще при строительстве синагоги высказывались идеи создания квартала «под старину».

Одно понятно точно – историческое здание приюта на бывшей Линденштрассе будет сохранено.