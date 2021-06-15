Юбилей Калининградской области, год 1985-й: появление первой церкви

Калининградцы на расчистке бывшей кирхи, которая должна стать православным храмом. Фото: Юрий ПАВЛОВ

На протяжении сорока лет местные идеологи с гордостью подчеркивали: самая западная область свободна от «опиума для народа». Новых храмов нет – и не будет. А те, что чудом уцелели от немцев, стоят в руинах или используются в иных, далеких от религии целях. Православные – традиционно самая многочисленная у нас группа верующих – пытались добиться регистрации своей общины. Да тщетно. И, скажем, те же крещения приходилось проводить подпольно либо ехать ради этого в Литву, Белоруссию, Псковскую область.

Но к середине 80-х ситуация в Москве, на самом «верху», стала меняться. А в Смоленско-Вяземскую епархию Русской православной церкви весьма кстати для калининградских верующих был назначен новый архиепископ Кирилл (в миру – Владимир Гундяев), сыгравший важную роль в том, чтобы янтарный край перестал быть «оплотом научного атеизма».

25 февраля 1985-го (заметим, еще не было объявлено никаких «перестроек») горисполком принял, без преувеличения, историческое решение о регистрации православного общества в Калининграде. На улице Третьяковской для проведения служб открылся домовой храм, предоставленный одной из прихожанок. И 12 сентября 1985-го будущий патриарх провел здесь первое Архиерейское богослужение.

А чуть раньше (4 сентября 1985-го) новой общине, включенной в состав Смоленской епархии, передали развалины бывшей кирхи Юдиттен. К слову, в решении горисполкома написали «Иудитте». Но потом кто-то ручкой исправил прямо в документе.

Узнав об этом решении, противники злорадствовали: сперва сорок лет добивались своей легализации, а теперь еще сорок лет будете восстанавливать руины на Тенистой! Как вспоминал патриарх Кирилл, «когда я впервые приехал к этому месту, о многом пришлось подумать. Как, какими силами, на какие средства восстановить все это?! Но, увидев горячую веру людей, их желание иметь храм, понял, что он будет воздвигнут». На него жертвовали деньги, стройматериалы, в свободное время приходили сюда работать. И 19 декабря 1986-го первый храм был освящен (ныне Свято-Никольский собор – главный храм созданного при нем женского монастыря).

В 1988 году Смоленско-Вяземскую епархию переименовали в Смоленско-Калининградскую. В 2009-м у нас была выделена самостоятельная епархия. Бывший митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, став в том же году патриархом, оставил за собой управление нашей епархией. «Я никогда не смогу забыть Калининград, – сказал тогда новый глава РПЦ. – И обещаю, что он будет занимать очень заметное место в моей повестке дня».

Кстати, в 2006 году митрополиту Кириллу было присвоено звание почетного гражданина Калининграда, а в 2009-м патриарх Кирилл стал первым почетным гражданином области. По его словам, хоть он и не мог физически присутствовать в Калининграде постоянно, не было дня, чтобы город не присутствовал в его мыслях, не был среди забот, которыми он жил. А опыт, приобретенный у нас, не раз помогал ему в решении тех или иных проблем – предстоятель признавался, что опыт общения с калининградцами для него очень важен, потому что у самого Калининграда совершенно особая судьба и особое предназначение.

СПОРТ

Крути педали!..

29 сентября 1985-го у нас впервые с размахом прошел День велосипедиста

Именно с того массового заезда на велосипедах ведет свою историю современный «Тур де Кранц». А тогда, 36 лет назад, в Зеленоградск (бывший Кранц) его участники еще не ехали. Все происходило в Калининграде. И будущий «тур» назывался без особых затей – спортивный праздник День велосипедиста.

Вообще такие праздники у нас бывали и раньше. Однако проводили их «на энтузиазме», и собирали они лишь узкий круг самых увлеченных энтузиастов. В 1985 году в общем русле запущенной в СССР перестройки был взят в том числе курс на здоровый образ жизни. И у нас, в частности, решили превратить День велосипедиста в подлинно массовый, народный праздник. Организовали его в рамках программы «Движение для здоровья». А принять в нем участие могли все желающие на велосипедах любых марок. Демократия!

Нынешний «Тур де Кранц» ведет свою историю с советского Дня велосипедиста, ради которого 29 сентября 1985-го был перекрыт весь центр Калининграда. Фото: Дмитрий ВЫШЕМИРСКИЙ

29 сентября 1985-го День велосипедиста открылся парадом на стадионе «Балтика». А затем начался агитационный пробег на двухколесных машинах. Сперва велосипедная лавина покатилась по Ленинскому проспекту до Южного вокзала. После чего, развернувшись, двинули назад – с заездом на проспект Мира до Дворца культуры рыбаков (ныне – Музыкальный театр).

Потом юные велосипедисты состязались в автогородке Парка культуры и отдыха имени Калинина, который сегодня стал Центральным. А взрослые участники соревновались на трассе, проложенной по проспекту Мира, улицам Кутузова и Энгельса.

Как выяснилось, в тот день и добрая традиция была заложена. С той поры каждый год в сентябре у нас начали проводить массовый велопробег. Со временем он стал проходить по зеленоградской трассе. А поскольку калининградцы дружат не только со спортом, но и с чувством юмора, то, вспомнив заморский «Тур де Франс», наш велопробег переиначили на местный лад. Причем если раньше «Тур де Кранц» говорили в шутку и меж собой, то сегодня его так именуют уже вполне официально.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В феврале 1985-го на всесоюзном турнире по вольной борьбе калининградец Андрей Шумилин занял первое место в весе до 80 кг.

В феврале открылся универсам «Московский» – крупнейший в области.

В апреле на всесоюзном теннисном турнире наш земляк Александр Волков, играя в паре, занял первое место. В июле на I Всесоюзных юношеских спортивных играх взял золото в одиночном разряде. А в октябре завоевал первое место в паре на турнире в Швейцарии и впервые в истории калининградского спорта стал обладателем серебряной медали на чемпионате СССР по теннису.

22 апреля в Правдинске открылся первый в области музей истории района.

В апреле на улице Суворова установили паровоз Л-0282 (теперь стоит на улице Киевской – в музее железнодорожной техники).

29 апреля Новопрегольская набережная была переименована в честь адмирала Владимира Трибуца, а улица Кровельная стала носить имя дважды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Новикова.

30 апреля в Светлогорске вступил в строй новый клуб Центрального военного санатория.

В мае в область пришел природный газ – был введен в эксплуатацию газопровод Вильнюс-Калининград.

В июле открылось движение по новому путепроводу на улице Александра Невского.

26 августа облисполком принял долгожданное решение: Курский залив и Курскую косу отныне следовало именовать с буквой «ш».

В августе наш зоопарк получил обитателей, каких в коллекциях зоопарков страны до того не бывало: шестерых моржей, точнее, еще морженят, доставили с Чукотки на самолете.

1 сентября новоселье справила восьмилетняя школа № 26, заодно ставшая еще и средней. Одно из ее бывших зданий отдали под жилье учителям, в другом открылся межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профориентации учащихся.

21-22 сентября прошла первая областная выставка продукции садоводов-огородников. В книге отзывов писали: «Хотелось бы увидеть все это богатство и в магазинах…»

В канун 7 Ноября открылся Дворец бракосочетаний.

В ноябре был сдан дом № 1 на новой улице – имени Олега Кошевого.

16 ноября на Ленинском проспекте, 47, открылась первая в области видеотека: 340 кассет с лучшими фильмами советского и мирового кинематографа.