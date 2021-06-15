В «Единой России» рассказали о работе по поддержке семей с детьми

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Партия «Единая Россия» последнюю пятилетку занималась усовершенствованием федеральных законов, которые направлены на обеспечение функционирования системы мер помощи родителям несовершеннолетних.

В числе ключевых направлений поддержки находится вопрос расширения программы материнского капитала. Последний увеличили на 200 000 рублей. Власти маткапитал индексируют. Деньги родителям с недавнего времени начали платить и за первенца. Оформление документов проходит в более удобной форме. Помимо этого, изменения также коснулись использования материнского капитала. Денежные средства теперь разрешается тратить на строительство частных домов. Об этом пишет nashgorod.ru.

По словам координатора проекта «Единой России» «Крепкая семья» Ольги Окуневой, власти направили выплату в 450 000 рублей на улучшение жилищных условий многодетных семей. Деньги дают на погашение ипотечного займа, в том числе и льготного. Этим правом воспользовались уже порядка 70 000 семей.

Кроме того, благодаря партии в стране ввели дополнительные выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от 8 до 17 лет. Последние будут действовать со следующего месяца. Для беременных расширили меры поддержки. Речь идет о женщинах, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. С июля за постановку на учет на ранних сроках беременности начнут ежемесячно платить 6 350 рублей. В период декретного отпуска жительницы РФ смогут получить еще одно образование по месту своего фактического нахождения, а не только по месту прописки.

Правительство в два раза увеличило сумму ежемесячного пособия по уходу за детьми для нетрудоустроенных родителей. В наши дни сумма выплаты выросла до 6 750 рублей. Также власти подняли с 6 000 до 13 504 рублей размер выплаты для граждан, потерявших работу и находящихся в декретном отпуске.

Нововведения коснулись и сферы отдыха детей. По предложению единороссов родители получат возможность вернуть 50% цены путевки в детские оздоровительные лагеря. Многодетным родителям позволят самим планировать отпуск в удобное время, сообщается на сайте «Единой России».

Недавно лидер партии Дмитрий Медведев инициировал начало отчетной кампании единороссов. Глава политического объединения подвел итоги работы за пять лет. Медведев заявил о выполнении предвыборной программы «Единой России» 2016 года. Ее проверили на прочность. Программа не теряла актуальности все это время.

«Наш регион стал одним из первых, где по инициативе «Единой России» удалось систематизировать все меры поддержки в социальный кодекс. Так, в прошлом году введена новая выплата для семей студентов и молодых специалистов в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Сертификаты на эту меру поддержки за прошлый год и первый квартал этого года получили 570 женщин. Также законодательно закреплено право беременных на оздоровление в специализированных центрах. Еще одна мера поддержки - предоставление денежной выплаты в размере 300 тысяч рублей взамен земельного участка. Такие выплаты уже получили 1300 семей.

На сегодняшний день в регионе социальные выплаты предоставляются более чем 25 тысячам семей с детьми. Предусмотрено более 20 различных мер соцподдержки. Бюджетные средства идут на социальные выплаты, материнский капитал, содействие трудоустройству матерей в декрете, обеспечение доступности мест в детских садах и улучшение жилищных условий семей с детьми», - сказала Лариса Швалкене, председатель комитета по социальной политике Калининградской областной думы.