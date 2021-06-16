Пешеход давит пешехода: чем обернулось для Калининграда нашествие электросамокатов

Любителей самокатов становится на улицах все больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспорт, который... не транспорт

Первый гость программы «Говорит Калининград», заместитель начальника первого отдела УГИБДД по Калининградской области подполковник полиции Андрей Сырутович, для начала объяснил, какой электросамокат является транспортным средством, а какой – нет.

- В соответствии с правилами дорожного движения элеткросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные транспортные средства не являются транспортными средствами как таковыми, - заявил представитель ГИБДД. - Но есть исключения. Некоторые такие устройства могут иметь электродвигатель максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 250 ватт. Скорость у них более 50 километров в час. Такие устройства у нас относятся к категории L, и для управления ими нужно иметь соответствующую категорию М.

Таким образом, все водители маломощных электросамокатов, если верить Правилам дорожного движения, являются пешеходами и потому могут передвигаться исключительно по тротуарам. А вот у водителей более мощных самокатов сотрудники ГИБДД могут потребовать водительское удостоверение.

- Прокатные фирмы заинтересованы в том, чтобы брали их технику. Они не контролируют сам процесс, есть у вас водительское удостоверение или нет. Это вы должны знать, - добавляет Сырутович.

«Пешеход наехал на пешехода»

Из-за того, что не все пользователи проката самокатов знают, какова мощность арендуемой техники, Госавтоинспекция начала проводить работу с предпринимателями, организующими этот сервис, и изучать технические характеристики их транспорта. Сами же владельцы прокатов уверяют, что их самокаты не мощнее 250 ватт.

- На самом самокате, как правило, ничего не написано. Максимум на мотор-колесе будет стоять какая-то отметка. Но вы же не будете заниматься проверкой, вам это неинтересно, вы нажимаете на кнопочку в телефоне и берете в аренду, - считает представитель ГИБДД.

Сырутович признает, что тротуары стали перегружены самокатами, и это уже другая проблема. По его словам, за 5 месяцев этого года с водителями электросамокатов случилось 11 происшествий, и 7 из них – с пострадавшими. Из семи учетных происшествий 3 зафиксированы на проезжей части, 3 на тротуаре и 1 на велодорожке.

- На велосипедной дорожке ребенок, управляя достаточно мощным самокатом, врезался в велосипедиста, и тот получил ранение, - уточняет он.

Ограничений по возрасту в пользовании электросамокатом пока не существует, поэтому в ГИБДД просто советуют родителям при покупке руководствоваться здравым смыслом и, во-первых, не покупать мощную технику, а, во-вторых, не выпускать ребенка на электросамокате за пределы двора, а если и выпускать, то только под присмотром.

Поскольку самокатчик на маломощном электроттранспорте является пешеходом, то его наезд на другого пешехода не будет считаться дорожно-транспортным происшествием.

- Если столкновение произошло, вы в любом случае позвоните в ГИБДД, а уже дальше сотрудники будут разбираться, - советует Сырутович. – Если мощность самоката окажется менее 250 ватт, то это будет происшествие, при котором пешеход, управляя самокатом, наехал на пешехода.

За время недавних рейдов к ответственности привлекли 35 самокатчиков (за езду без мотошлема и водительского удостоверения на мощном самокате). По словам Сыруточвича, только 15 июня в Калининграде был задержан нетрезвый мужчина на самокате мощностью более 350 ватт.

«Он стоял один-одинешенек»

В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге на работу прокатов электросамокатов уже наложен временный запрет, в Калининграде же этот сервис продолжает активно развиваться. По словам руководителя сервиса Urent в Калининграде Сергея Газиевского, потолка потребности количество прокатных самокатов еще не достигло, несмотря на то, что в его компании на сегодня имеется около 1000 единиц техники.

Газиевский уверяет, что о правилах безопасного движения на самокате пользователь узнает не только из мобильного приложения, позволяющего воспользоваться прокатной услугой - о них также рассказывают специальные консультанты по безопасности. Что же касается нарушителей, то они, как утверждает бизнесмен, «не помнят со школы уроки ОБЖ, на которых рассказывали о Правилах дорожного движения».

В прокате Urent, по словам Газиевского, есть только самокаты, мощность которых не превышает 250 ватт (скорость их якобы не выше 25 километров в час), и происшествий с их участием пока не зафиксировано. Более того, в некоторых районах города, где пешеходный трафик выше среднего, самокат не может разгоняться больше 15 километров в час – так настроено приложение.

Кражи, вандализм и поломки прокатных самокатов – это не исключительный случай.

- Наше немецкое прошлое, брусчатка, дает о себе знать. Самокаты в этом плане не выдерживают, - говорит Газиевский. - Но мы наладили хорошую сервисную службу. У нас постоянно идет и профилактика, и ремонт. По кражам тоже был неприятный момент. Наши горожане не совсем поняли, что произошло. Или они телевизор не смотрят, или интернетом не пользуются. Самокаты снабжены соответствующей электронной начинкой, и мы приходим на квартиры и спрашиваем: «Зачем вы взяли?». А люди рассказывают прекрасные истории о том, как они спасали самокат, что «он стоял один-одинешенек на остановке, поэтому мы взяли его домой».

«Нас все ненавидят, и мы тоже всех ненавидим»

Водитель электросамоката Никита также поделился своими соображениями. Катается он всего пару месяцев, и уже узнал некоторые секреты производителей.

- Права у меня водительские есть, поэтому я могу кататься даже на мощных самокатах. Мой самокат, как заявляет в интернете производитель, имеет мощность 350 ватт, то есть требует прав и шлема, но в документах, которые входили в комплект при продаже, указана мощность 240 ватт. Можно предположить, что она искусственно занижена, чтобы попадать в пешеходную категорию.

Выяснился этот казус, когда Никиту остановили сотрудники ГИБДД по пути с работы. Документов на самокат у него с собой, конечно, не оказалось.

- Мы побеседовали, поняли друг друга и разошлись миром, а так мне светил штраф в 100 рублей – там та же статья КоАПа, что и за непристегнутый ремень у водителей, - говорит он.

Калининград, по мнению Никиты, очень не удобен для езды на самокате из-за брусчатки и разбитых тротуаров.

- Очень сильно ощущается любая неровность или камушки. Все это отдает в руль, и сразу небезопасно себя чувствуешь. А вдоль дороги ехать еще страшнее, чем лавировать между пешеходами.

В конце беседы калининградец сделал вывод, что нервным людям электросамокатом лучше не пользоваться.

- Мы – промежуточный слой участников дорожного движения. Мы и не пешеходы, и не автомобилисты, и не велосипедисты. Если честно, у меня такое ощущение, что ты едешь, и тебя все ненавидят. При этом, ты тоже ненавидишь всех. Будучи водителем, я больше всего раздражался от пешеходов, потому что они не смотрят за ситуацией и иногда выпрыгивают на дорогу. А тут я понял, что самый эмоциональный вид транспорта – это самокат, потому что тебя начинают раздражать все, да еще и неровности на дороге, - заключает самокатчик.