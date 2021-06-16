Если в начале прошлого лета ограничения начинали снимать, то теперь - возвращают. Фото: Александр Подгорчук

Оперативный штаб прислушался к большинству рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора. Накануне о них рассказала главный санитарный врач области Елена Бабура.

Как сообщает пресс-служба правительства области, по итогам заседания оперштаба приняты следующие решения:

- Ужесточается запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе предполагающих участие неопределенного числа людей. Это могут быть городские и сельские праздники, стритфуды или ярмарки, проводимые в помещениях.

- Разрешается проведение деловых мероприятий численностью не более 150 человек, либо прошедших вакцинацию от коронавируса, либо предъявляющих отрицательный результат ПЦР-тестирования на новую инфекцию, полученный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

- Отменяется организация фан-зоны на территории стадиона «Калининград».

- Ограничивается деятельность предприятий общественного питания в период с 00.00 до 06.00 ежедневно с 17 по 30 июня. Исключение составляет обслуживание навынос и доставка заказов.

- В ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, сокращается количество посадочных мест на 50%.

- Гостиницам, отелям, гостевым домам и другим средствам размещения запрещается размещение организованных групп детей, прибывающих из других регионов в туристических целях.

- Работодателям рекомендуется направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

По поручению губернатора усиливается контроль масочного режима на объектах торговли, транспорте.

Новые меры начнут действовать с 17 июня.