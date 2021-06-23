Цены в Калининграде: ДСП и спички дорожают, антибиотики и антисептики дешевеют

Цены в калининградских магазинах в этом году не радуют. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавируса сказалась не только на росте цен на продовольствие в Калининградской области. По данным «РИА Новости», с начала года в регионе зафиксирован самый высокий уровень роста цен на продукты питания в России – 3,9%.

Цены на непродовольственные товары в области тоже не стоят на месте. Так, за год резко подорожали строительные материалы. Например, древесно-стружечная плита (ДСП) - на 72,5 процентов, доска обрезная – на 60,42 процентов. Почти на 26 процентов подорожал рубероид (за 10 метров), еврошифер – на 21,31 процентов, металочерепица – на 14 процентов. С напольными покрытиями тоже все печально, за год ламинат подорожал на 12 процентов, линолеум – на 11процентов.

Помимо строительных материалов, существенно подорожали за год обручальные кольца – сразу 53,8 процентов. На 34 процентов стали дороже стулья с мягким сиденьем, на 33 процента – спички. За год на 11 процентов подорожали отечественные сигареты, на 10 процентов – зарубежные.

Дороже в магазинах стала и одежда. Например, мужские носки выросли в цене на 22 процента, а женские - на 17 процентов. Также подорожали женские футболки – на 20 процентов, а бюстгальтеры – на 8 процентов.

Цены на бытовую химию также не стоят на месте. На 13 процентов подорожали шампунь (250 мл), пена для бритья и бритвенные станки, на 15 процентов – хозяйственное мыло. В среднем, на 11 процентов стали дороже дезодоранты, на 10 процентов – гели для душа и зубная паста.

Топ подешевевших за год непродовольственных товаров возглавляют лекарства. Так, индапамид подешевел на 21,38 процентов, а антибиотик Азитромицин – на 14,11 процентов. Не исключено, что это связано с запретом безрецептурной продажи препаратов для лечения бактериальных инфекций. На 13 процентов за год подешевел антисептик для рук, на 12,86% - кожаные перчатки, на 11,83 процента – женские пиджаки.

ЧТО ЕЩЕ ПОДОРОЖАЛО В КАЛИНИНГРАДЕ ЗА ГОД:

Женские брюки из джинсовой ткани – 13,2%

Утепленный комбинезон для детей дошкольного возраста – 10,17%

Пальто женское меховое и дубленка – 16,48%

Колготки женские, эластичные – 13,76%

Шкаф для платья и белья – 28,45%

Табурет для кухни – 22,43%

Чайник стальной эмалированный – 10,36%

Детские подгузники – 13,82%

Велосипед дорожный взрослый – 14,67%

Монитор для настольного компьютера – 22%

Термометр медицинский безртутный – 24,25%

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО:

Настойка пустырника – 8,5%

Ибупрофен – 10%

Бумажные носовые платки – 6,8%