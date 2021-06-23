В Калининградской области с 1 июля подорожают коммунальные услуги

В среднем, тарифы вырастут от 3 до 5 процентов. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с 1 июля традиционно повысится плата за коммунальные услуги. В региональном правительстве заявили, что средний индекс изменения платы за коммунальные услуги составит 3,4%, предельный индекс – 5,4% и что все новые тарифы установлены в этих пределах.

Теплоснабжение

Как правило, самые большие коммунальные расходы жителей области приходятся на отопление – более 31 процента в совокупной плате. С 1 июля новый тариф составит 2 662,03 руб./Гкал, что на 3,3% больше, чем было в начале года. При этом, тариф, установленный на тепловую энергию, которую поставляет МП «Калининградтеплосеть» вырастет на 3,7% и составит 2 519,15 руб./Гкал

Водоснабжение

Средневзвешенный тариф по Калининградской области на водоснабжение вырастет на 3,1% и составит 24,58 руб. /м3. Для областного центра -26,90 руб. /м3.

Подорожает и водоотведение – на 4,1% и составит 24,16 руб. /м3 Для Калининграда тариф подорожает на 4,95% и составит 22,46 рублей за кубометр.

Электроэнергия

Тарифы для городского населения с газовыми плитами и приравненных к нему категорий потребителей вырастут на 3,9% и составят 4,53 руб./кВтч.

Тариф на электрическую энергию для сельского населения и для городского населения с электроплитами установлен в размере 3,17 руб./кВтч, рост составит 103,9%.

Газ

Проект тарифного решения на природный газ еще не сформирован, ожидается, что рост розничных цен составит в пределах 3%.

Розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд населения вырастут на 3%, для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны на 3,5%.

Отходы

Предельный тариф на услуги регионального оператора с 1 июля вырастет на 3,4% и составит 523,37 руб./куб.м.