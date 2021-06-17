«Единая Россия»: приоритетом работы партии в Госдуме стало улучшение жизни в регионах

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Издание nashgorod.ru сообщает, что в течение прошедших пяти лет ЕР решала вопросы бедности населения, развивала систему социальных гарантий и занималась совершенствованием трудового законодательства России.

В период пандемии коронавирусной инфекции “Единая Россия” тесно взаимодействовала с Правительством России для оказания поддержки гражданам, регионам и предпринимательству. За это время бизнесу и гражданам, наиболее пострадавшим из-за введенных ограничительных мер, выплатили в общей сложности четыре с половиной миллиарда рублей.

Необходимо отметить, что налоговые льготы для малого бизнеса и меры поддержки самозанятых граждан не прекратят работать после окончания пандемии. Создание «народного бюджетирования», когда средства направляются на местные инициативы, дало толчок развитию бюджетной системы регионов.

Пандемия также привела к тому, что большое число работников перевели на дистанционный формат. Партия “Единая Россия” выступила с инициативой о принятии в РФ закона о дистанционной работе, который помог отстоять интересы шести миллионов граждан, работающих онлайн. Кроме этого, повышенное внимание ЕР уделяла поддержке семей с детьми.

«До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что особую важность имеет система социального контракта. Она не просто оказывает помощь гражданам, попавшим в трудную ситуацию, но и выводит их из нее. Также Исаев отметил, что в Российской Федерации был принят закон о самозанятых гражданах, который хорошо себя показал. На данный момент такой статус получили более двух миллионов трехсот тысяч россиян.

«Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать еще более амбициозные задачи повышения качества жизни людей и конкурентоспособности страны», — сказал он.

На сайте ER.ru сообщается, что новый созыв Госдумы продолжит работать над исполнением поручений главы Российской Федерации Владимира Путина. Депутаты будут выравнивать бюджетные возможности регионов, заниматься благоустройством городов и бороться с бедностью, а также продолжат реализовывать программу «Комплексное развитие сельских территорий».

«Главная задача фракции - разработка и принятие законодательных актов, направленных на улучшение качества жизни жителей области. Так, при рассмотрении проекта областного бюджета в конце прошлого года поддержано предложение фракции направить на модернизацию первичного звена здравоохранения все денежные средства, которые по итогам 2020 года останутся на счетах областного бюджета, а также дополнительные средства, полученные бюджетом в начале этого года. В итоге более 570 млн рублей было выделено на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.

Из года в год фракция продолжает работу над развитием таких ключевых направлений, как строительство детских садов, школ, поликлиник, создание комфортной городской среды. В 2021 году особое внимание членов депутатской фракции направлено на выполнение задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию. В первую очередь это вопросы социальной политики, жилищного строительства, развития современной инфраструктуры», - прокомментировала Марина Оргеева, руководитель фракции «Единая Россия» в Калининградской областной думе.