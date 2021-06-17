«Лучший врач-2021» Елизавета Чернова: Мои пациенты - самые классные!

Елизавета Чернова работает в Калининграде уже 10 лет. Фото: Александр КАТЕРУША

В понедельник, 14 июня, на нашем сайте завершилось голосование в конкурсе «Лучший врач Калининградской области-2021». Свои симпатии медикам выразили больше шести тысяч (!) читателей «Комсомолки». Первое место с солидным отрывом заняла детский эндокринолог поликлиники «Арсмедика» Елизавета Чернова. Уже на следующий день после подведения итогов мы отправились лично поздравить победительницу и вручить ей главный приз - сертификат на отдых в одном из лучших отелей на побережье.

В Калининграде Елизавета Чернова работает с 2011 года. Она окончила Пермскую государственную медицинскую академию и спустя три года переехала в нашу область.

- Нас, детских эндокринологов, тогда было здесь всего трое. Можно сказать, мы были занесены в медицинскую Красную книгу Калининграда, - с улыбкой вспоминает Елизавета Витальевна.

Как оказалось, на конкурс доктора номинировала благодарная пациентка. Не так давно Елизавета Чернова помогла спасти ее ребенка, который находился в очень тяжелом состоянии.

- Я сама непубличный человек, поэтому вряд ли решилась бы участвовать, - признается наша победительница. - Когда конкурс только стартовал, я получила множество теплых писем, звонков, сообщений от тех, кому когда-то помогла. Я даже представить не могла, что будет такая поддержка, и благодарна всем, кто за меня голосовал. Если честно, такая обратная связь для меня гораздо важнее призовых мест. Это очень воодушевляет и вдохновляет, тем более в такое непростое время, как сейчас. Еще раз убедилась, что мои пациенты - самые классные! Хотела бы также поддержать всех коллег, которые мужественно выполняют свой долг и спасают жизни во время пандемии.

От имени редакции «КП» мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе в этом году. Выражаем искреннюю признательность представителям калининградского медицинского сообщества за ежедневный нелегкий труд и готовность к самопожертвованию. Желаем, чтобы вы как можно чаще слышали от своих пациентов теплые, добрые, ободряющие слова и, конечно же, всегда были здоровы и полны сил. С наступающим профессиональным праздником!

Конкурс проводился при поддержке министерства здравоохранения Калининградской области.

Партнер конкурса - ортопедический салон «Лайт».