«Подайте пакистанскому студенту на обучение»

«Сами мы не местные», - уверяли волгоградские мошенники калининградцев. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

- Подошел какой-то парень и сразу начал просить деньги. А потом у меня какой-то туман в голове… - именно так описывали потом свои ощущения от встречи с «иностранными студентами» жители Калининграда. Мнимыми школярами оказались двое 29-летних уроженцев Волгограда, которые подозреваются в серии мошенничеств на территории нашего региона.

- Злоумышленники ездили на автомобиле по городу и высматривали одиноких пожилых людей, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - Мужчины представлялись пенсионерам студентами, прибывшими из-за рубежа для обучения в местных вузах.

Мнимые пакистанцы (видимо, страну для легенды преступники выбрали с учетом своей смуглой внешности) жаловались, что из денег у них при себе только валюта, а чтобы оплатить хотя бы семестр, нужны российские дензнаки. Но обменять их можно только с большой комиссией, что бедным школярам, конечно, не по карману. Так, может, согласятся добрые люди перевести рубли на счет университета, чтобы взамен получить перевод уже в долларах и евро?

Жалобы смуглых людей звучали убедительно. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Четверо сердобольных калининградцев в возрасте 82, 84, 86 и 93 лет на такое предложение повелись. И отправили на указанные им счета в общей сложности больше 3 миллионов рублей. После чего, конечно же, больше не увидели ни «иностранцев», ни денег - в какой бы то ни было валюте.

Конец «чесу» волгоградской шайки положили оперативники управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из отделов полиции по Московскому и Центральному районам Калининграда. Удалось изъять даже часть похищенных денежных средств.

Преступники смогли выманить у пенсионеров не меньше 3 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

После оперов настал черед следователей ОМВД, которые возбудили в отношении задержанных уголовные дела о мошенничестве. Традиционно вольнолюбивые фигуранты теперь вынуждены обживать тесные камеры изолятора временного содержания.

- В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, - добавили в УМВД. - Граждан, которые пострадали от действий злоумышленников, просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел внутренних дел.