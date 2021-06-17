Сыграет ли Юрий Жирков за «Балтику»?

Жирков (слева) давно признается в любви к Калининграду. Фото: Александр ГЛУЗ

Чемпионат Европы по футболу в самом разгаре. Вот только в матче со сборной Бельгии травму получил наш знаменитый полузащитник Юрий Жирков. И врачи уже вынесли свой вердикт: турнир для футболиста на этом закончился.

А ведь Юрий - почти калининградец. Жена футболиста Инна родом из нашего города, да и наш регион Жирков просто обожает, часто гостит здесь с семьей. В области живут его родной брат и другие родственники, друзья, имеется недвижимость, бизнес супруги, а еще - куча планов на будущее. И связаны они не только с созданием частного музея (Жирков много лет коллекционирует военный антиквариат и здорово в этом преуспел). На днях Инна Жиркова опубликовала в Инстаграме пост прощания с Санкт-Петербургом, где в последние годы находилась семья игрока «Зенита».

«Почти 6 лет мы жили в самом красивом городе. Я очень рада, что так случилось, ведь Питер подарил мне прекрасных друзей. Я буду очень скучать, пишу и плачу…» - написала Инна и отметила, что если в Питер и вернется, то «уже в качестве гостя, а не домой».

Несложно догадаться, что отъезд из Петербурга может быть связан лишь с тем, что с Юрием Жирковым его нынешний клуб не намерен продлевать контракт. Вот тут-то и возникает вопрос - куда отправится полузащитник, который имеет опыт выступления и в сборной России, и в отечественных, и в зарубежных топ-клубах.

В одном из интервью калининградской «Комсомолке» Жирковы упоминали, что хотели бы обосноваться на малой родине Инны.

- Юра, наверное, мечтает жить в Калининграде, - говорила она сама. - Я бы ради детей осталась в Москве - там больше перспектив и возможностей. Мы в любом случае будем так же часто приезжать в Калининград. А там кто знает! Может быть, Юра будет в своей любимой «Балтике» играть.

Юрий и в самом деле признавался, что ему интересно попробовать себя в «балтийских львах».

- За Калининград приятно было бы играть. Да и потом, такой стадион, инфраструктура, - рассуждал он, но сомневался: мол, у калининградского клуба не все в порядке с финансами (тогда балтийцам как раз задерживали зарплату).

И все же шанс заполучить звезду российского футбола у «Балтики» есть, хотя и небольшой. Так считает спортивный комментатор Виталий Макаров.

- Теоретически переход Жиркова в «Балтику» возможен. Это на 200 процентов было бы интересно Калининграду. Персона Юрия станет дополнительной мотивацией для болельщиков приходить на стадион. Но практически это мало реально. Потому что игроков, что называется, ведут, такие сделки заранее просчитываются. Тренер «Балтики» Евгений Калешин, готовясь к новому сезону, выстраивал команду. Каким бы крутым ни был Жирков, нельзя просто так взять и в одночасье ввести его в состав. И еще надо знать Юру как человека. Он не меркантильный, проще говоря - не хапуга. Если захочет играть в «Балтике», это будет чисто спортивный интерес. И ему будет приятно отдать дань городу, в котором он нашел свою любимую, свою половинку. Здесь вопрос не в деньгах, а в возможности, в здоровье и так далее.