Андрей КОЛЕСНИК: Самая большая ценность в Калининградском торговом порту – это люди!

По словам Андрея Колесника, в порту трудятся уже несколько династий докеров, которыми предприятие очень дорожит. Фото: Александр Подгорчук

В 2020 году Калининградский морской торговый порт, являющийся гордостью нашего региона, отметил свое 75-летие. Сейчас трудно представить, но восстановление портового хозяйства началось уже в июне 1945-го, всего через месяц после окончания войны. Железнодорожные пути, склады, коммуникации, краны - все это лежало в руинах, а гавани и морской канал по всей 43-километровой протяженности были загромождены затонувшими судами и военным имуществом. Из средств механизации в распоряжении докеров были только собственные руки и спина, а еще - огромный энтузиазм.

Накануне 76-го дня рождения порта (отмечается 20 июня) президент-председатель правления ОАО «КМТП», депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник организовал экскурсию для журналистов, чтобы показать, чем предприятие живет сегодня.

«Процветающий форпост»

Должность председателя совета директоров порта Андрей Колесник занял ровно 25 лет назад, в 1996 году. За это время команде управленцев удалось проделать колоссальную работу, результаты которой говорят сами за себя. Если в 1996-м порт принял 900 тысяч тонн грузов, то сегодня цифра подбирается к трем с половиной миллионам!

- Когда я только пришел, картина была очень печальная и неприглядная: ржавые перекошенные краны, все вокруг валится, - вспоминает Андрей Иванович. - Только благодаря тому, что руководство вкладывало прибыль в развитие предприятия, а не в собственное обогащение, сейчас наш порт является одним из процветающих. Не скрою, звучали мнения со стороны, что лучше, мол, распродать имущество вместе с землей и построить тут жилье. На это мы пойти, конечно же, не могли. Скажу больше. Во время кризиса 2009 года мы продали свои личные автомобили — денег не так много выручили, но это помогло нам держаться на плаву, и рабочий коллектив увидел, что нам можно доверять.

Более интенсивному развитию нашего порта по-прежнему мешает транзитная политика сопредельных государств. Соседи стараются «завернуть» грузопоток к себе, предлагая тарифы, с которыми Калининград в силу объективных обстоятельств не всегда может конкурировать. По словам Андрея Колесника, уверенно стоять на ногах помогает поддержка, которую калининградским портовикам оказывают федеральное правительство и губернатор.

- У Антона Андреевича быстрый ум, он сразу вник в наши проблемы после приезда в область и подключился к их решению, - отмечает Колесник. - Но географическое положение все равно будет накладывать отпечаток. Да, мы тоже работаем на Европу – на всю Скандинавию, Великобританию, Данию, Германию. Отправляем туда, в том числе, наш качественный отечественный металл, из которого потом делают ветряки и многое другое. Из-за этого некоторые считают, что нам тут в евро платят, а на деревьях растут рубли, остается только поливать. Но ситуация гораздо сложнее! Меня не раз спрашивали в интервью, что представляет собой Калининградская область. Форпост? Процветающий регион? Я всегда отвечаю: процветающий форпост. Мы находимся через две страны от основной территории России, и при этом умудряемся работать - другое слово трудно подобрать. Но у нас должны быть определенные преференции!

О развитии области

Андрей Колесник подчеркивает: порт - это не вещь в себе. Благополучие предприятия служит индикатором состояния всей экономики региона, ведь одно рабочее место в порту позволяет создать еще 4-5 дополнительных в экспедиторских и фрахтовых компаниях, сфере грузоперевозок и т.д. А это, в свою очередь, - стабильное перечисление налогов, включая НДФЛ, в бюджеты всех уровней.

- В области с приходом Антона Алиханова началась грамотно выстроенная экономическая работа, но в одиночку решить все вопросы в Москве не в состоянии ни один губернатор. Осуществлять здоровое лоббирование своего региона должен депутатский корпус, который находится на федеральном уровне. Не всегда Москва все видит, у нас огромная страна – 11 часовых поясов! Проблемы регионов должны собирать депутаты и включать их в федеральную повестку, - убежден Андрей Колесник. - В статье 3 Конституции закреплено, что единственным носителем власти является наш многонациональный народ. Иногда люди начинают тебе жаловаться на что-то, а проблемы-то на самом деле нет. Просто до этого никто не хотел слушать человека. Власть должна разговаривать с населением. Сейчас начинается новый этап развития. Запущена программа «Восток», нацеленная на помощь восточным муниципалитетам нашей области. Не всегда у глав на местах полномочия подкреплены деньгами, и эта проблема существует по всей стране. Программа уже реализуется, и я вижу ее плоды, когда объезжаю восточные районы, но, конечно, нужно стараться развивать всю область одновременно. Например, я не понимаю, почему 60 лет не было газификации Балтийска. Морские офицеры, защитники Отечества, по 5-6 месяцев на службе в море, а потом приходят домой – и надо бежать за углем. Это недопустимо. К счастью, удалось сдвинуть дело с мертвой точки, строится газораспределительная станция и в 2022 году проблема должна быть решена. Жители Балтийска не только получат газ, но и значительно сэкономят на платежах. По нашим подсчетам, суммы в счетах будут на 20-30% меньше.

Золотые кадры

После распада СССР на долю российских предприятий выпало немало испытаний, и Калининградский морской торговый порт не стал исключением. Очередной проверкой на прочность стала пандемия, парализовавшая мировую экономику.

За последнюю четверть века объем грузооборота вырос почти в 4 раза. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня порт активно восстанавливает объемы, упавшие в разгар коронакризиса, и за неполные полгода продемонстрировал 40%-ный рост объемов.

- К сожалению, в прошлом году пришлось принимать кадровые решения, но они коснулись только сокращения управленческого персонала, - подчеркивает Андрей Колесник. - У нас трудятся 300-400 докеров в зависимости от сезона, это не так много. Старались удержать людей, потому что квалифицированный персонал потом просто так не найдешь. Кроме того, здесь трудятся династии докеров, к которым мы относимся с большим уважением. Самая большая ценность в любом порту – это его персонал!

«Юрия Меля необходимо освободить!»

Будучи ветераном спецназа ВМФ Андрей Колесник крайне остро воспринимает все, что происходит с полковником запаса советской армии Юрием Мелем. Калининградца, напомним, осудили в Литве по делу о штурме телебашни в Вильнюсе 13 января 1991 года.

- Взяли мужика ни за что, а теперь еще три года добавили с формулировкой «глумился над литовским народом, освещая его фарами». Хотя страна тогда была одна и народ один – советский, - напоминает Андрей Колесник. - В тот день в Вильнюсе выстрелом из трехлинейной винтовки в шею был убит лейтенант «Альфы» Виктор Шацких. Мы каждый год на его могиле собираемся, чтобы почтить память. Это был молодой парень, которого с ранением не взяли в больницу, и он умер. Почему об этом никто не вспоминает? Наши офицеры прибыли в Вильнюс восстановить конституционный порядок, когда шел захват телецентра. На суде некоторые свидетели заявляли, что их якобы танками давили. Я в такие моменты начинаю испытывать комплекс неполноценности, потому что если бы на мне танк развернулся, то уже мокрого места не осталось бы. А здесь все, слава Богу, живы-здоровы. Какие преступления Мель совершил? Никакие! Но человек сейчас сидит в Кибартае и через решетки камеры смотрит на проходящие мимо калининградские поезда. Литовцы попали в цугцванг, когда любой шаг приводит к ухудшению ситуации, а ходить все равно надо. Они хотят продемонстрировать свою мощь, но по факту победить Меля не могут. Его необходимо освободить как можно скорее!