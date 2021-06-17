Ждет ли калининградцев обязательная вакцинация

Сейчас уколы по-прежнему делают тем, кто пришел добровольно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже несколько российских регионов объявили о начале обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Неудивительно, что калининградцы теперь тоже активно обсуждают свои перспективы: мол, а нам когда ждать столь серьезных мер?

- В Калининградской области будет обязательная вакцинация? – не выдержала одна из подписчиц губернатора и задала вопрос на его странице в Инстаграм.

Вместо Антона Алиханова с ответом поспешил региональный Роспотребнадзор.

- Несмотря на то, что вакцинация на сегодня является самым эффективным методом защиты от COVID-19 и самым коротким путем к снятию существующих противоэпидемических ограничений, на данный момент она остается добровольной, - заявили представители ведомства.

В областном правительстве выразили солидарность с позицией коллег из Роспотребнадзора.

- Несмотря на то что ситуация с коронавирусом напряженная, проведение обязательной вакцинации пока не планируется, - отметили в правительстве.

Калининградский адвокат Антон Самоха, комментируя вопрос о законности проведения обязательной вакцинации, акцентировал внимание на избирательности проведения вакцинации на рабочих местах. По его мнению, такой подход - вполне законное решение.

- Вакцинация является обязательной не для всех, а для определенной категории граждан, которые работают с людьми, - отметил в интервью «Business FM Калининград» Самоха. - Здесь мы наблюдаем ситуацию, что вакцинировать заставляют не всех.

Также эксперт отметил, что работодатель должен обеспечить охват иммунизацией 60% коллектива:

- Что будет, если человек не вакцинируется? Работодатель просто не допустит его к исполнению своих трудовых обязанностей. И будет прав. С учетом и российской, и международной практики.

По данным регионального правительства, в Калининграде делается до тысячи прививок в день, хотя мощности позволяют прививать 4300 человек.

- Глава региона Антон Алиханов рекомендовал руководителям предприятий и учреждений провести опрос среди желающих привиться. После определения списков могут назначить выездные вакцинации. Это позволит ускорить процесс иммунизации, - отметили в пресс-службе.