В Калининградской области с 25 июня вводят новые коронавирусные ограничения

В регионе растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Александр Подгорчук

С пятницы, 25 июня, в Калининградской области вводятся новые ограничения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

С 25 июня до 15 июля в регионе запрещено присутствие зрителей при проведении в помещениях мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

Также с 25 июня запрещена работа аттракционов, в том числе, расположенных на территориях парков культуры и отдыха.

До особого распоряжения ограничивается деятельность детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах и иных сооружениях.

Кроме этого, власти требуют от работодателей перевести на удаленную работу до 31 июля сотрудников в возрасте 65 лет и старше, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. Продлевается самоизоляция неработающих граждан старше 65 лет.

Напомним, ранее в области ограничили работу общепита с 12 часов ночи до 6 часов утра, а также сократили наполовину количество посадочных мест в ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. Также был усилен контроль масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

Как ранее сообщала «Комсомолка», за прошедшие сутки в Калининградской области было выявлено 117 новых случаев коронавируса. Более 100 случаев заболевания в регионе выявляют последние пять дней.