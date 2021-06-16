Глава Гурьевского округа: Морально готовы к слиянию с Калининградом

Парк сенситивного развития стал туристической «фмшкой» Гурьевска. Фото: Александр Подгорчук

Гурьевск - симпатичный город-спутник Калининграда. Зеленый, уютный, камерный. Но есть и свои минусы, главный из которых - отвратительное качество воды. Накануне о плюсах и минусах самого быстрорастущего муниципалитета Калининградской области говорили в студии радио «Комсомольская правда» – Калининград». Гостем эфира стал глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский.

О ремонте дорог

Пожалуй, самый главный вопрос - когда закончат ремонтировать главную дорогу между Калининградом и Гурьевском. Сейчас там все перерыто, транспорт едет довольно медленно, возле микрорайона «Новая резиденция» скапливаются пробки.

- Реконструкцию главного шоссе между Калининградом и Гурьевском подрядчик обещает закончить уже в сентябре, - говорит Сергей Подольский. - Дорога областная, но мы являемся выгодоприобретателями. Там будет высажена шикарная аллея розовых каштанов, которые, как известно, очень красиво цветут. Посадим в общей сложности более 400 деревьев. Ввод в эксплуатацию шоссе позволит разгрузить улицу Строительную, по которой сегодня идет основной транспортный поток. В свое время в соцсетях было очень много негатива о том, что пробки. Пробок, можно сказать, уже нет.

О борьбе с борщевиком

Гурьевский городской округ - в лидерах среди муниципалитетов по распространению вредоносного борщевика. Как в районе борются с ядовитой напастью?

Сергей Подольский. Фото: Иван МАРКОВ

- Спасибо Антону Андреевичу (Алиханову. - Ред.), что программу по борьбе с борщевиком возвели в ранг приоритетных, - говорит Сергей Подольский. - Мы - единственный муниципалитет, который пять лет назад разработал свою программу и ее запустил. Да, мы локализовали очаги борщевика, не дали распространяться дальше, но эффекта большего, увы, не получили. Полностью победить борщевик не удалось. И сейчас это областная цель - уничтожить борщевик на всей территории региона. Добавлю, что за последнее время направлено 47 уведомлений владельцам земли, где существуют очаги борщевика, 9 из низ уже исполнили наше предписание. Но надо понимать: для того чтобы уничтожить борщевик, потребуется как минимум два-три года.

О жилье и росте населения

Гурьевск начал попадать в федеральные рейтинги. И по росту населения, и по динамике цен на жилье.

- Население Гурьевска растет очень большими темпами, - признается глава администрации. - У нас рождаемость выше, чем смертность. Плюс миграционные процессы. Мы вошли в «Википедию» по самым большим темпам прироста населения. Мы провели предварительную перепись населения, думали, у нас, в Гурьевском городском округе, около 80 тысяч жителей, а оказалось 115-120 тысяч. Это все хорошо видно по заполняемости школ, детских садов и так далее. Полиция оформляет около 100 новых регистраций в день.

Кроме того, мы попали в четверку городов страны, где квадратный метр жилья подорожал больше всего. Сегодня в Гурьевске метр стоит 70-80 тысяч рублей, но есть больше, жилье разное. В июне-июле должны получить генплан. Я, кстати, лично тяготею к малоэтажной застройке. В прошлом году ввели около 300 тысяч квадратных метров жилья, из них больше половины - это ИЖД. Это здорово и хорошо.

Вообще, мы морально готовы к слиянию с Калининградом. Но хотелось бы, чтобы строились в основном частные небольшие дома, чтобы не появлялись пяти-, семи- и девятиэтажки. Например, если комментировать скандальную историю в Большом Исаково, то местная власть против многоэтажной застройки напротив «Школы будущего». Считаю, что максимальная этажность там должна быть до трех этажей. Школа и детсад в Большом Исаково переполнены. Большие проблемы с дорогой. Массовая застройка не для этого места.

О парках

Парк сенситивного развития, открытый в начале прошлого года, стал настоящей жемчужиной.

- Если хорошая погода, парк переполнен. Отдыхают и местные жители, и туристы из Калининграда. Это уже популярный туристический маршрут. Ждет глобальная реконструкция и Центральный парк Гурьевска, расположенный вдоль Калининградского шоссе. В региональном конкурсе по благоустройству мы заняли первое место, скоро поедем на федеральный конкурс, возможно, выиграем и получим федеральные деньги. Планируем Центральный парк превратить в Парк света. Перенесем зоопарк, на озере появится набережная, интересные арт-объекты на глади воды… Уверен, наш Центральный парк станет новым местом притяжения для жителей всей области. Реконструкция, кстати, обойдется в 170 млн рублей.

О качестве воды

Жалобы на качество воды в Гурьевске попадаются очень часто. Иногда из крана течет ржавая жижа, иногда настоящая нефть… Что делать? Когда ситуация изменится к лучшему?

- У нас разработана программа «Чистая вода», которая действует с 2016 по 2021 год, - говорит Сергей Подольский. - В рамках этой программы находится на экспертизе проект увеличения мощности гурьевских очистных до 2 000 кубов. 30 июня ждем положительное заключение по этому проекту. Когда введем очистные в эксплуатацию, сможем запитать весь Гурьевск. Но произойдет это, вероятно, уже в следующем году.

Долгожданный проект - водоотведение и водоподготовка поселков Васильково, Малое Васильково, Малое и Большое Исаково. Стоимость проекта - около 1 млрд рублей, завершить планируем в 2022-м. Будут новые скважины, увеличение мощности, а также новая очистка.