Экс-директор лицея №49 Калининграда: Говорила же, я – не воровка!

О возбуждении уголовного дела стало известно в январе 2018 года. Фото: Александр Подгорчук

Педагоги Калининграда вчера и сегодня активно обсуждают обнадеживающую новость – якобы с Людмилы Осиповой сняты все обвинения в связи с отсутствием состава преступления.

Насколько известно «Комсомолке», пока официального документа с такой формулировкой у экс-директора лицея №49 на руках нет. По некоторым данным, постановление еще готовится в Следственном управлении СК по Калининградской области.

Напомним, подозревали Осипову сразу по четырем статьям УК: «Присвоение и растрата денежных средств», «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество». По данным следствия, Осипова похитила порядка 7 миллионов рублей.

В деле фигурировало два эпизоды. Во-первых, якобы по указанию Осиповой с родителей с определенной периодичностью и по фиксированной «ставке» собирались взносы на охрану лицея. Во-вторых, Осипова сдавала в аренду футбольное поле около лицея, не имея на это права собственника.

Судебный процесс шел неровно и нервно. Менялись судьи, прокуроры. Родители, представленные в материалах уголовного делах как свидетели, в суде ничего криминального о действиях Осиповой не сообщали. Очень быстро процесс закрыли от СМИ и общественности, ссылаясь на защиту интересов несовершеннолетних (в деле фигурируют персональные данные учащихся лицея). Потом вмешалась пандемия. Ковид-ограничения не позволяли вести процесс из-за возраста обвиняемой. И в конце 2020 года Центральный районный суд вернул дело прокурору для устранения недоработок.

О возбуждении уголовного дела стало известно в январе 2018 года. В первом комментарии «Комсомолке» Людмила Осипова прямо сказала: «Я – не воровка!».

Осипова не раз публично заявляла о том, что ей никто из руководителей не говорил освободить место директора лицея. Но, по ее убеждению, появление уголовного дела как раз и связано с тем, чтобы изменить систему управления лицеем. Учредитель лицея – администрация Калининграда – контракт с Осиповой в 2018 году продлевать не стал.

В минувшую среду Людмила Осипова встретилась с коллективом лицея № 49.

- Для меня важно было поклониться всем тем, кто поддерживал меня последние годы, - сказала Заслуженный учитель России на этой встрече. – Все вы, дорогие мои, каждый день, каждую минуту интересовались ходом моего дела, поддерживали, сочувствовали мне. Но, признаюсь, мне не становилось легче. Со временем я перестала выходить из дома. Потому что поняла, что жалость – это хуже, чем зависть. Я с самого начала говорила, что я – не воровка. И сейчас повторю. Я – не воровка. И я не сдавалась. Потому что за мной – вы: учителя, ученики, родители. И я очень дорожу уважением людей.