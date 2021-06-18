Если собираетесь пройти пешком по морскому побережью, платить не нужно. Фото: Мария БЕРК

Платить за въезд на территорию национального парка «Куршская коса» давным-давно стало делом привычным. Пешком или на велосипеде это удовольствие будет стоить 300 рублей с носа, водитель мотоцикла или легкового автомобиля должен будет выложить уже 450 рублей.

Но вот как быть с пассажирами рейсовых автобусов? Это раньше они могли совершенно бесплатно насладиться видом дюны Эфа и другими прелестями национального парка. А теперь – все! Не то чтобы правила поменялись (они, оказывается, много лет как действовали, так и действуют), просто теперь за туристами внимательнее следят. И берут 300 рублей с человека. В соответствии с требованиями времени, приобрести билет можно онлайн.

- Плата за посещение национальных парков РФ введена федеральным законодательством 1 декабря 2015 года, - подтвердили в администрации «Куршской косы». - Раньше у туристов, добирающихся сюда рейсовым автобусом, не было возможности оплатить посещение, так как этот транспорт на КПП не останавливался. Но если пассажир рейсового автобуса не планирует посещать экологические тропы и маршруты, а едет, допустим, к себе в поселок, в гостиницу или на турбазу, ему брать билет не нужно. Однако гулять следует только по организованным экотропам. В других местах (кроме поселков и морского побережья) можно легко нарушить установленные границы и оказаться на территории особо охраняемой или заповедной зоны. Ну а тому, кого поймают на экологических тропах без билета, грозит серьезный штраф.

И все же вопросы остаются. Ответить на самые актуальные из них мы попросили сотрудников пресс-службы национального парка.

1. Как платить за посещение национального парка?

- Как уже говорилось, сделать это можно онлайн, перед поездкой, зайдя на сайт (перейти на который можно с официального сайта нацпарка).

Возможность воспользоваться услугами кассы на КПП сохраняется. Фото: Александр КАТЕРУША

Осталась возможность воспользоваться и услугами кассы на КПП. В последнем случае отдельно приобретается билет на посещение и отдельно оплачивается проезд автотранспорта.

2. Насколько законно взимание денег с отдыхающих?

- Установление платы за посещение является единой мерой для всех национальных парков РФ (основание - Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ). Национальные парки создаются с целью сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и историко-культурных объектов, экологического просвещения населения, организации условий для регулируемого туризма и отдыха и для проведения научных изысканий.

3. На что конкретно направляются деньги, собранные за посещение национального парка?

- Собранные с посетителей парков денежные средства расходуются на оборудование и обслуживание туристической инфраструктуры, уборку и вывоз мусора, а непосредственно на Куршской косе – на восстановление авандюны и лесовосстановление, а также на иные природоохранные мероприятия, в том числе противопожарные.

4. Как и кто контролирует наличие QR-кода, то есть имеющейся оплаты?

- Эпизодический контроль на экологических тропах будут осуществлять государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Наличие QR-кода будет выборочно проверяться государственными инспекторами на экотропах или при выходе из автобуса. Его отсутствие квалифицируется как административное правонарушение, за которое полагается штраф от 3 до 4 тысяч рублей. QR-код следует сохранять до момента выезда с территории национального парка - на КПП его считает дежурный госинспектор.

5. За прогулки у моря или на заливе тоже нужно платить?

- В случае если вы приехали на рейсовом транспорте и пользуетесь инфраструктурой нацпарка (настилами, местами отдыха и т.п.), придется приобрести билет. Если намереваетесь отдыхать в поселках или пройти пешком по морскому побережью из Зеленоградска и обратно, платить не нужно. Выходы на залив имеются только в Королевском бору, на территории Визит-центра, в поселках Лесной, Морской и Рыбачий. Во всех остальных местах - это заповедная или особо охраняемая зона.

6. Нужно ли платить за посещение родственников или друзей, проживающих в поселках на косе?

- Если вы приехали на рейсовом автобусе, чтобы отдохнуть в гостях у местных жителей, специальный билет покупать не нужно. Доказывать никому ничего тоже не требуется – наличие билета могут проверить только на экотропах или в пределах заповедной или особо охраняемой территории (в этом случае не только поинтересуются, на каком основании вы находитесь на территории нацпарка, но и составят протокол об административном правонарушении).

7. Можно ли гулять по лесу и собирать грибы?

- Сбор грибов разрешен только в рекреационной зоне, с границами которой можно ознакомиться на сайте национального парка.

Сбор грибов разрешен только в рекреационной зоне. Фото: Александр КАТЕРУША

Если грибник приехал на рейсовом автобусе, чтобы заниматься «тихой охотой» в рекреационной зоне поселков, за это платить не нужно. А вот если на экотропах – тогда да, придется приобрести билет на посещение национального парка.

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