Стирая все стереотипы: «Сказание об Александре Невском» исполнили на струнах и органе

Показ музыкально-драматической композиции состоялся в День России. Фото: Предоставлено организаторами

Программу фестиваля в этом году открыло масштабное, объединяющее русское действо о подвигах и жизни великого князя - «Сказание об Александре Невском». Показ музыкально-драматической композиции, которая стерла все стереотипы об истории как чем-то скучном и непонятном и захватила слушателя целиком, состоялся в День России. Влившись созвучием во вселенную органа и стиха, хора и русских народных инструментов, кино и светописи, зал ярко вспомнил того, кого в масштабах Руси, России, Русского мира забыть невозможно.

- Этот историко-патриотический проект был задуман навстречу 800-летию Александра Невского еще два года назад, - рассказывает автор идеи, профессор, органистка Евгения Кривицкая. - В нем мы хотели представить благоверного князя не как героя с плаката, а как живого человека, близкого нам своими переживаниями. Это обусловило выбор музыки разных жанров, соединение многих видов искусства, которые передают не столько пафос, сколько масштаб этой исторической личности.

Автор сценария - актер и режиссер Петр Татарицкий, тонкой связавший литературный текст и музыкальные произведения русских композиторов, связанные с национальной идеей. Ему удалось создать эффектное повествование, построенное на мощных контрастах, где удачно чередовались героика и лирика, плакатный призыв и сокровенная молитва.

- История должна быть живой, я уверен, - говорит Петр Татарицкий, выступивший в этом проекте и как актер-чтец. - Мне кажется правильным жить в XXI веке, опираясь на культурное наследие нашего великого прошлого. В этом нет пафоса, но есть искреннее чувство любви к Родине, любви к согражданам и нашей истории. «Сказание об Александре Невском» - многосоставная композиция, выстроенная вокруг имени великого князя, - меняется от показа к показу. Сегодня она дополнена стихотворными строками нашего современника Николая Денисова, фрагментами знаменитого легендарного фильма Сергея Эйзенштейна, посвященного Александру Невскому - в синхронном воплощении и киносюжета, и органа. Это некие новые формы - формы синтетического свойства, которые работают на наше общее русское действо.

Публику восхитило звучание Калининградского областного оркестра русских народных инструментов. Дирижер Андрей Степаненко создал невероятно красочные аранжировки известных симфонических полотен. «Половецкие пляски» Бородина, увертюра Глинки к «Руслану и Людмиле», части из кантаты «Александр Невский» Прокофьева прозвучали почвенно, с былинной удалью, при этом ему удалось естественно сочетать орган, инструмент западный, с тембрами наших домр и баянов.

- Мне кажется, сейчас как раз такой микст и позволяет добиться максимального воздействия на публику, - соглашается дирижер Александр Соловьев. - Особенно интересно, что историческая тема преломляется и в трактовке современных авторов. Например, две из тех партитур, которые я исполнял сейчас в Калининграде с местным хором «Кириллица», принадлежат перу петербургского композитора Сергея Екимова. Эта музыка, проникнутая пониманием глубокой духовности и историзма, написана языком, понятным слушателям, которые приходят на концерты. Имя Александра Невского, особенно в год его 800-летия, тоже как нельзя лучше подходит для того, чтобы привлечь новую публику в залы. Для меня как для дирижера это важно, и я рад, что Кафедральный собор развивает подобное направление. Я также благодарен Вере Таривердиевой, нашему большому другу, которая так трепетно относится к творческим проектам, которые мы инициируем.

Дух «Руси изначальной» стал частью каждого из нас после этого - нет, не знакомства - погружения в «Сказание об Александре Невском». Зажглось вновь внутри что-то древнее, что пребывало там всегда. Какой фрагмент «пазла» всколыхнул память предков - сказать невозможно, потому что в этом сложном и одновременно таком естественном сочетании музыки и слова, кино и песни, народных инструментов и органа не было второстепенных явлений. Они переплелись органично, словно измерения жизни, и вдруг обнажили причастность каждого к «делам минувших дней». Александр Невский сошел с иконы, и мы ясно почувствовали, как «в нашей дремлющей крови» (цитируя прозвучавшие строки Николая Денисова) заговорили и поэты, и герои, и смельчаки, и бунтари.