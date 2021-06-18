Калининградская полиция ликвидировала сеть подпольных казино

Подозреваемых задерживали с участием бойцов Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В результате совместной операции УМВД России по Калининградской области и регионального управления СКР пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной организацией азартных игр на территории нашего эксклава.

Подпольные игорные клубы располагались в 6 арендованных помещениях в самом Калининграде, а также в Балтийске, Черняховске и Гусеве. Доступ в залы был ограничен и тщательно контролировался, помещения были оборудованы камерами видеонаблюдения и системами охраны. Опять-таки в целях конспирации для проведения игр использовались консоли, которые связывались с сервером через интернет. Клиенты передавали операторам наличные деньги, после чего на их счета зачислялись эквивалентные суммы т. н. «кредитов» для игры.

- По версии следствия, в организованную преступную группу входили пятеро мужчин и две женщины, возраст участников - от 25 до 67 лет, - сообщили в УСКР, добавив, что свой бизнес обвиняемые осуществляли на протяжении не менее 2 лет, а доход, полученный от незаконной игорной деятельности, следствию еще предстоит установить.

В масштабной операции было задействовано более 150 правоохранителей, а задерживали подозреваемых при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Шестерых «игровиков» водворили в следственный изолятор, в отношении одной из женщин сочли возможным ограничиться такой мерой пресечения, как подписка о невыезде и надлежащем поведении.

- Также было проведено более 20 обысков, изъято свыше 100 игровых консолей, видеорегистраторы, устройства для администрирования компьютерных сетей и другое оборудование, которое, предположительно, использовалось для организации азартных игр, а также свыше полутора миллионов рублей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По материалам оперативников управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД РФ 2-м отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) УСКР в отношении «великолепной семерки» возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкции части 3 статьи 171.2 УК РФ предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 6 лет с крупными штрафами. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление возможных соучастников противоправной деятельности.