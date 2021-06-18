Картину Кандинского за миллиард рублей привезли в Калининград в специальном боксе

Полотно доставили к нам прямиком из Москвы. Фото: Instagram.com

Кафедральный собор на острове Канта уже проводил необычные выставки одной картины (6+). В 2018 году к нам привозили знаменитое полотно «Московский дворик» Василия Поленова, в 2019-м показывали картину Константина Коровина «Открытое окно. Портрет дочерей Федора Шаляпина». На этот раз в экспозиции - шедевр Василия Кандинского «Импровизация 7» (1910 год, холст, масло). Увидеть его можно 19 июня, в субботу.

Это большое полотно привезли к нам прямиком из Москвы накануне в специальном боксе, соблюдая режим температуры и влажности. Сопровождает картину специалист-хранитель. По некоторым данным, страховая стоимость картины составляет более миллиарда рублей.

На 18.00 запланировано тожественное открытие. Уникальность момента переоценить сложно. Перед зрителями выступят внук художника, пианист Михаил Кандинский и органистка Екатерина Мельникова. Прозвучат произведения Скрябина, Метнера и Мельникова. Организаторы уверены, что музыкальное сопровождение прекрасно дополнит гамму впечатлений от живописного полотна из Третьяковки.

И все же Василий Кандинский - непростой для понимания художник. Абстракционизм кому-то кажется непонятным, кому-то - слишком сложным или, напротив, непростительно простым.

Но не спешим делать выводы! Разобраться помогут специалисты. Накануне торжественного открытия с бесплатной лекцией «На пути к абстракции. Импровизация 7», посвященной творчеству Кандинского, выступит главный научный сотрудник отдела живописи первой половины ХХ века из Третьяковки Ирина Пронина.

Полюбоваться «Импровизацией 7» можно до 19 июля. Фото: Instagram.com

Выступление искусствоведа состоится в 16.00 в большом зале Кафедрального собора.

- В творчестве Василия Кандинского начало 1910-х годов ознаменовано переходом от натурного видения к появлению более абстрагированных произведений. Из конкретного пейзажного мотива художник все смелее извлекает интересующий его пластический мотив. «Импровизация 7» - одно из лучших полотен этой серии, - говорит Ирина Пронина.

Вход на лекцию свободный. Желающим нужно получить пригласительные в кассе Кафедрального собора. Количество мест ограничено.

Проект реализован совместно с Третьяковской галереей.

Полюбоваться картиной «Импровизация 7» можно до 19 июля.

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В Калининграде впервые пройдет фестиваль игровой индустрии

Международный фестиваль игровой индустрии PlayPort Fest (0+) пройдет 19-20 июня в Калининграде на легендарной «Вагонке».

Как рассказали организаторы, это первое игровое мероприятие такого масштаба в регионе, в нем участвуют представители известных игровых студий из России и Европы.

PlayPort Fest пройдет на двух сценах, представители индустрии поделятся важной информацией о создании, дистрибуции игр и маркетинге. Здесь будет интересно тем, кто уже в теме или хочет стать разработчиком игр.

- Гости фестиваля смогут одними из первых не только увидеть презентации игровых новинок, но и протестировать их в специальной зоне шоу-кейсов. Здесь будут представлены проекты ведущих игровых студий и инди-разработчиков страны, - отметили организаторы.

Кроме того, на фестивале пройдет презентация дорожной карты развития игровой индустрии в Калининградской области. Есть все шансы, что регион станет международным хабом для игр.

В программе лекции, круглые столы, мастер-классы, конкурс косплея.

Зарегистрироваться в качестве участника бесплатно и изучить программу можно на сайте фестиваля.