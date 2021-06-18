Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды18 июня 2021 18:43

Картину Кандинского за миллиард рублей привезли в Калининград в специальном боксе

Посмотреть шедевр можно будет уже в эту субботу
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полотно доставили к нам прямиком из Москвы.

Полотно доставили к нам прямиком из Москвы.

Фото: Instagram.com

Кафедральный собор на острове Канта уже проводил необычные выставки одной картины (6+). В 2018 году к нам привозили знаменитое полотно «Московский дворик» Василия Поленова, в 2019-м показывали картину Константина Коровина «Открытое окно. Портрет дочерей Федора Шаляпина». На этот раз в экспозиции - шедевр Василия Кандинского «Импровизация 7» (1910 год, холст, масло). Увидеть его можно 19 июня, в субботу.

Это большое полотно привезли к нам прямиком из Москвы накануне в специальном боксе, соблюдая режим температуры и влажности. Сопровождает картину специалист-хранитель. По некоторым данным, страховая стоимость картины составляет более миллиарда рублей.

На 18.00 запланировано тожественное открытие. Уникальность момента переоценить сложно. Перед зрителями выступят внук художника, пианист Михаил Кандинский и органистка Екатерина Мельникова. Прозвучат произведения Скрябина, Метнера и Мельникова. Организаторы уверены, что музыкальное сопровождение прекрасно дополнит гамму впечатлений от живописного полотна из Третьяковки.

И все же Василий Кандинский - непростой для понимания художник. Абстракционизм кому-то кажется непонятным, кому-то - слишком сложным или, напротив, непростительно простым.

Но не спешим делать выводы! Разобраться помогут специалисты. Накануне торжественного открытия с бесплатной лекцией «На пути к абстракции. Импровизация 7», посвященной творчеству Кандинского, выступит главный научный сотрудник отдела живописи первой половины ХХ века из Третьяковки Ирина Пронина.

Полюбоваться «Импровизацией 7» можно до 19 июля.

Полюбоваться «Импровизацией 7» можно до 19 июля.

Фото: Instagram.com

Выступление искусствоведа состоится в 16.00 в большом зале Кафедрального собора.

- В творчестве Василия Кандинского начало 1910-х годов ознаменовано переходом от натурного видения к появлению более абстрагированных произведений. Из конкретного пейзажного мотива художник все смелее извлекает интересующий его пластический мотив. «Импровизация 7» - одно из лучших полотен этой серии, - говорит Ирина Пронина.

Вход на лекцию свободный. Желающим нужно получить пригласительные в кассе Кафедрального собора. Количество мест ограничено.

Проект реализован совместно с Третьяковской галереей.

Полюбоваться картиной «Импровизация 7» можно до 19 июля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Калининграде впервые пройдет фестиваль игровой индустрии

Международный фестиваль игровой индустрии PlayPort Fest (0+) пройдет 19-20 июня в Калининграде на легендарной «Вагонке».

Как рассказали организаторы, это первое игровое мероприятие такого масштаба в регионе, в нем участвуют представители известных игровых студий из России и Европы.

PlayPort Fest пройдет на двух сценах, представители индустрии поделятся важной информацией о создании, дистрибуции игр и маркетинге. Здесь будет интересно тем, кто уже в теме или хочет стать разработчиком игр.

- Гости фестиваля смогут одними из первых не только увидеть презентации игровых новинок, но и протестировать их в специальной зоне шоу-кейсов. Здесь будут представлены проекты ведущих игровых студий и инди-разработчиков страны, - отметили организаторы.

Кроме того, на фестивале пройдет презентация дорожной карты развития игровой индустрии в Калининградской области. Есть все шансы, что регион станет международным хабом для игр.

В программе лекции, круглые столы, мастер-классы, конкурс косплея.

Зарегистрироваться в качестве участника бесплатно и изучить программу можно на сайте фестиваля.

КультураВыставки