Вызывает ожоги и мутации: Почему в Калининградской области 40 лет не могут победить борщевик

Как показывает опыт, один в поле против борщевика - не воин. Фото: Иван МАРКОВ

На днях в Калининграде сразу несколько детей обратились за медицинской помощью из-за сильных ожогов. Оказалось, накануне их родители арендовали в агротуристическом комплексе на территории Гурьевского района мангальную зону. Там ребята решили повеселиться: нарвали лопухов и начали хлестать ими друг друга. «Лопухами» оказались листья борщевика Сосновского, и через пару дней кожа участников потешной битвы покрылась волдырями. В том, что такие ситуации будут случаться все чаще, уверен координатор движения «СтопБорщевик39» Александр Пушкин.

Когда молоко горчит

В Калининградской области борщевик появился чуть более 40 лет назад. К тому моменту с проблемами, вызванными этим жутким растением, успели столкнуться в других регионах СССР: в Республике Коми, Ленинградской и Московской областях... Но чужой опыт был не указ – началось внедрение новой культуры.

- В 1980 году три хозяйства Багратионовского района первыми начали сажать борщевик, - рассказывает Пушкин, - Совхозы имени Чкалова и «Славяновский» и колхоз «Калининградец». Сейчас это окрестности поселков Долгоруково, Гвардейское, Березовка и Медовое. История была простая: в Долгоруково, например, находился телятник на 4 тысячи голов, корма требовалось много. И вот Тимирязевская сельскохозяйственная академия прислала четыре килограммовых коробки с семенами «перспективной агрокультуры». Сначала колхоз выделил гектар для получения своих семян, потом засеял большие площади. Но всего через два-три года от затеи отказались. Животные борщевик ели плохо, начали рождаться телята с уродствами, да еще и молоко стало горьким.

В техническом плане эксперимент по выращиванию борщевика также оказался провальным - оказалось, для силоса можно было использовать только листья. К тому же, колхозники начали жаловаться на ожоги и отказывались выходить на прополку опасных посевов.

- Несмотря на остановку эксперимента, борщевик «вырвался из культуры», - продолжает Пушкин. - Я лично с ним познакомился, когда 6 лет назад купил участок в поселке Зорино Гвардейского района.

Понять и уничтожить

Чтобы побороть борщевик на своем участке, Александр для начала решил изучить теорию. Вскоре эта тема так захватила, что он стал настоящим экспертом.

- Борщевик – двухлетнее растение: в первый год – листва-ботва, а на второй – стрела и зонтики, - объясняет он. - То есть, отцветает, выбрасывает семена и умирает, выполнив свою программу. И пока не отцветет, каждый год будет пытаться это сделать. А значит, метод выкашивания борщевика вообще не работает. Еще одна проблема – у этого растения нет естественных врагов. На территории России распространение борщевика каким-то образом сдерживается лишь на Кавказе.

Александр Пушкин знает о "жгучих лопухах" практически все. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области используют множество способов уничтожения борщевика. Кто-то накидывает на зонтики-соцветия полиэтиленовые пакеты, кто-то просто срезает, иногда в ход идет химия. Но все это особого эффекта не дает. По словам Пушкина, действенных рецептов существует несколько.

Рубим-пашем

- Можно просто выкапывать корни. Борщевик и морковь из одного семейства. Если у морковки срубить верхушку, так называемую точку роста, то и корень погибнет. То же самое у борщевика. Если его корень срубить на 10-15 сантиметров, то все остальное отомрет. Правда, этот рецепт можно применять лишь на небольших площадях. Обширные территории может спасти вспашка – борщевик ее ужасно боится. Кстати, поселок Гвардейское в этом плане показателен: я лично наблюдал, как люди начинали перепахивать свои участки, и борщевик исчезал. Но есть нюанс, который нужно понимать: распространяется это растение исключительно семенами. Каждый куст борщевика даст 20 тысяч семян, которые прекрасно переживут любую зиму и будут сохранять всхожесть в течение 5-7 лет. Но если семена заглубить в почву больше, чем на 5 сантиметров, они перегниют и не взойдут – чтобы прорасти, им нужно лежать на поверхности земли.

Одень все в черное

- Под черной пленкой умирает все. Но этот способ не очень удобен, так как придется ждать два года. Более того, на больших площадях пленку применить просто невозможно. То есть, это вариант исключительно для дачников. На своем участке, кстати, я борщевик именно этим методом победил.

Гербицидов не жалеть!

- Для борьбы с борщевиком можно использовать гербициды сплошного действия, которые вызывают «эффект пожара», и гербициды избирательного действия. Самое известное средство – глифосат, у него множество торговых названий: «Агрокиллер», «Торнадо», «Триумф» и так далее. Этот препарат полностью уничтожает фотосинтез, поэтому сгорает вся зелень. Но надо понимать, что после любого пожара территория начинает обильно зеленеть. Так как эти гербициды не страшны семенам борщевика, те мгновенно прорастают. Существуют также специальные гербициды, которые применяются против двудольных растений, к которым относится и борщевик. Метсульфурон-метил, например, делает так называемый «почвенный экран», попросту не давая всходить семенам конкретных растений. В течение 2-3 лет он полностью удерживает борщевик, и за это время вместо него успевает вырасти то, что нам нужно. Обработку обычно производят смесью гербицидов, одновременно применяя и то, и другое средство.

Однако на использование гербицидов есть масса ограничений. В частности, их нельзя распылять на территории населенных пунктов.

А вдоль дороги…

- Существует мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», с помощью которого можно подать заявку на уничтожение борщевика в конкретном районе, - рассказывает эксперт. – Но начинать все-таки лучше с создания специальной программы, которую я бы назвал «Борщевик вдоль дорог». Дороги – это основной источник распространения данного растения по всем населенным пунктам: борщевик отцветает, семена высыпаются на проезжую часть, и машины своими колесами растаскивают их по всем направлениям. Одна семечка даст один куст, но через два года это будет уже огромная семья. Заниматься уничтожением борщевика вдоль автотрасс нужно, конечно, не частным лицам и не общественникам, а дорожным службам.

По словам Пушкина, необходимо понимать, где в области борщевик распространился сильнее всего. Лучше, если появится специальная карта, на которой можно будет отмечать зараженные площади, указывать их собственников и подрядчиков, проводивших там обработку.

Пути распространения проблемного растения по области пролегают вдоль автомобильных дорог. Фото: Иван МАРКОВ

- У нас все еще не штрафуют за борщевик, - возмущается Александр. - Кое-какие регионы на такое решились: Москва и Московская область, Ленинградская, Нижегородская области, Пермский край, готовится Ярославская область. Однако необходимо внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях. На федеральном уровне проблемы как бы не существует. Все ученые сейчас бьются за придание борщевику статуса карантинного растения, что позволит подвести законодательную базу под его уничтожение.

В конце беседы Пушкин дает совет тем, кто собирается присоединиться к борьбе с растением-захватчиком.

- Главное – не дать ему цвести. Если вы выполнили это условие, значит, предотвратили урожай следующего года. Работать нужно, закрывая все участки тела. При попадании сока борщевика на кожу необходимо очень быстро помыть это место с мылом и беречь его от солнца пару-тройку дней. Март-апрель – это самое важное время для борьбы с борщевиком, потому что он только-только появляется из земли. Нужно выкапывать его.

Остается добавить, что сегодня борщевик произрастает не только на сельхозугодьях. Он успешно освоил наши курорты, и прекрасно чувствует себя в самом Калининграде. Например, буйные заросли борщевика можно встретить у корпуса БФУ имени Канта на улице Невского.

В ТЕМУ

«Это борьба с ветряными мельницами»!

Губернатор жестко прошелся по главам муниципалитетам, которые имитируют бурную «антиборщевиковую» деятельность.

Если заглянуть в Инстаграм губернатора Антона Алиханова, можно, перефразируя классика, сказать, что в Калининградской области две беды – клещи и борщевик. На самом деле бед, конечно, больше, но в последнее время именно клещи и борщевик стоят во главе антирейтинга, причем ситуация с вредоносным растением, кажется, вообще аховая. На прошлой неделе борьба с борщевиком стала главной темой совещания в областном правительстве. Причем, как выяснилось, до эффективной борьбы еще далеко.

Годами не обрабатывают землю

Ситуация с распространением борщевика, как заметила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, не просто печальна, она – катастрофическая.

- Общая площадь произрастания борщевика составляет у нас 2308 га, что на 100 гектаров больше, чем в прошлом году, - сообщила министр.

Каждый куст борщевика дает 20 тысяч семян, которые прекрасно переживут любую зиму. Фото: Павел КЛОКОВ

Больше половины этой отрицательной статистики обеспечивают два муниципалитета: в Багратионовском районы борщевик захватил 900 гектаров, в Зеленоградском – 650. Причина на поверхности. В этих муниципалитетах обширные площади сельхозугодий принадлежат крупным собственникам, которые не торопятся их обрабатывать. А чтобы не получать штрафы за пустующие земли, каждые три года (на этот период действует мораторий на денежные наказания) передают ее в аренду разного рода фирмам и фирмочкам.

- В Багратионовском районе крупные землевладельцы годами не обрабатывали землю, мы все их знаем, - привел пример Антон Алиханов. - Собственники говорят, что земля в аренде… При этом у нас есть работающие примеры по административной ответственности. Есть отдельная статья в административных кодексах. Пора более жестко к этому относиться.

Готовы все кроме Гурьевска

Вообще для борьбы с вредным растением действует пятилетняя региональная программа, которая в свою очередь дробится на программы муниципальные.

- Финансовые средства из областного бюджета доведены до муниципалитетов в полном объеме, - сказала Наталья Шевцова.

Муниципалы, по ее словам, торги уже провели – все кроме Гурьевска.

- Хотелось бы узнать, почему, - поинтересовался губернатор.

- У нас будет заключен договор, пять подрядчиков заявились, - попытался оправдаться глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский. - В июне и июле у нас запланированы покос и обработка, в августе начинаем второй этап. Спасибо, Антон Андреевич, за программу! Сообща мы победим.

- Торги нужно проводить вовремя, - холодно ответил на это губернатор. – До всех деньги были доведены вовремя. Я от Гурьевска не жду неприятных сюрпризов. Команда у вас сильная, но как-то в лучах славы вы купаетесь…

Заросли борщевика нередко достигают высоты 2 метров и больше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обратил внимание губернатор и на то, что в некоторых муниципалитетах во время торгов удалось серьезно сбить цену. Непраздный вопрос, как так получилось.

- В некоторых муниципалитетах выиграла одна фирма - ИП Кошелюк из Ленинградской области, - ответила Наталья Шевцова. - Они и опустили цену. Представитель подрядчика предложил сразу химобработку, без окоса. По его словам, через 10 дней все засыхает.

Кто-то из правительства поинтересовался, известная ли компания ИП Кошелюк?

- Они (представители Кошелюков – Ред.) нам сказали, что у них в Ленобласти пожизненный контракт. Надеются, что и у нас в области у них будет пожизненный контракт, - ответила Наталья Шевцова.

До соседа дела нет

Как говорится, бог ИП Кошелюк в помощь. Но по ходу совещания выяснилась еще одна любопытная деталь, которая вряд ли поможет победить борщевик. В некоторых калининградских районах контракты заключили только на обработку муниципальной земли. Если рядом, на частной территории, «колосится» борщевик, то это, мол, уже не наша зона ответственности.

- Стоп, секунду! – воскликнул Антон Алиханов. – Почему?

- Нам юристы так посоветовали, - был тихий испуганный ответ из зала.

- Мы прописали, что боремся с очагами борщевика, - продолжил глава области. - Если вы не включаете очаги, это бесполезно. Это неэффективное использование денег. Зачем тратить деньги на маленький участок муниципальной земли, если вокруг очаги. Кто эти муниципалитеты?

- Сделаем ревизию, - ответила Шевцова.

- Специально зафиксируйте, чтобы нормативка была в соответствии с региональным законодательством. Это деньги налогоплательщиков, вы куда их тратите? А в вашем случае получается борьба с ветряными мельницами! – эмоционально заявил губернатор.

Антон Алиханов распорядился расторгнуть все контракты, заключенные только на муниципальные земли, и провести торги заново.

СРАВНИМ?

Где гуще всего растет борщевик*

(площадь произрастания в городских округах, га)

Багратионовский - 900

Зеленоградский - 650

Озерский - 155

Гурьевский - 127

Славский - 121

В Гусевском и Светловском городских округах очагов борщевика не обнаружено.

Данные правительства Калининградской области.