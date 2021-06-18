С 21 июня банк «Открытие» начнет выплаты вкладчикам «Энергомашбанка»

Банк «Открытие» начнет выплаты вкладчикам «Энергомашбанка» с понедельника, 21 июня 2021 года. Частные клиенты и юридические лица могут обратиться за выплатой возмещения в 45 отделений банка, расположенных в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке «Открытие», можно ознакомиться здесь (https://cdn.open.ru/storage/files/asv_energo.pdf). С 19 июня для клиентов на сайте банка будет открыта предварительная запись на посещение офисов, что позволит сократить время ожидания в очереди.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении «Энергомашбанка» ликвидационных процедур.

По данным АСВ, суммарный размер страховой ответственности по вкладам физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса «Энергомашбанка» по состоянию на 1 мая оценивался в 13,7 млрд. рублей. За выплатой возмещения в банк «Открытие» могут обратиться порядка 11,3 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым будет выплачено 8,9 млрд рублей, а также 1,2 тыс. юридических лиц, которым будет выплачено 256 миллионов рублей.

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Санкт-Петербурге «Энергомашбанка» 9 июня 2021 года в связи с полной утратой капитала. «Энергомашбанк» занимал 145-е место по размеру активов в российской банковской системе и входил в систему страхования вкладов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.