Юбилей Калининградской области, год 1986-й: сухой закон, метровая щука-монстр и «Тесла» в подвале

Томление возле магазина в ожидании начала торговли водкой. Фото: Юрий ПАВЛОВ

Печально известный сухой закон (или Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения») вступил в силу 1 июня 1985-го. В одночасье запустить столь масштабную и разноплановую кампанию было невозможно, однако мало-помалу раскачались. К 1986 году война с зеленым змием уже развернулась по полной.

Нет товара – нет проблемы

Калининградцы, как и весь советский народ, в большинстве своем поначалу отнеслись к сухому закону с одобрением. На волне энтузиазма, например, в трех расположенных по соседству поселках Гвардейского района – Заречье, Пруды и Суворово, собравшись на сход, жители постановили: в местном магазине поселковым выпивохам спиртного больше не продавать! После чего попавшие в черный список граждане алкоголь там купить уже не могли. А в поселке Бабушкино Нестеровского района пошли еще дальше. Тамошний люд обратился к райисполкому с просьбой, чтобы в их магазин горячительные напитки отныне больше вообще не завозились.

На фоне появления «трезвых» поселков никого уже не удивляло повсеместное закрытие винно-водочных отделов и магазинов. Так, в Калининграде из 111 торговавших спиртным точек в 1986 году осталось всего 39. Освободившиеся помещения перепрофилировали – в одном бывшем злачном месте заработал кафетерий, в другом стали продавать детское и диетическое питание, в третьем открылся хлебный магазин. Еще круче поступили в Калининградском отделении Прибалтийской железной дороги: алкоголь исчез из всех 36 магазинов ОРСа (отдел рабочего снабжения), имевшихся при нашей стальной магистрали.

Свадьба… с чаем

А еще по всему янтарному краю начали устраивать безалкогольные свадьбы. Наверное, самой шумной из них стала та, что состоялась в январе 1986-го в областном центре. Это образцово-показательное бракосочетание напоминало городской праздник. Сперва гуляли во Дворце культуры рыбаков (ныне – Музыкальный театр), затем с не меньшим размахом – в Доме офицеров. Как и полагается, свадьба пела и плясала. Но пили – только чай из самоваров. А когда невесту спросили, как лучше провести свадьбу, та уверенно ответила:

– Главное – без спиртного!

Вообще тогда много всякого на эту тему придумывали, агитируя за трезвый образ жизни – кто во что горазд. Например, в Калининградском медицинском училище устроили суд над пьянством. На этой инсценировке все было как на настоящем заседании: судьи, адвокат, общественные обвинители, свидетели. А кульминацией стал момент, когда на экране показали слайды, демонстрирующие пагубное влияние алкоголя на организм. После этого защита была вынуждена признать свое полное поражение.

Куда уходит сахар

Как водится, между пропагандой и жизнью нередко была дистанция огромного размера. Так, на безалкогольной свадьбе из чайников с заваркой запросто могли с невозмутимым лицом и коньяк разливать. А когда, скажем, в кинотеатре «Октябрь» (теперь это Дом искусств) открылась областная выставка карикатуры «Сатира против пьянства», к ней приложили книгу отзывов. И кто-то, изучив антиалкогольные плакаты, написал: «Пил, пью и буду пить».

Хватало историй и вроде этой. В Черняховском районе три механизатора поехали косить сено. Однако когда они добрались до лугов у поселка Перелесное, там их уже поджидала местная жительница.

– Накосите сперва для моей буренки, – попросила она. – А уж я с оплатой не обижу.

Работая по-стахановски, мужики за полчаса свалили тремя косилками травы даже больше, чем требовалось. И благодарная хозяйка коровы принесла им бидон браги… Проснулись косари в вытрезвителе, после чего каждый был оштрафован на 100 рублей и лишен всех премий по итогам года. А самогонщицу привлекли к уголовной ответственности.

Только даже строгие меры не особо пугали. Судите сами. Если в 1985 году в области было зафиксировано 450 случаев самогоноварения, то в 1988-м – 2404. Рост – почти в пять раз! К слову, в том же 1988 году у нас были введены первые продуктовые талоны. А именно – на сахар. И в том, что его запасы иссякли, немалая заслуга самогонщиков.

С младых ногтей

А на потешные суды над пьянством реальность отвечала сюжетами, которые у нас словно Жванецкий писал.

В 80-х школьников учили и трудиться. Но уместна ли производственная практика на… ликеро-водочном заводе? Явно не «детское» предприятие было назначено базовым для школы № 36. И вот, значит, в рамках антиалкогольной кампании делалось все возможное, чтобы отвлечь подростков даже от мыслей об употреблении спиртного. Однако при этом они работали на «ликерке», разбирая этикетки. Само собой, стали разбираться в ходовых марках алкоголя, кое-кто начал коллекционировать специфические наклейки.

Родители забили тревогу. И что же? Директор завода заявил, что раз детей не допускают в цех розлива, то о моральных издержках в воспитании и речи нет. Не увидела проблемы и школьная администрация. Мол, ребята работают на «ликерке» к обоюдной пользе. И завод доволен, и школа получает от предприятия средства для проведения культурно-массовых мероприятий.

Тем временем появились первые очереди за спиртным – самые буйные из всех, что тогда выстраивались: порой доставалось даже милиции, пытавшейся навести порядок. А потом на алкоголь пришлось и талоны ввести. При этом, если имелись лишние деньги, не нужно было ни в очередях с «душманами» душиться, ни с талонами позориться. Ту же водку из-под полы втридорога можно было купить и у таксистов, и у бабушек, торгующих всякой всячиной, и у добрых людей, живущих в соседнем дворе…

И на посошок!

Был ли смысл у антиалкогольной кампании, столь громко начатой и по-тихому свернутой еще даже до развала СССР? В первые годы пить народ стал и правда куда скромнее. Как следствие, преступность снижалась, а продолжительность жизни росла, особенно у мужчин. И рождаемость пошла в рост, причем меньше становился процент больных детей. Но, увы, уже с конца 80-х мы начали наверстывать упущенное. А уж в «святые» 90-е пили так, что напрочь перечеркнули все достижения на ниве борьбы за трезвость.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 1 января 1986-го из городского общественного транспорта в Калининграде исчезли кассы – в связи с переходом на бескассовое обслуживание: вместо билетов остались только проездные талоны, которые пассажиры должны были сами компостировать.

В феврале заработала фонотека при областном управлении культуры для работников дискотек. Она разместилась в подвальном помещении на улице Баранова. С помощью дископульта «Тесла» там можно было послушать и переписать музыку. Кроме того, давались рекомендации по проведению дискотек.

В апреле на Куршской косе снимали музыкальную ленту «Монолог о любви» с Софией Ротару в главной роли.

В июне в Калининграде ввели в эксплуатацию автоматическую междугородную станцию, которая позволила горожанам выходить на связь с абонентами как внутри области, так и за ее пределами уже без помощи телефонисток.

В 1986 году у нас снимали прусскую часть фильма «Секретный фарватер». Анатолий Котенёв после главной роли в этой ленте «проснулся знаменитым». А героиня Ларисы Гузеевой навсегда осталась в Пиллау (ныне – Балтийск), погибнув на корабельном кладбище… Фото: кадр из фильма

В июне в Росгартенских воротах открылось кафе «Солнечный камень».

В июле в Южном микрорайоне началось возведение первого в городе 16-этажного жилого дома.

1 сентября открылась еще одна школа – № 30.

1 октября на переезде на улице Айвазовского следовавший из Москвы «Янтарь» врезался в трейлер, выехавший на пути. В результате с рельсов сошли тепловоз, почтовый вагон и пять пассажирских. Лишь чудом обошлось без жертв.

В октябре на областном шахматном чемпионате, набрав 9 очков из 10 возможных, первое место заняла Аня Сегал – 11-летняя пятиклассница школы № 10 Калининграда. До этого в истории калининградских шахмат победы столь юной спортсменки еще не бывало.

В октябре универмаг «Маяк» начал по субботам работать не до шести, а до восьми часов вечера. Эксперимент увенчался успехом: покупатели шли вплоть до закрытия, выручка заметно выросла. После этого на удлиненный график работы стали переходить и другие промтоварные магазины.

1986 год стал поворотным для калининградского борца-«вольника» Андрея Шумилина (на снимке – третий слева). Сперва он выполнил норматив мастера спорта СССР, а затем выиграл первенство страны и чемпионат мира среди юношей. Фото: Л. РАЧКОВА

В ноябре в Куршском заливе рыбаки колхоза «Труженик моря» поймали огромную щуку: длиной метр, а весом – 16,5 килограмма. Когда ее вытаскивали из сети, оказала отчаянное сопротивление: била хвостом, подпрыгивала и даже вцепилась зубами в сапог.