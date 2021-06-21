Потомок гения русского авангарда: Все, что у меня было – репродукции картин Кандинского

Шедевр Василия Кандинского «Импровизация 7» привезли из Третьяковской галереи. Фото: Александр КАТЕРУША

В Кафедральном соборе на острове Канта представили выставку одной картины (6+). В Калининград из Третьяковской галереи впервые привезли шедевр Василия Кандинского «Импровизация 7», написанный в 1910 году. Его страховая стоимость составляет более миллиарда рублей.

Михаил Кандинский специально прилетел в Калининград из Японии. Фото: Правительство Калининградской области

Кандинский специально прилетел на концерт в Калининград из Японии, где живет 20 лет после женитьбы на японке. В наш город музыкант последний раз приезжал в конце 90-х годах и играл Рахманинова в филармонии.На тожественном открытии перед зрителями выступил внучатый племянник художника, пианист Михаил Кандинский. Событие приурочено к международному фестивалю «Орган +».

«Люблю приезжать на родину»

- В России очень приятно выступать. Люди принимают очень тепло, я чувствую это во время игры. Эта живая тишина помогает играть. Важна ведь не только акустика зала и звучание рояля. В творчестве важно то, как слушает зритель. Приезжать на родину в Россию я очень люблю.

- О чем вы думали, когда играли в Кафедральном соборе, а за вашей спиной была картина Василия Кандинского?

- Когда я играл Скрябина и Метнера, я думал о России. В их произведениях есть ярко выраженные образы России. Признаться, о картине Кандинского я не успел подумать в этот момент. Но конечно, вечер для меня был особенный. Скрябин и Метнер очень хорошо сочетались с Кандинским. Картину «Импровизация 7» я очень люблю и ощущал ее присутствие. Мне кстати, особенно близок более ранний Кандинский, в нем я больше ощущаю русскую душу.

- Ваша фамилия обязывает разбираться в живописи?

- Конечно. Но не только фамилия. Если человек музыкант, то он понимает, насколько музыка близка к живописи. Мне необходимо об этом думать, переживать.

- Слышал, вы не очень большой поклонник абстракционизма.

- Кандинский – очень талантливый, замечательный художник. Кстати, в Японии он очень популярен. Из русских художников его, кажется, знают, больше всех. Говорят: «Михаил Кандинский придет. А, это же родственник художника!». Все любят Кандинского.

Что мне нравится? Русские художники прекрасные: Саврасов, Поленов, Левитан, Айвазовский. Как говорил Саврасов, в каждом пейзаже есть душа.

- В вашей жизни как-то присутствует Кандинский? Вы обладаете какими-то его шедеврами?

- Кандинский умер во Франции и все его работы, да и вообще все, перешло по французским законам родственникам жены. Все, что у меня было – репродукции картин. Даже как-то висела одна репродукция. Оригиналов у меня нет. Никакими вообще ценностями Кандинского я не обладаю. Кроме фамилии.

Но в семье были другие художники. Дома есть картины художника Волкова. Папин брат работал на «скорой помощи», но он был талантлив в рисовании и есть его картины, которые висят дома. Но от Кандинского к нам ничего не дошло, к сожалению.

Скучаю по русскому хаосу

- Я живу в городе Кавасаки. Живу в том районе города, где есть природа. Мне нравится, там есть горы. Хотя в Японии нет высоких гор. Самая высокая – Фуджи. Очень красиво зимой, а погода там обыкновенно ясная, Фуджи наполовину в снегу и верхушкой взмывает в небо. Это невероятно. Природа же в Кавасаки миниатюрная, нет таких привычных русскому человеку просторов. И в то же время там природа мне напоминает… о России. Когда я скучаю по родине, находясь в Японии, а такое бывает, я нахожу отраду именно в природе, в ее источнике.

- У вас музыкальная семья?

- Моя супруга – скрипачка. И еще она недавно стала играть на арфе. Дома приятно, звучат разные инструменты. В Японии очень любят тишину. Нужна, конечно, специально оборудованная комната, чтобы играть. У нас есть комната для рояля. Но все равно слышимость хорошая. Особенно слышно тем соседям, которые живут под нами или над нами. И совершенно нормально, они хорошо реагируют, без претензий.

- В Японии вы живете 20 лет. Какие японские привычки вы переняли за эти годы?

- Когда японцы встречаются и прощаются, они кланяются друг другу. Я очень это люблю. Это благородно.

В Японии очень важно все делать заранее и никогда не опаздывать. Я этого придерживаюсь, но, признаться, дается не очень просто. Но так там делают все. Никто никогда не опаздывает. Все готовят заранее, а после того, как что-то сделают, обязательно все уберут. И в работе там всегда так. Да и дома тоже.

В России много импровизации. В Японии все больше распланировано. Иногда это очень хорошо. Но иногда я скучаю по какому-то доброму хаосу, который царит в России.

- Вы такой же трудолюбивый как японцы?

- Японцы очень загружены работой. Особенно те, кто живет в Токио. Чем дальше от Токио – тем больше восточной размеренности и тем меньше суеты. И у нас так же. Я очень люблю играть концерты, но лучше, чтобы не в Москве. Хотя бывает и в Москве тоже очень тепло принимают. Но когда играю где-то еще, атмосфера легче, свободнее.

Как любой исполнитель, я люблю играть концерты. Когда концертов меньше, особенно сейчас с этим вирусом, есть возможность вплотную заниматься музыкой. Есть время, можно подумать, обогатить репертуар. Я недавно, например, написал ноктюрн для фортепиано.

- В Японии вы обросли друзьями?

- Японцы весьма замкнуты. Я и сам такой. В этом смысле мне комфортно, спокойно. Высказываюсь я на сцене, когда играю.

Полюбоваться картиной «Импровизация 7» можно до 19 июля.