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Общество30 декабря 2021 22:00

Памятка для калининградцев: Как на праздниках будет работать транспорт, поликлиники и пункты вакцинации

Мы собрали для вас полезную информацию, которая может пригодиться в предстоящие длинные выходные
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В ночь с 31 декабря на 1 января никаких массовых гуляний с концертной программой в центре Калининграда не будет.

В ночь с 31 декабря на 1 января никаких массовых гуляний с концертной программой в центре Калининграда не будет.

Фото: Александр Подгорчук

Так, 31 декабря перевозчики будут работать на муниципальных маршрутах до 22 часов.

1 января автобусы большого класса, маршрутки и электротранспорт выйдут на линию в 7.30.

С 3 по 6 января и 8 января маршрут №16 (ул. О. Кошевого – завод «Янтарь») будет работать по графику рабочего дня. Все остальные городские маршруты будут работать по графику выходного дня.

Обратите внимание также на опубликованную на сайте калининградского автовокзала информацию об отмене ряда межмуниципальных маршрутов в период в 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Планируйте поездки заранее! Телефон справочной службы автовокзала: 8 (4012) 64-36-35.

Если нужна экстренная помощь…

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

- пожарной охраны;

- реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- полиции;

- скорой медицинской помощи;

- аварийной службы газовой сети.

Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-автоматов.

112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, вы также можете звонить по номерам 101 (пожарные), 102 (полиция), 103 (скорая помощь), 104 (газовая служба).

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