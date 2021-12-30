Как отдыхали зимой в советском Калининграде

Самая доступная для малышей забава - лепить снеговиков. Фото: Государственный архив Калининградской области

Как же хорош Калининград этой зимой, когда всюду снег, а деревья покрыты инеем! Так и тянет взять санки и пойти в Центральный парк. В выходные там, как и во времена нашего детства, когда парк носил имя Калинина, полно народу. Ребятишки катаются с горки, родители ловят их внизу. В этом отношении ничего не изменилось.

А вот лыжников в Калининграде теперь уже не встретишь. Хотя раньше горожане большими компаниями отправлялись на электричках за город, чтобы скатиться на лыжах с холмов или пройти несколько километров по полям и лесам.

«Комсомолка» публикует подборку фотографий времен СССР, предоставленных Государственным архивом Калининградской области.

Ледовая площадка на «Балтике» была самой большой в Калининграде. Фото: Государственный архив Калининградской области

Побегать на лыжах за городом отправлялись целыми компаниями. Фото: Государственный архив Калининградской области

Горка в Центральном парке пользовалась популярностью во все времена. Фото: Государственный архив Калининградской области

Хотя бы только ради хоккея стоило ждать зимы. Фото: Государственный архив Калининградской области

На санках катались с детских горок... Фото: Государственный архив Калининградской области

...и с холмов повыше... Фото: Государственный архив Калининградской области

...и просто с любого подходящего склона. Фото: Государственный архив Калининградской области