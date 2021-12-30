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Общество30 декабря 2021 9:16

Как отдыхали зимой в советском Калининграде

«Комсомолка» публикует подборку фотографий, предоставленных Государственным архивом Калининградской области
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Самая доступная для малышей забава - лепить снеговиков.

Самая доступная для малышей забава - лепить снеговиков.

Фото: Государственный архив Калининградской области

Как же хорош Калининград этой зимой, когда всюду снег, а деревья покрыты инеем! Так и тянет взять санки и пойти в Центральный парк. В выходные там, как и во времена нашего детства, когда парк носил имя Калинина, полно народу. Ребятишки катаются с горки, родители ловят их внизу. В этом отношении ничего не изменилось.

А вот лыжников в Калининграде теперь уже не встретишь. Хотя раньше горожане большими компаниями отправлялись на электричках за город, чтобы скатиться на лыжах с холмов или пройти несколько километров по полям и лесам.

«Комсомолка» публикует подборку фотографий времен СССР, предоставленных Государственным архивом Калининградской области.

Ледовая площадка на «Балтике» была самой большой в Калининграде.

Ледовая площадка на «Балтике» была самой большой в Калининграде.

Фото: Государственный архив Калининградской области

Побегать на лыжах за городом отправлялись целыми компаниями.

Побегать на лыжах за городом отправлялись целыми компаниями.

Фото: Государственный архив Калининградской области

Горка в Центральном парке пользовалась популярностью во все времена.

Горка в Центральном парке пользовалась популярностью во все времена.

Фото: Государственный архив Калининградской области

Хотя бы только ради хоккея стоило ждать зимы.

Хотя бы только ради хоккея стоило ждать зимы.

Фото: Государственный архив Калининградской области

На санках катались с детских горок...

На санках катались с детских горок...

Фото: Государственный архив Калининградской области

...и с холмов повыше...

...и с холмов повыше...

Фото: Государственный архив Калининградской области

...и просто с любого подходящего склона.

...и просто с любого подходящего склона.

Фото: Государственный архив Калининградской области

Дети вставали на лыжи с самого раннего возраста.

Дети вставали на лыжи с самого раннего возраста.

Фото: Государственный архив Калининградской области

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