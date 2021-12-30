Как отдыхали зимой в советском Калининграде

Самая доступная для малышей забава - лепить снеговиков.
Фото: Государственный архив Калининградской области
Как же хорош Калининград этой зимой, когда всюду снег, а деревья покрыты инеем! Так и тянет взять санки и пойти в Центральный парк. В выходные там, как и во времена нашего детства, когда парк носил имя Калинина, полно народу. Ребятишки катаются с горки, родители ловят их внизу. В этом отношении ничего не изменилось.
А вот лыжников в Калининграде теперь уже не встретишь. Хотя раньше горожане большими компаниями отправлялись на электричках за город, чтобы скатиться на лыжах с холмов или пройти несколько километров по полям и лесам.
«Комсомолка» публикует подборку фотографий времен СССР, предоставленных Государственным архивом Калининградской области.
Ледовая площадка на «Балтике» была самой большой в Калининграде.
Фото: Государственный архив Калининградской области
Побегать на лыжах за городом отправлялись целыми компаниями.
Фото: Государственный архив Калининградской области
Горка в Центральном парке пользовалась популярностью во все времена.
Фото: Государственный архив Калининградской области
Хотя бы только ради хоккея стоило ждать зимы.
Фото: Государственный архив Калининградской области
На санках катались с детских горок...
Фото: Государственный архив Калининградской области
...и с холмов повыше...
Фото: Государственный архив Калининградской области
...и просто с любого подходящего склона.
Фото: Государственный архив Калининградской области
Дети вставали на лыжи с самого раннего возраста.
Фото: Государственный архив Калининградской области