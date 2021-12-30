Кино и немцы: как я почти стал звездой массовки

Сцену взрыва у входа в форт мне пришлось наблюдать со стороны. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

«Завтра сбор в 8.10 возле Дома Советов. Подтверждаете участие?» - написала мне поздно вечером специалист по кастингу Анастасия.

«Хорошо, что не в шесть утра», - подумал я и ответил коротко: «Буду».

За несколько часов до этой переписки я увидел объявление о наборе актеров для съемок в сериале «Диверсант. Идеальный штурм». Во мне что-то щелкнуло - надо же хоть раз в жизни сняться в кино? Надо! Наудачу отправил анкету с фотографией и прошел. На роль немецкого солдата.

КТО В КИНО, А КТО ПО КРЕВЕТКИ

На следующий день в 8.09 утра я подходил к Дому Советов, пытаясь разглядеть в темноте то место, где собираются будущие актеры.

- Это не здесь в кино снимаются? – приблизился я к группе молодых и не очень мужчин и одной дамы.

- Здесь, - ответил мне женский голос.

Это была Анастасия.

- Сейчас подождем отстающих и поедем, - объяснила она. – Пока курим.

- Главное, чтобы сюда пришли, а не куда-то еще, - заметил один из мужчин с роскошными усами.

- А можно промахнуться? – уточнил я.

- Еще как! Тут ведь утром многие собираются, а потом разъезжаются на автобусах. Как-то раз один парень, который очень хотел сниматься в кино, сел не в тот автобус и приехал не туда.

- А куда? – уточнил я.

- Креветки перебирать! – торжествующе провозгласил усатый и засмеялся.

Нам всем повезло больше, чем тому парню, и мы приехали «туда» - на кинобазу, расположившуюся в одном из отелей на окраине Калининграда.

ВЕЩЕВОЙ СКЛАД

- Так, сейчас заходим по двое, быстро переодеваемся и за работу, сегодня у нас будут сцены на фортах, - сообщила Анастасия.

У пункта выдачи одежды и амуниции выстроилась очередь. Как в военкомате. В помещение входили обычные калининградцы, а выходили солдаты вермахта (точнее, ваффен СС) – в серых шинелях, камуфляжных куртках, в кепи и касках, в военных ботинках и сапогах.

- А мне ничего не надо, у меня все свое, - к дверям «военкомата» подошел плотный мужчина в серой шинели. Ему было слегка за 50. Сквозь стекла очков поблескивало юношеское озорство. – Даже вот это.

Он отогнул полу шинели: на поясе висела кобура, а в ней – самый настоящий пистолет марки «Вальтер».

- А вот это сильно! – восхищенно произнес кто-то из актеров. – Дай подержать.

Пистолетом, кстати, дело не ограничивалось. Сзади у Дениса, как позже представился человек в шинели, болталась каска, фляга, противогазный короб и что-то еще. «Точно из реконструкторов», - подумал я тогда. И оказался прав.

Мне, конечно, ничего подобного не досталось. Специалист по костюмам, коренастый мужчина с пронзительным взглядом, за пару секунд оценив мой облик, выдал мне комплект полевой формы, шинель почти до пят, кепи и пару тяжелых и довольно грязных сапог. Когда я переоделся, он снова измерил меня взглядом и произнес:

- Так-с. Тебе точно не хватает балаклавы.

Ушел в «каптерку», вернулся с коричневой балаклавой и резким движением натянул ее мне на голову.

- Так лучше.

Если бы не балаклава, я бы окончательно замерз. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

«НАЛЕЙТЕ МНЕ ЭСПРЕССО»

Вскоре наш отряд из 18 бойцов прибыл на форт № 11 «Дёнхоф», где и должен был пройти этот съемочный день. Когда высадились из автобуса, Анастасия сказала:

- Ребята, мне нужны двое на роли дублеров, - она пробежала глазами по нашим серым фигурам. – Вы и… вы, - произнесла она, указав на меня.

- Я?

- Да, на роль дублера Филатова.

Диверсанта Филатова играет в сериале Алексей Бардуков, мы вроде бы не очень похожи, но, если назначили дублером, значит, нужно быть дублером. В каком-то смысле это даже лестно.

- Есть быть дублером Филатова!

- Отлично, ждите.

Лагерь киношников, разбитый у стен древнего форта, просыпался. Между автобусами и вагончиками, чавкая декабрьской грязью, сновали заспанные члены съемочной группы – операторы, светотехники, гримеры… Из актерской братии, как мне показалось, были только мы – звезды массовки. Оживление наблюдалось у одного из вагончиков, где наливали кофе. Пошел туда и я.

- Доброе утро. Сделайте мне, пожалуйста, эспрессо.

Парень за «стойкой» внимательно на меня посмотрел и спросил:

- А вы точно член съемочной группы?

Я удивился вопросу: это же очевидно – на мне немецкая шинель, кепи и даже погоны! Вряд ли в таком виде ходят добропорядочные жители Калининграда.

- Ну, как бы да…

- А, понял. Вы, наверное, актер массовки?

- Так точно. Звезда массовки, - попробовал я пошутить.

Но бармен шутку не принял.

- Ну, тогда вам туда, - он показал на шатер неподалеку. – Там и кофе, и чай, и печеньки. А у нас только съемочная группа.

Мне вручили вот такую штуковину и сказали: "Воюй!" Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

СУДЬБА ДУБЛЕРА

Я поблагодарил и пошел в шатер, где действительно оказались и кофе, и чай, и печеньки. Правда, позавтракать не удалось.

- Вот вы где, я вас ищу, - в шатер ворвалась Анастасия. – Срочно нужен дублер Филатова. Бегите вон в тот автобус, переодевайтесь в офицерскую шинель, поедете на другой форт. Там будет сцена с дублером.

В автобусе, который служил чем-то вроде костюмерной, было очень тесно.

- Давайте быстрее, быстрее, - торопила меня хрупкая костюмерша. – Снимайте свое, надевайте вот это.

Надеть пришлось только офицерскую шинель, правда, долго возился с ремнями. Последний раз я занимался чем-то подобным много лет назад – в армии. Разумеется, в другой армии.

- Ну что, готов дублер? – в костюмерный автобус заглянул разгоряченный мужчина. – Пора ехать, нас ждут.

- Готов, - ответил я. – Всегда готов.

- А вы точно дублер? - с сомнением в голосе спросил мужчина.

- Так мне сказали. Дублер Филатова.

- А вы грузовик водите?

- Грузовик… Один раз водил, в армии, и это не очень хорошо закончилось. Сейчас предпочитаю ездить на автомате.

- Блин, ну какой же вы дублер?! Мне нужен человек, который водит грузовик, понимаете? Снимайте шинель, как-нибудь справимся.

Мне пришлось снова переодеваться из офицерского в солдатское. При этом без потерь не обошлось – мою кепку увезли на другой форт вместе с офицерской шинелью Филатова.

- Почему с непокрытой головой, боец? – спросил меня специалист по костюмам, когда я присоединился к отряду актеров массовки.

- У меня забрали, для Филатова.

- Понятно, Филатов – это святое. Ну, тогда сделаем так.

И он ловким движением превратил мою балаклаву в зимнюю шапочку.

- Так точно не замерзнешь.

«С ТУРИСТАМИ НЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ!»

Но в ожидании съемок я все-таки начал замерзать. Было прохладно и, честно говоря, скучновато. Оживляли картину разве что кролики, которые в невероятном количестве расплодились в форте «Дёнхоф». Суровые немецкие солдаты брали их на руки и фотографировались. А с суровыми немецкими солдатами очень хотели сфотографироваться многочисленные в тот день туристы.

- Ну, пожалуйста, один кадр. Мы за тридевять земель приехали, из Барнаула, завтра уезжаем, - взмолилась женщина в белой шапке.

Мы выстроились возле женщины, а ее муж нас щелкнул.

Так и развлекались. Но потом появилась Анастасия и громко сказала:

- Больше никаких съемок с туристами! Никаких! Вы понимаете? Штраф – ваш сегодняшний гонорар. Это понятно?

- Понятно, - забурчали вояки, то есть мы.

- А теперь мне нужны шесть человек. Снимаем взрыв у ворот форта. Вы, вы, вы, вы, вы…

- А я? – спросил я.

- А вы же дублер Филатова. Почему вы еще здесь?

- Меня не взяли, - ответил я. И объяснил почему.

- Понятно, - ответила Анастасия. – Тогда ждите. Для взрыва вы не подойдете, у вас нет головного убора.

«Ну вот, из-за Филатова я потерял свой шанс войти в историю», - подумал я и вернулся к кроликам.

ТАК ЗАГОРАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

К счастью, через пару часов мою кепку привезли обратно, и моя киношная карьера резко пошла вверх. К нам вышел один из режиссеров или помощников режиссера, обвел всех взглядом, сказал:

- Мне вот вы нравитесь, - он указал на меня и на реконструктора Дениса. – Вы разные, но в этом соль. Получайте оружие и пойдемте, будете играть караульных.

Мне выдали классический «шмайсер» (точнее, МП-40), моему коллеге – карабин. Мы расписались в ведомости и, выбивая каблуками искру из кирпичного пола, углубились в темноту форта. В одном из казематов снимали сцену появления в форту диверсантов. Тут-то я впервые с ними и столкнулся – то есть с Алексеем Бардуковым, играющим диверсанта Филатова, и Кириллом Плетневым, играющим диверсанта Бобрикова. Они оба, держа на вытянутых руках тяжелые ящики – один с пивом, другой с морковкой, - проходили на склад, там перекидывались парой слов с кладовщиком и уходили. Нашей с Денисом задачей было пару раз убедительно пройти возле створчатых дверей склада.

- Просто проходите, как обычно. Желательно, чтобы лица были свирепые, - посоветовал кто-то из творцов кинематографа.

Прошли мы, однако, не пару раз, а гораздо больше. Снимали много дублей, причем с разных ракурсов. Диверсантам, наверное, надоело таскать туда-обратно тяжелые ящики, а мы с Денисом были рады. Мы ведь в кадре, а это главное. И знаете, эта игра стоила свеч, потому что, когда часа через полтора съемка сцены закончилась, режиссер нам сказал:

- Поздравляю вас, ребята, вы отлично прошли.

В этот момент я почувствовал, что во мне загорается что-то голливудское. Что я становлюсь настоящей звездой массовки. Что этот день и эта жизнь прожиты не зря.