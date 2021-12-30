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Общество30 декабря 2021 10:48

Дурилка «КП»: 5 креативов 2021 года, которые изрядно удивили калининградцев

Собрали для вас самые безумные идеи, проекты и поступки
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Свою долю известности автор (или авторы) идеи получили.

Свою долю известности автор (или авторы) идеи получили.

Фото: Евгения БУДАРИНА.

Живое порожденье Каливуда

Тот факт, что в последние годы Калининградскую область очень полюбили российские кинематографисты, повадившиеся без передышки снимать здесь художественные фильмы, спровоцировал еще один острый приступ креатива.

Нынешние россияне, в изрядной степени воспитанные на продукции Голливуда, решили не изобретать велосипед, а для названия здешней натурной площадки взять за основу знаменитый памятный знак на холмах близ Лос-Анджелеса. Только заменив в надписи кое-какие буквы. В результате глазам ошеломленной публики предстал чудный неологизм «Каливуд». Посыпавшиеся в тех же соцсетях комментарии, пожалуй, лучше не цитировать.

Впрочем, свою долю известности автор (или авторы) идеи получили – их труды не оставили без внимания штатные юмористы Первого телеканала Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев. Стоит признать, что на сей раз у шоуменов и в самом деле оказалась благодатная тема для шуток…

Нэсе баба воду

Не секрет, что у современных реставраторов зачастую свой взгляд на произведения великих мастеров прошлого. Причем взгляд довольно своеобразный. Типичным примером такого подхода к порученному делу стала история со скульптурой «Несущая воду» в Лиственничном парке Светлогорска.

Неудачная копия «Несущей воду» появилась в Лиственничном парке Светлогорска.

Неудачная копия «Несущей воду» появилась в Лиственничном парке Светлогорска.

Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавшую от погодных условий удачную копию творения Брахерта (оригинал благоразумно хранят в местном музее) на сей раз превратили в нечто такое, что горожане моментально окрестили «Баба, придавленная горшком». Пояснений к этому меткому определению, пожалуй, не требуется. В общем, грянул скандал, и уязвленный в лучших чувствах светлогорский мэр пообещал заменить похабную копию копии, которую от греха подальше убрали с глаз возмущенной общественности.

Пьедестал пока пустует…

Идет ли галстук к рогам?

Еще вокруг одной довоенной скульптуры в этом году кипели страсти. Изваянного когда-то Людвигом Фордемайером бронзового лося, установленного в Советске, местные жители любовно прозвали Густавом. И на очередной День города повесили животному на шею специально сшитый по такому случаю стильный оранжевый галстук. Но и суток не прошло, как модный аксессуар исчез.

В таком виде скульптура предстала перед жителями Советска в День города.

В таком виде скульптура предстала перед жителями Советска в День города.

Фото: Владислав ТАМГА

Возмущенные советчане требовали разыскать и примерно наказать вандалов. «Это еще вопрос, кто тут вандалы», - ответил на это горожанин, добровольно явившийся в полицию вместе с умыкнутым галстуком. Оказалось, мужчина сам посчитал, что над бедным Густавом надругались, и решил восстановить статус-кво.

В любом случае хорошо, что обошлось без столыпинского галстука…

Нашу сваю не задушишь, не вобьешь!

Всем хорош стадион «Калининград», но до последнего времени ему чего-то не хватало. Оказалось, всего-то собственного талисмана. Участники мозгового штурма предпочли остаться неизвестными, но в итоге на свет божий появился маскот в виде как бы бетонной сваи. Почему-то названной мужским именем Эдик.

Сваю почему-то назвали мужским именем Эдик.

Сваю почему-то назвали мужским именем Эдик.

Фото: ГАУ Стадион "Калининград"

Насчет странноватого, прямо скажем, выбора в социальных сетях было высказано немало предположений. Популярна, например, была версия о том, что таким вот образом хотели отдать дань нынешней сверхтолерантной Европе, географическим центром которой является Калининградская область. Известно же, что в ЕС межполовые различия нынче не в моде. Вот, дескать, калининградские креативщики и продемонстрировали, что они тоже в тренде.

Да, в принципе, и копер с ней, со сваей. Хоть Эдиком, хоть Пе.., кхм.., в общем, кем угодно назови, только в грунт не забивай…

Замок Советов

Региональные власти все никак не могут определиться с судьбой многострадального долгостроя на Центральной площади Калининграда. Нет, собственно будущее Дома Советов вроде бы предопределено – его снесут. А вот что построят вместо, до сих пор никто определенно сказать не может. Все представленные проекты забракованы, из последних предложений: не заморачиваться с новой стройкой, а просто разбить на этом месте парк.

Отдельные энтузиасты все еще не теряют надежды отстоять самый значимый символ советского Калининграда.

Отдельные энтузиасты все еще не теряют надежды отстоять самый значимый символ советского Калининграда.

Фото: swarmframe.com

Между тем отдельные энтузиасты все еще не теряют надежды отстоять самый значимый символ советского Калининграда. Это Пушкин Александр Сергеевич считал, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Наши архитекторы могут сделать это несколькими росчерками карандаша по ватману, синтезировав до- и послевоенную историю края. И - вуаля! – готов гибрид ДС и взорванного полвека назад Кёнигсбергского замка. Умиляет скрупулезность попытки соблюсти должную аутентичность. Даже данскеры (сиречь замковые сортиры) предусмотрены – во-он они на стенах.

Что ж, Калининград и не к такой эклектике привычен…

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