Дурилка «КП»: 5 креативов 2021 года, которые изрядно удивили калининградцев

Свою долю известности автор (или авторы) идеи получили. Фото: Евгения БУДАРИНА.

Живое порожденье Каливуда

Тот факт, что в последние годы Калининградскую область очень полюбили российские кинематографисты, повадившиеся без передышки снимать здесь художественные фильмы, спровоцировал еще один острый приступ креатива.

Нынешние россияне, в изрядной степени воспитанные на продукции Голливуда, решили не изобретать велосипед, а для названия здешней натурной площадки взять за основу знаменитый памятный знак на холмах близ Лос-Анджелеса. Только заменив в надписи кое-какие буквы. В результате глазам ошеломленной публики предстал чудный неологизм «Каливуд». Посыпавшиеся в тех же соцсетях комментарии, пожалуй, лучше не цитировать.

Впрочем, свою долю известности автор (или авторы) идеи получили – их труды не оставили без внимания штатные юмористы Первого телеканала Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев. Стоит признать, что на сей раз у шоуменов и в самом деле оказалась благодатная тема для шуток…

Нэсе баба воду

Не секрет, что у современных реставраторов зачастую свой взгляд на произведения великих мастеров прошлого. Причем взгляд довольно своеобразный. Типичным примером такого подхода к порученному делу стала история со скульптурой «Несущая воду» в Лиственничном парке Светлогорска.

Неудачная копия «Несущей воду» появилась в Лиственничном парке Светлогорска. Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавшую от погодных условий удачную копию творения Брахерта (оригинал благоразумно хранят в местном музее) на сей раз превратили в нечто такое, что горожане моментально окрестили «Баба, придавленная горшком». Пояснений к этому меткому определению, пожалуй, не требуется. В общем, грянул скандал, и уязвленный в лучших чувствах светлогорский мэр пообещал заменить похабную копию копии, которую от греха подальше убрали с глаз возмущенной общественности.

Пьедестал пока пустует…

Идет ли галстук к рогам?

Еще вокруг одной довоенной скульптуры в этом году кипели страсти. Изваянного когда-то Людвигом Фордемайером бронзового лося, установленного в Советске, местные жители любовно прозвали Густавом. И на очередной День города повесили животному на шею специально сшитый по такому случаю стильный оранжевый галстук. Но и суток не прошло, как модный аксессуар исчез.

В таком виде скульптура предстала перед жителями Советска в День города. Фото: Владислав ТАМГА

Возмущенные советчане требовали разыскать и примерно наказать вандалов. «Это еще вопрос, кто тут вандалы», - ответил на это горожанин, добровольно явившийся в полицию вместе с умыкнутым галстуком. Оказалось, мужчина сам посчитал, что над бедным Густавом надругались, и решил восстановить статус-кво.

В любом случае хорошо, что обошлось без столыпинского галстука…

Нашу сваю не задушишь, не вобьешь!

Всем хорош стадион «Калининград», но до последнего времени ему чего-то не хватало. Оказалось, всего-то собственного талисмана. Участники мозгового штурма предпочли остаться неизвестными, но в итоге на свет божий появился маскот в виде как бы бетонной сваи. Почему-то названной мужским именем Эдик.

Сваю почему-то назвали мужским именем Эдик. Фото: ГАУ Стадион "Калининград"

Насчет странноватого, прямо скажем, выбора в социальных сетях было высказано немало предположений. Популярна, например, была версия о том, что таким вот образом хотели отдать дань нынешней сверхтолерантной Европе, географическим центром которой является Калининградская область. Известно же, что в ЕС межполовые различия нынче не в моде. Вот, дескать, калининградские креативщики и продемонстрировали, что они тоже в тренде.

Да, в принципе, и копер с ней, со сваей. Хоть Эдиком, хоть Пе.., кхм.., в общем, кем угодно назови, только в грунт не забивай…

Замок Советов

Региональные власти все никак не могут определиться с судьбой многострадального долгостроя на Центральной площади Калининграда. Нет, собственно будущее Дома Советов вроде бы предопределено – его снесут. А вот что построят вместо, до сих пор никто определенно сказать не может. Все представленные проекты забракованы, из последних предложений: не заморачиваться с новой стройкой, а просто разбить на этом месте парк.

Отдельные энтузиасты все еще не теряют надежды отстоять самый значимый символ советского Калининграда. Фото: swarmframe.com

Между тем отдельные энтузиасты все еще не теряют надежды отстоять самый значимый символ советского Калининграда. Это Пушкин Александр Сергеевич считал, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Наши архитекторы могут сделать это несколькими росчерками карандаша по ватману, синтезировав до- и послевоенную историю края. И - вуаля! – готов гибрид ДС и взорванного полвека назад Кёнигсбергского замка. Умиляет скрупулезность попытки соблюсти должную аутентичность. Даже данскеры (сиречь замковые сортиры) предусмотрены – во-он они на стенах.

Что ж, Калининград и не к такой эклектике привычен…