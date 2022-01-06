Рождество в Калининграде: когда начнутся службы в храмах, будут ли ярмарки и концерты

Рождественские богослужения будут проходить два дня. Фото: Александр Подгорчук

Рождество Христово – самый большой христианский праздник после Пасхи. Сегодняшний день, 6 января, называется сочельником. Существует обычай не вкушать пищу до сумерек, до появления на небе первой звезды, напоминающей о звезде Вифлеемской, которая привела волхвов и пастухов к колыбели младенца Иисуса.

Рождественские богослужения в церквях Калининграда по традиции начнутся вечером 6 января (не забываем про маски). В Кафедральном соборе Христа Спасителя в17:00 начнется всенощное бдение, в полночь – божественная литургия. В Калининградской епархии не предоставили информации и о традиционном крестном ходе. Впрочем, он в Рождество и не обязателен. На следующий, праздничный день, 7 января, состоится утренняя литургия, начало - в 10:00.

В остальных храмах 6 января будут служить молебен в 17.00 (в некоторых храмах в 16:00 или в 18:00), а 7 января (точнее в ночь с 6-го на 7-е) – предстоит ночная литургия в 00.00 (или в 23:00). В некоторых соборах пройдет еще и утренняя служба в 10:00. Так что, о точном времени лучше узнавать заранее в конкретной церкви. И еще важный момент. Это на Пасху служат только ночью, а на Рождество - и ночью, и утром. Если вы не смогли прийти в храм 6 января, то сможете посетить его на следующий день.

После Рождества наступят 12-дневные святки. В это время принято ходить в гости и поздравлять друг друга, а также петь так называемые «колядки» - духовные песни, прославляющие родившегося Христа.

Увы, традиционной рождественской ярмарки в «Кловере» в этом году, как и в прошлом, не будет. Не приедут к нам представители храмов и монастырей из регионов России и зарубежья. Как вы понимаете, все из-за коронавирусных ограничений. Не ждите и гуляний с катанием на лошадях, концерта с выступлением святочного хора. Хотя, конечно, весь центр города празднично украшен, можно гулять на площади Победы, вокруг елки. Наконец, будет работать другая ярмарка - на острове Канта у Кафедрального собора. Вход - свободный.

С праздником, дорогие читатели!