Главные события 2021 года: Калининград на время стал Нюрнбергом, а бывшую тюрьму открыли для туристов

Съемки фильма «Нюрнберг» у бывшей кенигсбергской биржи стали одними из самых запоминающихся. Фото: Александр Подгорчук

Камера, мотор!

Калининградская область продолжает привлекать кинематографистов, и активность продюсеров и съемочных групп тому подтверждение.

Много разговоров было о сериале «Васнецова», главную роль в котором исполнила Анна Михалкова, а режиссером выступил Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов», «Воин»). Дату премьеры не называют, но известно, что фильм покажут на телеканале «Россия». Это 16-серийный детектив с элементами мелодрамы.

Мы снова убедились в том, что не только туристов тянет окунуться в прошлое. Наш регион уже многие годы исправно предоставляет декорации для военных фильмов, благо разрушенных зданий хватает (ну, хоть киношникам от этого хорошо). В этом году калининградцам запомнились масштабные съемки у бывшей кенигсбергской биржи фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева («Экипаж», «Звезда»). Ради этого в районе здания на несколько дней даже перекрывали движение современного транспорта, ездили исключительно ретро-автомобили - «Мерседесы» и «Студебеккеры». В ролях заняты молодые актеры Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, а также кинозвезды Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко.

Кстати, спустя пару месяцев Алексей Бардуков вернулся в Калининград уже для съемок в продолжении сериала «Диверсант. Идеальный штурм», 4-я часть которого полностью посвящена событиям в Восточной Пруссии и Кенигсберге весной 1945-го. Партнером Бардукова, как и прежде, выступил Кирилл Плетнев – оба они начинали работать в «Диверсанте» еще с Владиславом Галкиным.

Съемки были весьма масштабные: полтора десятка только немецких автомобилей, полторы тысячи костюмов. Главная фишка – использование новой технологии создания 3D-модели Кенигсберга по довоенным картам и фотографиям.

- Эта модель заводится на большие экраны 50-метровой длины и 6-метровой высоты. Так воссоздается старый город, по которому наши герои будут ходить, ездить на машинах. В таком объеме это будет сделано первый раз, - объяснили продюсеры.

Ретропоезд не выдержал ажиотажа

Паровоз ЭР 791-94, построенный в 1951 году, прибыл в Калининградскую область из Санкт-Петербурга в конце апреля. В мае ретропоезд уже начал возить туристов по маршруту Калининград — Советск — Калининград. Несмотря на приличную стоимость билетов (в среднем около 3000 рублей), поток желающих прокатиться не иссякал.

Ретропоезд курсировал по области с мая по июль. Фото: Александр Подгорчук

В июле стало известно о том, что паровоз сломался. Как объяснил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в интервью «Новому Калининграду», сказалась интенсивная эксплуатация. Никто не ожидал такого ажиотажа вокруг поездок, количество которых постоянно росло. Вот техника и не выдержала. На ремонт старый локомотив отправили обратно в северную столицу.

В 2022 году ретропоезд должен вернуться и снова встать на рельсы в нашей области. Более того, есть планы запустить не один, а сразу два паровоза - чтобы на этот раз путешествовать можно было все лето.

Шел «Корсар» какой-то номер…

Последний раз трамвайный парк Калининграда обновлялся в 2012 года, когда в городе появилась польская низкопольная «PESA». В этом году власти решили купить сразу 16 единиц транспорта питерского производителя ПК «Транспортные системы».

Весной сообщалось, что первые трамваи поступят в Калининград уже в августе и до конца года точно выйдут на линию. Однако в процесс закупки вмешалась антимонопольная служба и конкурс на оказание лизинговых услуг состоялся только со второй попытки.

В середине декабря первые пять «Корсаров» на пароме прибыли в Калининград. Фото: Александр КАТЕРУША

В середине декабря первые пять «Корсаров» на пароме прибыли в Калининград. Сейчас их обкатывают, ставят на учет и обучают водителей. Оставшиеся трамваи, как заявили в мэрии, доставят в город в феврале 2022 года.

Срок службы трамвайных двухсекционных вагонов российского производства – 30 лет. «Корсары» смогут вмешать в себя не менее 170 пассажиров и набирать скорость до 60 км/ч. А если вдруг в контактной сети пропадет напряжение, вагон сможет проехать не менее километра на автономной зарядке. В пассажирском салоне предусмотрены климат-контроль и даже WI-FI.

«Закодированная» реальность

Минувший 2021 год встретил калининградцев (и не только их, конечно) новой реальностью: посещение публичных мест стало возможным только для обладателей QR-кодов.

С октября посещение публичных мест стало возможным только для обладателей QR-кодов. Фото: Александр КАТЕРУША

Тревожная новость была опубликована на сайте регионального правительства еще 15 октября, 18-го числа антиковидное постановление вступало в силу, так что, на подготовку к массовому сканированию было всего 3 дня. Отныне в торговый центр без QR-кода могли попасть только дети до 18 лет, от всех остальных требовали предъявить заветную картинку – распечатанную на бумаге или отсканированную на смартфон. Потом списки «закодированных» пополнили кинотеатры, фитнес-центры, концертные площадки, катки…

Как следствие, массовый наплыв посетителей испытали многофункциональные центры, ведь многим приходилось подтверждать свою регистрацию на сайте «Госуслуги». В огромных очередях не задумывались ни о какой безопасной дистанции, и тут можно вспомнить, что именно с осени число инфицированных ковидом жителей области стало резко расти. С другой стороны, получить QR-код без прививки или перенесения заболевания официально было невозможно. А потому заметно увеличилось и количество привитых.

В общем, можно долго перечислять достоинства и недостатки QR-кодов, но представить жизнь без них теперь уже вряд ли возможно.

Свободу Юрию Мелю!

Литовское кривосудие в этом году продолжало творить вопиющий произвол в отношении гражданина РФ Юрия Меля.

На свободу Мель должен был выйти 12 марта 2021 года, однако вмешалась литовская генпрокуратура, которая потребовала увеличить назначенный калининградцу срок. Фото: Delfi.lt

Бывшего военнослужащего литовцы обвиняли в том, что он находился в одном из танков, прибывших к Вильнюсскому телецентру во время известных событий ночью 13 января 1991 года. Тогда, по данным Литвы, от пуль неизвестных снайперов погибло 14 и пострадало еще больше тысячи безоружных гражданских. Ну а лейтенант Мель произвел три выстрела из башенного орудия – правда, холостыми снарядами, никого не убив и не ранив.

После увольнения в запас страдавший сахарным диабетом калининградец периодически наведывался в Литву за инсулином. И в марте 2014 года был задержан сотрудниками тамошней охранки. Мелю предъявили обвинение сразу по пяти уголовным статьям. Все 5 лет предварительного следствия он провел в следственном изоляторе, несмотря на то, что нормы Евросоюза запрещают держать человека в заключении без приговора суда больше чем три года. Наконец, 27 марта 2019 года Юрий услышал официальный приговор - 7 лет лишения свободы. Литовские судьи оказались гуманистами, ведь по закону россиянину грозило пожизненное заключение! На свободу Мель должен был выйти 12 марта 2021 года, однако вмешалась литовская генпрокуратура, которая потребовала увеличить назначенный калининградцу срок. Апелляционный суд Литвы удовлетворил это требование.

В Калининграде в поддержку узника были проведены одна или две акции у стен литовского консульства, но о широкой кампании на федеральном уровне даже речи не шло. А ведь как бурно когда-то требовали советские люди свободы для американцев Анжелы Дэвис и Леонарда Пелитера!

Давненько римские легионеры не брали в руки этих шашек

В прошлом году специалисты Института археологии РАН активно работали на Самбийском полуострове, где будет строиться очередная очередь Приморского кольца - от Светлогорска до автомобильной дороги Переславское - Круглово и далее в сторону Янтарного. И некоторые находки выглядят по-настоящему сенсационными, о них даже сообщили ведущие мировые издания по археологии.

В частности, был обнаружен крупный некрополь, который датируется III – VI веками новой эры. В нем были захоронены в том числе представители элиты древних эстиев (предков пруссов) и среди них кто-то очень важный, вероятно, вождь – его похоронили не с одной, а сразу с тремя лошадьми. В могильнике обнаружили также глиняную посуду, фибулы самых разных форм и размеров, затяжки, браслеты, пряжки ремней, янтарные бусы, оружие и инструменты. Немало было найдено также римских серебряных и бронзовых монет, отчеканенных еже в I и II веках. Как они попали в могильник куда более позднего времени? Как вообще монеты попали в захоронения? Археологи предполагают, что у эстиев римские монеты были не столько валютой, сколько предметами большой символической ценности – они, мол, могли пригодиться в загробной жизни.

Самой любопытной находкой стала настольная игра Ludus latrunculorum, или просто латро. Фото: Институт археологии РАН

Монеты и фибулы – это хорошо, но, пожалуй, самой любопытной находкой стала настольная игра Ludus latrunculorum, или просто латро. Она была очень популярна на территории Римской империи, а также в германских и балтских землях на протяжении нескольких веков. В нее рубили рубиться на привале суровые римские легионеры.

- Эта игра представляла собой нечто среднее между шашками и шахматами, - рассказал руководитель археологической экспедиции Константин Скворцов. - Находка уникальная - почти сто фишек из римского стекла, идеально сохранившихся в мешочке, принадлежали одному человеку. В такой внушительной комплектации их обычно не обнаруживают - максимум 10-30 штук. А для Калининградской области этот случай вообще первый за 170 лет.

С замка Тапиау сняли тюремные замки

В сентябре 2021-го свершилось событие, которого калининградцы (по крайней мере, те, кто небезразличен к истории края) ждали много лет: замок Тапиау (он же – исправительная колония №7) в Гвардейске перешел из ведения УФСИН в компетенцию гражданских властей. У последних на древнюю твердыню (точнее, то немногое, что от нее осталось) грандиозные планы. В случае их воплощения здесь появится мощный туристический кластер с отелями, ресторанами, причалами для речных судов и прочей рекреационной инфраструктурой.

Объект передали в ведение областному историко-художественному музею. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Однако для воплощения всех этих прожектов в жизнь нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Капиталовложения необходимого масштаба могут дать только инвесторы. Их поиском и занимается сейчас корпорация развития Калининградской области. Ну а пока объект передали в ведение областному историко-художественному музею, который в данном случае выступает кем-то вроде сторожа. Впрочем, никто не мешает музейщикам зарабатывать, хотя бы для того, чтобы окупить текущие расходы. Ведь еще со Средних веков известно: содержание замков – дело чрезвычайно дорогостоящее. Так что, экскурсии в Тапиау уже водят.