Упорный испанец, обиженный компаньон и обокраденный уголовник

Подавляющему большинству преступников в конце концов приходится примерять железные «браслеты». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«No pasarán! Pasaremos!»*

В конце марта наряд польской пограничной стражи заметил направлявшегося в сторону границы с калининградской областью неизвестного и после недолгой погони задержал его уже на последних метрах своей территории. Оказалось, в Российскую Федерацию рвался 42-летний гражданин Испании. В его рюкзаке нашли пневматическое оружие, два охотничьих ножа, топор, рацию, ноутбук, флешку, мобильный телефон, палатку, спальный мешок и прочие вещи, облегчающие путешествие в экстремальных условиях. Кроме того, испанец имел при себе доллары США, австралийские доллары, британские фунты, японские иены, исландские кроны. Прибывший из Австрии транзитом через Германию мужчина объяснил, что разъезжает по всему миру, а теперь желает узнать, как выглядит Россия.

Вместо этого поляки отправили экстремала в Мальборк, чтобы оттуда препроводить на солнечную родину. Черта с два! И недели не прошло, как все тот же кабальеро был задержан уже сотрудниками регионального Погрануправления ФСБ РФ в Нестеровском городском округе. За незаконное проникновение в пределы РФ испанцу грозило лишение свободы на срок до 2 лет. Зато его мечта, наконец, сбылась.

*«Они не пройдут! Мы пройдем!» - лозунг времен гражданской войны в Испании.

Дело пахнет бетоном

Тогда же, раннею весною двое уголовников из Гвардейского района (одному 32, другому – 24, оба ранее судимы) решили провернуть выгодное дельце, обворовав стройку особняка в одном из поселков.

Добычей друзей-подельников стала бетономешалка, которую откатили в ближайший лесок. Преступление было, можно сказать, почти заказное, хотя «заказчик» о нем не ведал. Просто угонщики знали, что один из их знакомых нуждается в строительной технике, и позвонили ему. Покупатель вскоре прибыл и, не задавая лишних вопросов, приобрел полезный агрегат.

Все трое участников сделки были довольны, но тут вмешались сотрудники местного угрозыска, которые установили и задержали обоих подозреваемых. Ну а те быстро сдали нового владельца бетономешалки. Воры, как и положено, сидят в тюрьме. Косвенно пострадал и хозяйственный сельчанин: купленный товар у него изъяли, а деньги за него, естественно, не вернули.

«Отец-молодец» - по великам спец

Май. Проникнув в подъезд многоквартирного дома на Ленинском проспекте, 19-летний житель Калининграда, специализировавшийся на кражах велосипедов, к своему огорчению не увидел там ни одного байка. И чтобы не уходить с пустыми руками, решил угнать хотя бы оставленную на лестничной клетке детскую коляску.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району смогли довольно быстро установить приметы преступника. Ведь на молодого парня, катящего перед собой коляску по улице, обращали внимание многие прохожие. Отпуская «молодому отцу» комплименты, умиленные обыватели постарались запомнить его в лицо. Что потом очень помогло операм при составлении словесного портрета подозреваемого.

Установив личность вора и задержав его, правоохранители выяснили, что на счету молодчика еще как минимум 4 похищенных велосипеда.

Месть за отпуск

Лето - пора отпусков. Отдохнуть 32-летний калининградский бизнесмен решил в Санкт-Петербурге, вернувшись из Северной столицы в преотличнейшем настроении. Что ни говорите, Питер – город и в самом деле стильный!

Но придя в свой гараж на улице Спортивной, где он хранил оборудование (горожанин занимался установкой газовых котлов), предприниматель обнаружил, что 68 теплообменников различных марок как не бывало! Пропали также 5 циркулярных насосов и 4 электронагревателя. Кислой вишенкой на горьком торте стала банковская карта отпускника, разделившая судьбу вышеперечисленного имущества. В общем, материальный ущерб оказался изрядным - 805 тысяч рублей.

Полицейские «вычислили» похитителя, которым оказался… 24-летний компаньон потерпевшего. Он открыл замок своими ключами и вывез котельное оборудование, которое после сдал на металлолом. Припертый к стенке доказательствами, парень пошел в сознанку, но при этом с обидой воскликнул:

- А что он без меня в Питер улетел? Как работать – так вместе, а как отдыхать – порознь!

Знаки судьбы

В июле Госавтоинспекция Гвардейского района оказалась в полном недоумении: на одном из участков автотрассы «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» исчезло сразу 26 дорожных знаков.

Загадку разгадали сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела полиции. Как выяснилось, 29-летний безработный из Полесска, проезжая по шоссе с приятелем, решил, что удача лежит (вернее, стоит) буквально на дороге. И принялся один за другим свинчивать пресловутые знаки со столбов, складывая в багажник. Когда домой к подозреваемому нагрянули оперативники, выяснилось, что большую часть добычи тот успел отнести в пункт приема металлолома, изъять удалось меньше половины злополучных дорзнаков. Впрочем, и этого с лихвой хватило для возбуждения уголовного

Бойся бой-бабы!

В августе в полицию Черняховска поступило сообщение из отделения реанимации местной больницы: к ним из поселка Междуречье доставлен 55-летний местный житель, который, судя по всему, был кем-то зверски избит. У пациента диагностировали переломы ребер и пневмоторакс – то есть, было пробито легкое.

Правоохранители выяснили, кто именно едва не отправил сельчанина на тот свет. Оказалось, до полусмерти мужика отходила его 52-летняя знакомая, жительница того же поселка. По ходу застолья с обильными возлияниями, проходившего на кухне у дамы, пара поссорилась. Представительница слабого, по идее, пола блестяще воспользовалась фактором внезапности и собственной корпулентностью: повалила собутыльника на пол и принялась лупить попавшейся под руку табуреткой. И хотя бедняга смог уйти на своих ногах, сил у него хватило только добраться до соседей. «Скорую» вызывали уже они.

Как вор у вора рюкзак украл

В сентябре, желая приятно провести последние дни «бабьего лета», компания жителей Калининграда устроила импровизированный пикник на лавочке у одного из домов по улице Красносельской. Но когда одна из участниц посиделок собиралась, наконец, домой, то обнаружила, что ее рюкзак пропал. А вместе с рюкзаком - три банковские карты, мобильный телефон, пауэрбанк, наушники и электронные сигареты, всего имущества на сумму 15 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска ОМВД России по Центральному району провели свои оперативно-розыскные мероприятия. Подозрение пало на парня, который тоже участвовал в том уличном пиршестве. Несмотря на свои 18 лет, горожанин был уже человеком в подобных делах опытным (и за них же судимым), поэтому, чтобы не попасться с поличным, решил припрятал добычу в ближайших кустах. К ним и повел оперов, закрепляя свое деятельное раскаяние в содеянном. Но тайник оказался пуст! Судя по всему, злосчастный рюкзак приметил кто-то еще и в свою очередь присвоил.