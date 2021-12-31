Калининградцы-герои-2021: спасали людей, боролись за медали, рвались в небо…

Альберт Батуев с 15-й попытки все-таки смог взлететь на своем самодельном аппарате. Фото: Предоставлено героем публикации

ПИЛОТ-САМОУЧКА: «Мне бы в небо!»

В свои 84 Альберт Батуев, инженер-кораблестроитель по специальности и романтик по натуре, решил, наконец, осуществить свою давнюю мечту покорить небо. Самолет своей личной конструкции он начал мастерить еще четверть века назад практически из подручных материалов. Каркас собрал из алюминиевых трубок от лыжных палок, корпус сложил из пенопласта, обшивкой стала простая фолия, которой обычно оклеивают кухонную мебель, пропеллер авиастроитель-самородок собственноручно вырезал из липы, фонарь кабины получился из оргстекла, а в качестве шасси были использованы колеса от детских колясок. Двигателем самолета послужил мотор от бензопилы, который Альберт Дорнаевич доработал, приладив редуктор.

- Я не летчик, я конструктор, - признавался потом наш герой. – До этого раз 15 пытался взлететь на этом самолете с разных аэродромов, но все никак не выходило. А тут вдруг получилось! Я хотел полюбоваться природой с высоты, но результата достиг не полностью. Оторвался от земли, поднялся, но не сел! Так что, мечта сбылась лишь частично…

Самодельный аэроплан рухнул вскоре после взлета. Пенсионеру повезло, он остался жив, только ногу сломал. Впрочем, травмы уже зажила и Альберт Батуев снова мечтает о небе.

ВРАЧИ: пока одни боролись с ковидом, других бросили за решетку

Второй год калининградские врачи работают с колоссальной нагрузкой: в «красных зонах» больниц, в прививочных пунктах, на «Скорых». И в телеграм-канале «Вопросы по лечению СOVID-19»! Это новое средство массовой информации в уходящем году организовано по инициативе наших медиков. Число подписчиков в пиковые моменты превышало 11 тысяч человек, но и сегодня, когда суточная заболеваемость уже не столь высока, врачи отвечают на самые разные вопросы.

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В это же самое время под жесточайшим прессом оказались калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, которых обвиняют в умышленном убийстве новорожденного. Громкое уголовное дело повторно рассматривает Московский областной суд, по решению которого медиков водворили в следственный изолятор. Несмотря на то, что в защиту коллег выступает глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, и на требования общественности выпустить врачей на свободу, поскольку их вина не доказана.

Нет сомнения, что пандемия и дело калининградских врачей и в 2022 году будут одними из главных тем на информационном поле. А пока - всем медикам спасибо за труд и самоотверженность!

СПАСАТЕЛИ НА ВОДЕ: рисковали жизнью не для награды

Минувшее лето запомнилось еще и по причине участившихся трагедий на воде. Но жертв было бы в разы больше, если бы не отважные спасатели, которыми становились подчас и вполне обычные граждане.

Например, 62-летний офицер из Балтийска Константин Нейцель, отдыхая с женой и 5-летней внучкой на Светлогорском пляже, увидел в волнах 15-летнюю девочку, которая тонула. В итоге отставник спас не только школьницу, но и ее дедушку, который бросился на помощь своей внучке и сам попал в беду. Но на этом подвиги Константина не закончились: в тот же день он вытащил из воды еще и двух утопавших парней!

Или учительница музыки из Полесска Светлана Николаева, которая в августе приехала на пляж Пионерского. Заметив в море двух девочек, которые звали на помощь, женщина без раздумий бросилась к ним. С риском для собственной жизни Светлана помогла детям выплыть к берегу, и вдруг почувствовала, что волной ей кинуло кого-то в ноги. Это оказалась третья школьница, помладше. Силы у Светланы были уже на исходе, но и эту девочку она сумела спасти.

Увы, не всегда спасение на воде заканчивалось благополучно для самих спасателей. В июле в Зеленоградске, пытаясь помочь унесенной в море девушке, утонул студент КГТУ Ричард Элуемунор. В Калининград он приехал из Нигерии, здесь женился и здесь же погиб, как герой. Ричарду было всего 26 лет.

Ричард Элуемунор погиб, как герой. Фото: семейный архив.

Большой резонанс вызвала история Александра Вельдяйкина, приехавшего на Балтийское побережье вместе с родителями в день рождения их друга. На диком пляже в районе Мечниково в море стало уносить волнами девочку – прямо на глазах ее матери. Другие отдыхающие выстроились в цепочку, зашли в воду, дотянулись до утопающей и начали вытягивать ее на берег. Но тут всех накрыло огромной волной, и самим спасателям потребовалась помощь. Александр поочередно вытаскивал на берег и своих друзей, и незнакомых ему людей. Не успел спасти только своего отца – Олега Вельдяйкина.

Сашины друзья начали собирать подписи под петицией о его награждении. Однако когда обратились к матери той самой девочки, с которой все началось, женщина ответила отказом, а потом и вовсе отказалась разговаривать на эту тему.

Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» Александру Вельдяйкину вручили в конце октября. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» Александру вручили в конце октября. Ну а слов благодарности от спасенной девочки и ее мамы он так и не дождался.

ОЛИМПИЙЦЫ: от «золота» до «бронзы»

На состоявшихся в этом году в Токио летних Олимпийских играх за сборную России (точнее – Олимпийского комитета России) выступили и калининградцы: борец Муса Евлоев, баскетболист Станислав Шаров, пловчиха Анна Егорова и волейболистка Ирина Воронкова.

В этот раз на Олимпиаде было сразу четверо представителей нашей области. Фото: Правительство Калининградской области

Высшего результата – золотой медали добился Муса Евлоев, который в весовой категории до 97 килограммов стал единственным олимпийским чемпионом среди российских борцов греко-римского стиля.

Станислав Шаров привез в родной Гусев «серебро», в составе нашей команды 3Х3 уступив в финале сборной Латвии. Но второе место на таком престижном турнире – это тоже здорово!

Увы, волейболисты ОКР, среди которых была Ирина Воронкова из клуба «Локомотив-Калининградская область», в четвертьфинальном матче уступили бразильянкам.

Ну а Анна Егорова стала пятой в финале эстафеты на дистанции 4x200 метров вольным стилем.

На Паралимпиаде медали завоевали Александра Ручкина и Юлия Майя. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградские паралимпийцы взяли в Токио две медали. Заслуженный мастер спорта России по фехтованию на колясках Юлия Майя завоевала бронзу, а мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александра Ручкина выиграла серебряную. Калининградцам есть, кем гордиться.

МОРПЕХИ: …и в огне не горят

Представители МЧС предпочитают называть это хлопком газа. На деле же 26 октября в доме №24 по улице Ушакова в Балтийске прогремел взрыв. Пока соседи и случайные зеваки снимали на видеокамеры своих мобильников поваливший из окон дым и выпрыгивающих наружу жильцов злополучного здания, оказавшиеся в этот момент рядом сержанты морской пехоты Юрий Прохоренко и Раджаб Резванов устремились на выручку пострадавшим.

Юрий Прохоренко.

Раджаб Резванов.

Вместе с еще двумя прохожими, которые спасение людей предпочли «лайкам» в интернете, военнослужащие помогли эвакуироваться обитателям квартиры на втором этаже, прямо под которой и взорвался газ. Из-за сильного задымления семья из четверых человек (включая двоих детей), самостоятельно выбраться наружу не могла. Кроме того, морпехи вынесли с четвертого этажа пожилую женщину, которая в момент взрыва спала и также оказалась в ловушке. В итоге все закончилось благополучно, из людей никто не пострадал.

За проявленное мужество командование Балтийского флота поощрил обоих морских пехотинцев.

РЫБИНСПЕКТОР: пришел на выручку вертолетчикам

В конце марта в Куршском заливе произошло ЧП – в воду рухнул транспортный вертолет МЧС России Ка-32 с экипажем из трех человек на борту. К сожалению, один из летчиков при этом погиб. Двое других тоже оказались на волосок от смерти, однако на их счастье в это время вдоль побережья проводил рейд государственный инспектор рыбоохраны Алексей Вихров. Среагировал он мгновенно: оставив на берегу своего напарника, направил к месту падения катер.

- Я увидел, что два человека пытаются вытащить из кабины вертолета третьего, - рассказывал позже Алексей. - Я им помог. Эти двое уже сильно замерзли, ведь на заливе лед только-только сошел.

Алексей Вихров доставил обоих выживших на базу МЧС в Полесске. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей доставил обоих выживших на базу МЧС в Полесске, в девяти километрах от места падения винтокрылой машины. Благодаря оперативным действиям инспектора, авиаторов удалось спасти.