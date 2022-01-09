Визиты звезд в Калининград: селфи на памятнике, судебная тяжба и крепкий сон

Перед выступлением Манижа отправилась гулять по Светлогорску. Фото: Александр КАТЕРУША

Кажется, в 2021 году жизнь в Калининградской области начала входить в прежний ритм. Уже не так часто объявляли об отмене фестивалей и праздников в связи с коронавирусным ограничениями. Туристы к нам приезжали, певцы выступали, и прочих звездных гостей было достаточно. Расскажем о некоторых особо отличившихся по ходу визита знаменитостях.

ВЫШЛА ИЗ ПЕНЫ И СПЕЛА

Обретшая известную популярность после «Евровидения» певица Манижа в Светлогорск приехала на кинофестиваль «Балтийские дебюты». И выступила в рамках специальных мероприятий форума. Как сказала сама гостья, она органично чувствует себя на разных фестивалях, будь то рок, джаз или кино. Так оно и оказалось.

Перед выступлением Манижа отправилась гулять по городу. Пошла, конечно, и к морю.

- Открыла в Светлогорске купальный сезон и даже позагорала. Я плавала впервые за полтора года! Вода очень теплая, погода прекрасная: в меру жарко, в меру прохладно, – поделилась она впечатлениями.

Сам концерт прошел великолепно. Манижа исполняла не только свои хиты вроде «Русской женщины» и «Недославянки», но и песни Аллы Пугачевой. За это на сцену ей несли шоколадки и цветы. Благодарная певица в ответ обнимала зрителей и раздавала автографы.

У «БЫКОВ» ИЛИ ПОД «БЫКАМИ»?

Певица Наташа Королева приезжала в Калининград со съемочной группой канала «Муз-ТВ» – здесь они записывали какую-то передачу. И все бы ничего, но когда поп-дива прогуливалась по центру города, она заметила скульптуру «Борющиеся зубры». Ната ничего не придумала лучше, как вскарабкаться на постамент старинного памятника. Причем самостоятельно сделать это у нее не получилось. Выручили помощники из свиты – один мужчина в белой футболке встал перед артисткой на четвереньки, Королева взобралась на него, словно на табуретку, а уже оттуда достигла своей конечной цели. Получившееся видео звезда 1990-х потом с гордостью выложила у себя в Инстаграм.

Вопреки ожиданиям лайков от калининградских подписчиков оказалось не так уж много. Наоборот, многие шалость поп-дивы не оценили и обрушились на гостью с критикой. Мол, если все туристы будут залезать на местные достопримечательности, ничего хорошего из этого не получится. А руководитель региональной службы охраны памятников Евгений Маслов резюмировал: лезть на постамент – это «вопрос морали, дефицит культуры и воспитания». Ну, как говорится, хорошо, что хоть без ведра краски залезла.

Получившееся видео звезда 1990-х потом с гордостью выложила у себя в «Инстаграм». Фото: Instagram.com

Как и можно было предвидеть, дурной пример оказался заразителен: уже на следующий день после выходки Королевой «Быков» начали штурмовать ради эффектного фото и другие приезжие, в ответ на упреки резонно вопрошая: «А мы чем хуже?»

КЛИНОК ДЛЯ «ЕСАУЛА»

Главным гостем Дня города Гусева стал тамошний уроженец Олег Газманов. Перед концертом знатному земляку устроили экскурсию, причем глава горадминистрации не погнушался лично выступить гидом.

Газманов часто бывает в области с гастролями, но в родные края заглянул впервые за много лет. Фото: Александр КАТЕРУША

Олег побывал в агрономическом колледже, в детском центре, в краеведческом музее, поднялся на колокольню храма Всех Святых. Были и трогательные моменты - например, когда певца привели к зданию роддома, в котором он появился на свет, а потом показали дом, где он жил в глубоком детстве.

А еще в Гусеве Олегу подарили французский старинный клинок времен Наполеона.

- Мне его помогли перевезти, задекларировали, все законно оформили, - рассказал потом «Комсомолке» артист.

АЛЬБОМ, ГРИШКОВЕЦ, ДЕВУШКА

Известный калининградский драматург Гришковец схлестнулся в скандале с не менее известной (по крайней мере, в недалеком прошлом) певицей Земфирой. Комментируя выход ее нового альбома «Бордерлайн», Евгений назвал автора наркоманкой, а песни, соответственно, наркоманскими. «Зяма» обиделась и подала в суд иск о защите чести и достоинства, оценив то и другое в полтора миллиона рублей. Другим требованием было – принести публичные извинения.

Гришковц признался, что пожалел о своем высказывании. Фото: Наталья АНТОНОВИЧ

Вместо «пардона» Гришковец записал видеоролик с добрыми словами: мол, новый альбом Земфиры стал «самым ожидаемым в музыкальной жизни страны». Хотя до этого в телеэфире называл его «просто омерзительным произведением».

- Я пожалел о своем высказывании еще в процессе этого разговора. И пожалел не по причине опасений юридических последствий или скандала. Я пожалел о том, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Мне вообще это свойственно, - признался литератор.

Вероятно, это признание подействовало – в итоге суд отклонил пресловутый иск.

БЕСПРОБУДНЫЙ ФРАНЦУЗ

Самым звездным иностранным гостем минувшего года можно назвать Жерара Депардье. В Калининградской области он оказался по приглашению тех же «Балтийских дебютов». Предстоящий визит на всякий случай до последнего держали в тайне, но потом понеслось! В аэропорту француза с паспортом РФ встречали песнями под баян, хлебом-солью и рюмкой водки сверху.

От беленькой Депардье отказался, но это ему не помогло. Сначала исполнитель главной роли в документальном фильме «Моя узбекская мечта» не явился на премьерный показ ленты, и отдуваться за актера пришлось режиссеру.

На официальную церемонию открытия фестиваля Жерар все же пришел, хотя и опоздав на полчаса. Фото: Александр КАТЕРУША

На официальную церемонию открытия фестиваля Жерар все же пришел, хотя и опоздав на полчаса. При том что отель, в котором поселили большого гостя, находится буквально через улицу от «Янтарь-холла».

- Я просто спал, - безмятежно признался Депардье со сцены, пожелав не спать всем остальным. После чего сразу вернулся в гостиницу. Зрители недоумевали: «И стоило ради этого прилетать из Франции?»

ВСПЫШКА ГНЕВА

Украшением еще одного калининградского фестиваля - «Декабристские вечера» - стала народная артистка РСФСР Светлана Крючкова. В Кафедральном соборе на свой поэтический вечер она собрала полный зал. Однако спектакль едва не закончился, так и не успев начаться. Как только Светлана Николаевна вышла на сцену, ее вдруг ослепило вспышкой: кто-то из зрителей в первых рядах высоко над головой поднял телефон - и давай щелкать!

- Почему с нами надо так обращаться? – гневно вопросила тут же артистка (на сцене она стояла с гитаристом – своим сыном Александром).

Голос у Крючковой профессионально поставленный, так что даже мужчины в зале струхнули. Публика притихла, спешно убирая смартфоны.

После выступления Светлана Крючкова ушла из зала с прекрасными букетами. Фото: Александр КАТЕРУША

Впрочем, неприятный момент быстро забылся, и Светлана Николаевна великолепно читала стихи два часа кряду. Остается добавить, что программа была посвящена 130-летию Осипа Мандельштама. Звучали произведения о любви и воспоминания о поэте Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.