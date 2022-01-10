Погода на неделю в Калининграде: двое суток морозов, потепление и шторм

Температура резко вырастет во второй половине недели. Фото: Александр Подгорчук

Январь-2022 начался в Калининграде с аномального тепла. По итогам 10 дней средняя температура оказалась почти на 3 градуса выше нормы. Первая рабочая неделя, впрочем, преподнесет сюрпризы.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник и вторник в нашем регионе будет холодно. Дневные температуры составят -1...-2 градуса, в ночь на среду похолодает до -7.

Во второй половине недели придет резкое потепление. В четверг ожидается +6 градусов, в пятницу - до +7! В эти же дни придут осадки - снег с дождем.

В пятницу Калининград рискует попасть в очередной шторм. По данным портала rp5.ru, скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду.

Прохождение циклона привет и к небольшому похолоданию. На выходных ожидается +3...+4 градуса. В субботу возможен небольшой дождь. Скорость ветра останется на уровне 15-16 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение недели будет нестабильным: в понедельник-вторник его значение составит 770-775 миллиметров ртутного столба, затем понизится до 755, а на выходных вырастет до 765.