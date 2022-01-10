В Калининграде рабочие едва не уничтожили воинское захоронение на улице Катина

Из амуниции сохранились только фрагменты обуви. Фото: Руслан Хисамов

Останки красноармейцев, погибших в ходе штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года, обнаружили во время проведения земляных работ на улице Катина в воскресенье, 9 января. Правда, рабочие поначалу почему-то вовсе не спешили заявить о своей находке. В этом я смог убедиться лично, случайно оказавшись рядом.

Каски... на продажу?

В тот день я решил прогуляться с семьей вдоль канала Ландграбен и на пересечении его с улицей Катина заметил котлован. Рядом стоял экскаватор, а рабочие пили чай, закусывая бутербродами. Две ржавые красноармейские каски я увидел на бетонном ограждении рядом с их машиной.

Две ржавые красноармейские каски лежали на бетонном ограждении. Фото: Иван МАРКОВ

Я постучал в дверцу машины и осторожно поинтересовался, не откопали ли что-нибудь рядом с касками. Работяги охотно пошли на контакт, но время от времени озирались, проверяя, не смотрит ли на них бригадир.

- Вообще косточки попадались, но их вон там прикопали, - признался один.

- Кости не только сегодня были, но и вчера выскакивали, - добавил второй.

Оказалось, на стройке были не в курсе, что при обнаружении костных останков необходимо приостанавливать работы и сообщать о находке. Каски просто выложили на видном проходном месте - складывалось ощущение, что их хотят продать. По нашей информации, один из дорожников даже делал такое предложение кому-то из местных жителей.

Действовать необходимо было быстро, поэтому я позвонил руководителю поискового отряда «Совесть» Руслану Хисамову, который прибыл на место через полчаса.

Новые находки

К этому моменту рабочие по моей просьбе убрали каски в бытовку и указали поисковику, где нашли кости. Только во время первичного осмотра Хисамов нашел две пары армейских ботинок, фрагменты черепов и голени. Одна из касок, по его словам, имела пулевое или осколочное пробитие.

- Судя по всему, красноармейцы погибли в ходе штурма города, форсируя канал Ландграбен, - сообщил Хисамов. - Думаю, что они и сегодня числятся в списках пропавших без вести. Обе каски находились на головах погибших, из амуниции сохранились только фрагменты обуви.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции и представители Следственного комитета. Останки забрали на судебно-медицинскую экспертизу, а каски и фрагменты обуви - на временное хранение в поисковый отряд. Поиски продолжились, и в понедельник ситуация немного прояснилась.

Знак «Гвардия», найденный с останками одного из красноармейцев. Фото: Руслан Хисамов

- Подрядчик был вынужден приостановить работы на участке обнаружения артефактов. Сегодня до обеда мы закончили обследование, - сообщил Хисамов. - Найти удалось останки четверых красноармейцев. У двоих погибших на головах были каски СШ-40, одна на затылочной части имеет пулевое (осколочное) пробитие, на ногах ботинки РККА. У третьего солдата в районе таза обнаружены две бережно завернутые в ткань зажигалки, карандаш, нагрудный знак «Гвардия» и кожаный кошелек (его пока не вскрывали, так как там могут быть бумаги). К сожалению, каких-либо других предметов, по которым можно установить имена красноармейцев, не обнаружено.

Часть захоронения все-таки уничтожили

Руслан Хисамов признался, что, если бы работы были остановлены вовремя, поисковикам было бы намного проще. Сейчас же захоронение практически уничтожено экскаватором, а потому собрать скелеты полностью и найти часть артефактов просто невозможно.

Как выяснилось, место, где были обнаружены останки, совпадает со схемой сразу нескольких первичных воинских захоронений, сделанных вскоре после штурма Кёнигсберга. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни можно будет установить фамилии погибших бойцов, после чего они будут захоронены с отданием воинских и духовных почестей на одном из воинских мемориалов Калининграда.