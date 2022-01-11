Пенсионерка из Фурмановки: Угля так и не дождалась, никто даже пальцем не пошевелил

Как и месяц назад, Софья Константиновна отапливается дровами. Фото: Александр КАТЕРУША

О жительнице поселка Фурмановка Нестеровского района Софье Клюшиной мы рассказывали в декабре. Одинокая 68-летняя женщина осталась на зиму без угля, как и многие в отдаленных от Калининграда поселках. С момента нашей встречи и публикации прошел уже месяц, но уголь у пенсионерки так и не появился. Более того, на нее даже не выходил никто из местной администрации: ни звонка, ни визита.

- Равнодушие к людям - вот что меня беспокоит, - говорит Софья Константиновна. - Мы же всю жизнь трудились, и все люди друг друга понимали, слушали, помогали. Нынешнее отношение районных властей не дает мне спокойно жить. Нет угля. Это ненормально, но ладно. Так соберите людей, которые без работы сидят! Очистите леса, которые стоят с заваленными деревьями. Привезите как-то обрезки. Ведь возможностей уйма. Не бесплатно, я готова заплатить. Нет! Никто даже пальцем не пошевелил.

После того как дочка нашей героини написала в правительство, ей пришел ответ. По словам Софьи Клюшиной - типичная отписка:

- Написали мне, мол, угля нет и в других регионах страны. Что это общая проблема. И что все же есть уголь в Калининграде. Дали мне три адреса в городе, куда ехать за углем. Для меня это нереально совсем. От нас до Калининграда 130 километров. Везти уголь на грузовой машине - это будет стоить не меньше 10 тысяч рублей. Ну куда это годится? Буду писать президенту. Другого выхода не вижу.

Проблему с топливом пенсионерка решила. За деньги, конечно. Нашелся добрый человек, который привез Софье Константиновне дрова. Цена вопроса - 2 тысячи рублей. По скромным подсчетам, до конца зимы нужно будет купить еще два прицепа.

- Ничего, продержусь до весны, - вздыхает пенсионерка.

В Фурмановке источником дров для местных жителей служит Солдатский лес. (Там много лет назад была воинская часть, вот его так и прозвали). Приличная часть леса уже вырублена. Прознав это, ответственные люди, как говорят, из администрации района, начали следить за лесорубами и гоняют их, чтобы те не рубили деревья.

ОФИЦИАЛЬНО

90 вагонов прибыли, еще 15 - идут

В Калининградскую область пришли 90 вагонов каменного угля, еще 15 находятся в пути и 25 вагонов - на погрузке у производителя. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- В течение января 2022 года планируется поставить еще 140 вагонов. Это позволит закрыть потребность в топливе для теплоснабжающих организаций и населения, - говорят в министерстве. - В настоящее время жизненно необходимые для населения области грузы в бесперебойном режиме доставляются в регион.

В администрации Нестеровского района пообещали рассмотреть возможность поставки угля Софьи Клюшиной. Как сообщил «Комсомолке» начальник отдела ЖКХ администрации Сергей Янченко, на одном из складов в Нестерове сейчас находится 28 тонн угля:

- Развоз уже осуществляют. В среду, судя по информации поставщиков, ожидаем еще 60 тонн. Ситуация сейчас более-менее стабилизировалась, но, естественно, очередь поднакопилась. Поставки осуществляют по мере поступления угля, еженедельно по два раза привозят в Нестеров. Но завезти сразу на всю очередь не могут. Сейчас угля ждут 100 человек, может, и больше.