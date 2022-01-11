«Мы пойдем в суд»: руководитель Фонда капремонта отреагировал на обвал лепнины дома на Комсомольской

На разрушение фасада калининградцы обратили внимание на прошедших зимних каникулах. Фото: Иван МАРКОВ

Во время новогодних и рождественских праздников калининградцы заметили, что с недавно отремонтированного дома № 53-61 на улице Комсомольской посыпалась штукатурка и стали отваливаться декоративные элементы. Руководитель областного Фонда капремонта Олег Туркин рассказал «Комсомолке», что фасад стал разрушаться из-за протекающей водосточной трубы. Ее заменой должна была заняться управляющая компания.

Элементы декора стали отваливаться из-за протекающей водосточной трубы Фото: Иван МАРКОВ

- Течь в водосточной трубе так и не была заделана, хотя мы обращались и в министерство контроля. За два года вода все-таки нанесла большой ущерб декоративному элементу, - объяснил Туркин. - На этой неделе мы комиссионно соберемся с управляющей компанией и установим точные причины деформации. Однако и к подрядчику по этому дому есть претензии. По ним в конце января мы, судя по всему, и направим исковое заявление.

Ремонтом здания-памятника на Комсомольской занималась компания «Мириам». Она сотрудничала с фондом с 2016 года, но на сегодняшний день ни одного контракта по ремонту жилых домов с ней не заключено.

- Этот подрядчик отремонтировал около сотни домов (в том числе и объектов культурного наследия) в разных муниципалитетах, - сообщил Туркин. - Когда я в фонд пришел, «Мириам» с нами сотрудничать перестала. Компания даже не участвует в конкурсных процедурах. Претензии есть к ним, и их достаточно много. Мы ведем претензионную работу, так как подрядчик не все замечания устраняет.

Туркин добавил, что есть вопросы к компании «Мириам» и по поводу ремонта дома № 14 на той же Комсомольской улице. Однако над ошибками подрядчик не поработал, и поэтому фонд обратился в суд.

- У нас есть определенный бюрократический порядок, - продолжил руководитель Фонда капремонта. - На каждый ремонт действует пятилетняя гарантия. Если подрядчик не устраняет недочеты по нашему обращению, мы совместно с ним обязаны выехать на объект. По дому № 14 представители «Мириам» сначала откладывали поездку, а потом отказались от подписания замечаний нашей комиссии. Мы были вынуждены формировать судебное дело по понуждению подрядчика к устранению недочетов по гарантии. К сожалению, этот бюрократический процесс небыстрый. Хорошо только то, что с момента уведомления пятилетний гарантийный срок пролонгируется. А вот по многострадальному дому № 53-61 мы сейчас ждем ответа подрядчика до конца января. Если он не приступит к устранению замечаний, мы также направим исковое заявление в суд.

Напомним, что компания «Мириам» является одним из крупнейших подрядчиков в регионе. В частности, именно она занималась реконструкцией улицы Рокоссовского, ремонтом поликлиники на улице Горького, а сейчас должна заняться строительством «Русской Голландии» в Полесске. К компании неоднократно возникали нарекания как у властей, так и у жителей Калининградской области.