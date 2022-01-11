Туристы из Тюмени, плотва из Приморска и джем из шишек: Как мы с губернатором колесили по городам и весям

Вместе с Антоном Алихановым (он был за рулем) мы намотали на его «Фольксвагене» несколько сотен километров. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Сонное течение новогодних каникул внезапно было прервано сообщением губернатора: «Вы готовы поездить со мной по области»? Трудно было отказать Антону Алиханову, мы, разумеется, и не отказали. И в одно темное январское утро оказались по известному адресу: Калининград, улица Дмитрия Донского, 1, где уже прогревался губернаторский «Фольксваген Тигуан». Антон Алиханов был за рулем, в салоне - коллеги-журналисты.

- Ну что, все в сборе? Тогда поехали, - Алиханов ловко вырулил с парковки и вышел в прямой эфир в Инстаграме. - Наше путешествие будет сопровождаться прямой трансляцией.

Сотни, а то и тысячи калининградцев (у губернатора 210 тысяч подписчиков) прильнули к смартфонам.

ТУРИСТЫ В БАЛТИЙСКЕ

- Жена с детьми уехали, я остался один, вот и решил немного поездить по области, - прокомментировал свое желание прокатиться по городам и весям Калининградской области Антон Алиханов.

Начать экспедицию было решено с самого западного города Российской Федерации - Балтийска. И первая остановка - в самом открыточном месте, возле памятника Петру Первому. Несмотря на утро и довольно хмурую погоду, здесь было людно. Оказалось, только что подкатил большой автобус с туристами.

- Откуда приехали? - спрашиваю одного из розовощеких мужчин в распахнутом белом пуховике.

- Ой, издалека. Из Тюмени мы, сибиряки! 68 человек в группе. Сейчас вот ждем паром, на Балтийскую косу собираемся. Говорят, роскошное место, хотелось бы посмотреть, янтарь на пляже поискать.

- Нравится вам тут?

- Не то слово - очень нравится!

Антон Алиханов рассказал, что в следующем сезоне Балтийская коса должна измениться в лучшую сторону.

- На косе, возле форта «Западный», появится еще один официальный пляж. Все будет благоустроено, появится спасательный пост, - пояснил губернатор.

Надо сказать, это решение давно назрело. В последние два года на Балтийской косе наблюдается ажиотаж. Тысячи загорающих и купающихся, и при этом ни одного профессионального спасателя. Это странно и страшно, ведь море у побережья косы крайне опасно - здесь, как и в самом Балтийске, любят пошалить разрывные течения.

ПАРК, ДОРОГИ, ГАЗ

Еще одно место в Балтийске, которое ждет реновация, - парк имени адмирала Головко. В советское время это была ухоженная и популярная у местных жителей зона отдыха. Сейчас здесь дебри, грязь и единственная разбитая дорожка.

- Балтийску на благоустройство парка выделено 100 миллионов рублей, проект уже готов, и первый этап уже начинается, - рассказал Алиханов. - При этом на федеральный конкурс по благоустройству подается проект реконструкции набережной.

Дороги, кстати, это еще одна болевая точка Балтийска. Кое-что уже сделано: например, улица Ленина стала проспектом, и не только на словах, и улица Серебровской, которая ведет к 33-му судоремонтному заводу. Раньше здесь было нечто похожее на последствия бомбардировки, теперь вполне приличная дорога.

Но работы в Балтийске еще хватает.

- Передаю вам наказ от своей тещи Тамары Александровны, - говорю губернатору. - Она живет на Гвардейском бульваре и очень печалится по поводу дорог во дворах.

- Согласен, дороги там так себе, - ответил Алиханов. - Мне уже поступали обращения, как раз в районе Гвардейского бульвара, будем ремонтировать. Так что можете успокоить тещу.

- Тещу еще газ в Балтийске беспокоит. Скоро ли дотянут ветку? Много лет уже тянут.

- Мы заключили контракт на достройку газопровода, на реконструкцию АГРС в поселке Черепаново. Специалисты правительства оценивают сроки выполнения работ в семь-восемь месяцев. Уже завершаем проектирование и скоро будем начинать строительство котельных, в этом году успеем построить одну из трех, самую мощную, - сказал губернатор. - Но после строительства газопровода несколько месяцев уйдет на процедуры согласования с Газпромом и другими структурами. Поэтому обещать того, что в следующем отопительном сезоне мы перейдем на газ, не могу. И если не успеем, то так же, как и в этом сезоне, будем компенсировать Балтийску стоимость гигаколорий. Раньше они платили 80 процентов от экономически обоснованного тарифа, в этом - 60. Это довольно существенно.

«ПЛОТВА ПОШЛА!»

Из Балтийска покатили в сторону северного побережья. По пути заскочили в крохотный Приморск. Там достопримечательностей раз, два и обчелся, пожалуй, самая интересная - руины орденского замка Фишхаузен, построенного в 1268 году. От замка, честно говоря, осталось совсем немного - жалкий огрызок стен из красного кирпича. В наступившем году всю территорию возле руин обещают облагородить: проложить дорожки, поставить скамейки и фонари, оборудовать сцену, обустроить пляж на заливе, возможно, привести в божеский вид сами руины. Деньги на это уже выделены.

Кстати, руины замка находятся в двух шагах от так называемого Антского моста - как говорят, самого маленького разводного моста в Европе. В тот день, когда мы там появились, и сам мост, и весь окрестный берег были заполнены рыбаками.

- Путина, что ли? - спрашиваю одного из рыбаков.

- Давление упало, плотва пошла очень хорошая, жирная, потому и рыбаков много. Вот такие лапти попадаются, - рыбак согнул пополам левую руку.

Рыбалка возле так называемого Антского моста (говорят, самого маленького разводного моста в Европе) в этот день удалась. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Оказалось, что рыбаки в основном местные. У многих - эллинги прямо здесь, на берегу речки. Если их обустроить и облагородить, место будет выглядеть будь здоров. Как, например, выглядит сегодня мемориальный комплекс в поселке Русское, куда мы отправились из Приморска. В братской могиле захоронены тысячи красноармейцев - героев Восточно-Прусской наступательной операции.

Приятно поразила дорога от Русского в сторону Янтарного. Там не так давно сделали ремонт и не спилили ни одной придорожной липы. Можно же при ремонте трассы сохранять деревья, главное - захотеть! А вот дорога из Янтарного в поселок Донское - это… Трудно подобрать эпитет. Местные называют ее стиральной доской, хотя можно сказать куда жестче. Скорее всего, очередь до нее дойдет, когда появится ответвление от Приморского кольца в сторону Янтарного.

ВСТРЕЧА В ОТРАДНОМ

Следующая остановка - в знаменитой Филинской бухте, где планируется строительство федерального спортивного лагеря. По заснеженной бетонной дороге мы спустились к морю. Место это рыбное и рыбацкое, но в тот день рыбаков не было - немного штормило, да, скорее всего, и не сезон.

- Слип для рыбаков останется? Или спортивный лагерь всю бухту поглотит? - спрашиваю губернатора.

- Останется, как и общественный пляж в Филинской бухте, - заверил губернатор. - И спуск к воде будет капитально отремонтирован.

Это, конечно, хорошая новость, потому что спуск к морю сейчас находится в довольно плачевном состоянии. Хорошо, что у губернатора «Тигуан», на «Поло» не факт, что получилось бы спуститься к воде.

По дороге в Отрадное Антон Алиханов рассказывал о жителях этого курортного поселка, которые, оказывается, очень требовательны. В частности, сообщил об одной активной учительнице - Наталье Петровне Калугиной. Вы удивитесь, но, когда мы гуляли по Отрадному, оценивая качество благоустройства в поселке, мы ее встретили. У нее был энергичный взгляд, а в руках - палки для скандинавской ходьбы.

Жительница Отрадного Наталья Калугина пожаловалась губернатору на качество воды. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Вы же Антон Алиханов? - строго спросила она. - Тогда вот что хочу сказать… Там внизу смотровая площадка, и она не огорожена, а это опасно.

- Уже огорожена, стекло там поставили.

- Ну, класс тогда, рада вас видеть, Антон Андреевич. А, кстати, вода когда будет в Отрадном чистая?

- В этом году уже делаем водозабор. В следующем году она точно будет, - ответил глава области.

В этот оказавшийся очень длинным день мы заехали еще в деревню викингов «Кауп», где одни энтузиасты танцевали с огнем, а другие играли средневековые мелодии.

Деревня викингов «Кауп». Где-то за этими воротами сидит ярл. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Тут у нас частокол и башня, а там - длинный дом, - сообщила одна из «жительниц» деревни викингов. - А знаете, кто в длинном доме?

- Кто?

- Там ярл сидит!

Знакомиться с ярлом не стали, поехали дальше. По пути свернули в поселок Рощино. Здесь уже несколько лет восстанавливается старинная усадьба Грюнхоф. Вначале мы думали, что дело ограничится просто созерцанием восстановленного дома, но вдруг как из-под земли вырос представитель собственника и провел по дому небольшую экскурсию. Работы еще много, но по сравнению с тем, как здание выглядело раньше, - земля и небо.

- Фасад полностью будет завершен этим летом, - сказал наш экскурсовод.

ЗАМКИ, КАПУСТА И «КЛАДОИСКАТЕЛЬ»

Рождественским утром 7 января мы взяли курс на юг. После прошедшего накануне снегопада состояние загородных трасс, честно говоря, вызывало серьезные опасения, которые вскоре только усилились. Буквально в 10 километрах от Калининграда мы наткнулись на торчащий из кювета микроавтобус. Губернатор притормозил, но, к счастью, помощь никому не понадобилась - на месте уже работал аварийный комиссар.

До первой остановки на маршруте - поселка Южного-1 - добрались без приключений. В десятом часу утра на улицах было ожидаемо малолюдно, поэтому мы заглянули в первый попавшийся магазин. Пока губернатор изучал цены и расспрашивал про местные зарплаты, продавец набиралась смелости и спросила о наболевшем:

- Такая информация прошла, что Калининград продал в Москву всю свою капусту. Это правда?

Алиханов от такого «анализа рынка» заметно опешил.

- Весь пищевой набор остается в области, - заверил он и для верности уточнил: - Капуста - слишком низкомаржинальный продукт, чтобы заниматься ее экспортом.

Больше вопросов у продавщицы не было, и мы продолжили свой путь.

Дорога по мере нашего продвижения удивительным образом становилась все чище и чище. Невольно стало закрадываться подозрение, что чиновники успели вычислить маршрут губернаторской поездки и бросили туда технику. (В интернете водители тем временем жаловались на гололед на востоке региона и старой светлогорской дороге).

В Багратионовске наша прогулка началась на территории замка Прейсиш-Эйлау. Сохранившийся форбург, к сожалению, снаружи по-прежнему выглядит гораздо привлекательнее, чем внутри. Интерьеры объекта культурного наследия встретили нас следами реконструкции начала нулевых и многообразием некультурной настенной «живописи», а чердак - зияющими дырами вместо окон и обгоревшими стропилами кровли.

Замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Несмотря на плачевное состояние замка, региональные власти не теряют надежды найти ему нового хозяина.

- Он стоит в прогнозном плане приватизации на 2022 год, будем реализовывать его с торгов, - поделился планами губернатор. - Интересанты есть. Планируется коммерческое использование объекта, возможно, под гостиницу - что-то, что основано на туристическом потоке. Кроме того, мы готовим проекты по капремонту жилых домов и, я думаю, в 2023 году активно придем с ними в Багратионовск.

Следующий замок - Гердауэн - встретился нам уже в Железнодорожном. Осматривать руины мы, правда, не стали, зато, по словам Антона Алиханова, здесь точно начнутся работы. Замок взял в аренду владелец местного турбинного завода, который собирается все тут облагораживать и приводить в порядок. Готовится проект и по реконструкции стоящей рядом мельницы: инвесторам уже одобрили кредит, в здании постройки начала XX века хотят открыть отель.

А вот судьбу крайсхауса еще только предстоит решить. В декабре правительство объявило, что готово отдать здание районного управления бесплатно. До марта идет сбор заявок.

- В конце месяца я планирую сюда привезти одного потенциального инвестора, который заинтересован в развитии геронтологического направления, возможно, откроет санаторий для отдыха пожилых людей, - рассказал губернатор, пока мы объезжали шикарное здание вокруг. - Тут большая площадь, есть парк для создания рекреационной зоны, который мы тоже передадим.

Ремонт жилых кварталов, ставших изюминкой Железнодорожного, будет продолжаться и дальше, но Алиханов согласился с тем, что туристический поток мог бы приносить гораздо больше денег:

- Надо было одновременно с благоустройством заниматься работой с бизнесом - и местным, и не местным. Пока получился процесс «Ахиллес и черепаха»: сначала мы делаем один шаг, а потом - второй. А нужно параллельно.

Из Железнодорожного мы совершили 70-километровый бросок в Черняховск. Губернатор решил внепланово проверить, как в индустриальном парке идет строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики. По самому оптимистичному сценарию запустить предприятие могут до конца этого года, реалистичный вариант - март 2023-го.

Несмотря на выходной день, мы обнаружили полную парковку служебных автобусов, которые привозят на стройплощадку рабочих. Но, пожалуй, еще более интересная картина наблюдалась рядом. В рощице возле дороги мужичок с металлоискателем в одной руке и лопатой в другой среди бела дня невозмутимо обследовал какой-то холмик.

- Что ищете? - поинтересовался, остановив машину, губернатор.

- Металл, - пробубнил «кладоискатель» и на наших глазах извлек из земли какую-то железяку.

Не обманул.

ГДЕ КИНО И ДИСКОТЕКА?

Последний день был посвящен востоку Калининградской области. По пути в Советск заехали в поселок Большаково. Здесь губернатор зашел в местный супермаркет, посмотрел на цены и получил неожиданный наказ от сотрудниц магазина:

- Антон Андреевич, у нас недавно отремонтировали Дом культуры, но возник вопрос зачем.

- Как это зачем?

- В нем нет ни кино, ни даже дискотеки. Решительно нечем заняться!

- Очень странно, - ответил губернатор.

Он связался с министром культуры и туризма Андреем Ермаком, тот пообещал решить проблему.

- Будет кино! - заверил Антон Алиханов.

В двух шагах от магазина - мрачный серый забор, за ним - точка по нелегальной продаже дизельного топлива. Мы хотели совершить контрольную закупку, но увы. Дизель в этот день не продавали.

- После праздников приезжайте, все будет, - пообещал добродушный дедушка-сторож.

- Мне уже поступали обращения по поводу этой точки, обязательно ее прикроем, - прокомментировал чуть позже Антон Алиханов.

По сравнению с оживленным поселком Большаково город Славск был похож на деревню. Вышли из машины. У магазина 73-летняя бабушка Нелли торговала молочной продукцией - молоко и масло быстро разобрали, остался только творог. 100 рублей за полкило.

Славск. Антон Алиханов и журналисты на фоне кирхи, которую сейчас реставрируют. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Антон Андреевич, у нас огромная просьба. Мы просим рынок, рынок, рынок! Но до сих пор никакого рынка нет, - сказала бабушка Нелли, узнав губернатора. - Приходится торговать вот здесь. Раньше был рынок, теперь не стало, частникам землю отдали.

- Да, это непорядок, - ответил Алиханов. - Обязательно сделаем. Местные жители должны иметь место, где продавать свою продукцию.

Пока общались с пенсионеркой, подтянулись другие местные жители. Разговорились о мелиорации. Это, наверное, главная тема в Славском районе, который находится ниже уровня моря. Польдерные земли могут приносить колоссальные урожаи, но за этими землями нужно ухаживать - вкладывать в мелиорацию очень серьезные деньги.

- Работа идет, - сказал Алиханов. - Мы восстанавливаем насосные станции, чистим вместе с федералами каналы. За год, например, появилось новых 700 гектаров земли, которые вышли из-под воды. Мы поставили новое насосное оборудование и почистили канал. 700 гектаров - это новые 300-350 коров.

НЕОБЫЧНОЕ ВАРЕНЬЕ

В Советске первым делом поехали смотреть реконструированную набережную. Самое старое фахверковое здание в области. Бывший промобъект, в котором планируется открыть центр какого-то креатива. Мини-концертный зал на открытом воздухе… За широкой рекой - занесенные снегом крыши Евросоюза. И тишина.

Губернатор сказал:

- В целом все хорошо, но почему народа нет? Где все те, для кого мы это делали? Хоть бы кафешка работала…

Появилось предложение открыть здесь ледовый каток, он бы точно привлекал народ в заснеженные зимние дни.

Стихийный рынок в центре Советска. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Зато возле замка Рагнит в соседнем Немане оказалось довольно людно. И опять благодаря туристам.

- Я из Бурятии, второй год подряд приезжаю в Калининградскую область. Очень здесь нравится, - сказал парень.

Замок Рагнит сейчас очистили от многолетних завалов, отремонтировали часовую башню и даже башенные часы. В будущем остов твердыни из красного кирпича планируют накрыть стеклянным куполом. Должно получиться стильно.

Вообще, Неманский район, конечно, сегодня не самое привлекательное место, одна из главных проблем, как и почти везде в глубинке, - отсутствие работы. По мнению губернатора, ситуацию должно выправить строительство «Росатомом» крупного предприятия по производству литийионных батарей. Как минимум две тысячи новых рабочих мест.

Самая дальняя точка нашего маршрута - Краснознаменский район, поселок Заречное. Здесь шикарные места. Изумительный изгиб реки Шешупе. Семья Себровских не так давно начала развивать в этом месте экологический туризм.

- Приезжают группы, останавливаются переночевать, мы им организуем походы в лес - за черникой, за грибами, потом можем предоставить услуги по обработке собранного урожая, - говорит Людмила Себровская. - Хотим дальше развиваться, в том числе выпускать собственные продукты. Например, джем из сосновых шишек. Попробуйте!

Мы попробовали по ложечке - необычно, но интересно.

- Вообще, у вас отличный проект, - сказал губернатор. - У нас есть программа «Восток» для малого и среднего бизнеса - там кредиты под один процент годовых. Присоединяйтесь!

Безусловно, экологический туризм - еще одно направление развития для восточных муниципалитетов. Запрос на «чистый отдых» сейчас очень велик - и у калининградцев, и у гостей нашей области.

Ответы Антона Алиханова на самые главные вопросы - про онкоцентр, строительство дорог, судьбу Дома Советов, кьюар-коды и так далее - читайте в еженедельном выпуске «Комсомолки» 13 января.