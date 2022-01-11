Историческая подмена: на башню клуба «Вагонка» в Калининграде установили флюгер с кирхи Арнау

Под изображением святой Катарины есть надпись с датой «1340», которая к зданию клуба не имеет никакого отношения. Фото: Александр Панфилов

10 января калининградский краевед Александр Панфилов опубликовал на своей странице в Фейсбуке несколько фотографий металлического флюгера с изображением святой Катарины, который ранее находился на шпиле кирхи Арнау в поселке Родники Гурьевского района. По словам Панфилова, теперь этот флюгер почему-то помещен на башню калининградского клуба «Вагонка» (клуб находится в стенах бывшей кирхи Христа, спроектированной архитектором Куртом Фриком).

- В 2014 году этот флюгер сняли со шпиля под предлогом аварийности, - объясняет Панфилов, - а потом, по сообщению службы охраны памятников, обещали музеефицировать.

Ситуацию «Комсомолке» согласился прокомментировать руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. Он подтвердил, что несколько лет назад в ходе работ по приспособлению кирхи в Родниках к современному использованию флюгер был демонтирован.

На действующем храме святой великомученицы Екатерины в Родниках сейчас стоит православный крест. Фото: Иван МАРКОВ

- Флюгер с Арнау долгое время лежал в епархиальном музее. Решили найти ему более достойное применение, - объяснил Маслов. - На действующем храме Святой Великомученицы Екатерины в Родниках сейчас стоит православный крест. На мой взгляд, это допустимо и по сути (немцы же несколько раз меняли навершие на храме после его передачи лютеранам в XVI веке), и юридически (пустовавшую церковь приспособили под христианский храм, возродив его изначальную функцию). Есть небольшие сомнения по поводу соблюдения процедур в процессе установки флюгера на башню «Вагонки». Может быть, это стоит назвать музеефикацией.

Общий вид башни с флюгером. Фото: Александр Панфилов

Александра Панфилова ответ Маслова не удовлетворил. Краевед считает, что флюгер установлен самовольно и с нарушением законодательства РФ, поскольку не имеет к бывшей кирхе Христа, построенной в 1936-37 годах, никакого отношения. Дело в том, что на флюгере под изображением святой Катарины есть надпись с датой - 1340. Именно в этом году была построена кирха Арнау на месте прусского городища.

- Интересно, что теперь означает цифра 1340 и какое отношение она имеет к кирхе Христа? - удивляется Панфилов.

- Да, случай не совсем ординарный, - соглашается Евгений Маслов. - Надо учитывать, что в Германии сейчас (иногда и у нас) материалы (кирпич, окна, двери, ковка разная и т. п.) с одних исторических зданий, как правило - разобранных, используют при работах на других. Флюгер не оригинальный, его установили немцы-меценаты при ремонте крыши примерно в 2007 году. По сути, это жестянка такая, просто декор. Ни о каком историческом облике речи и не идет. Поставили его на «Вагонке» в ходе работ по хозяйственному обслуживанию объекта.