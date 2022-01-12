Как калининградцы переносят микст-инфекцию COVID-19 и гриппа

Вакцинация против коронавируса и гриппа – защита от тяжелого течения заболевания. И не забывайте носить маски в общественных местах! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ региональный Роспотребнадзор напоминает о возможном сочетании двух инфекций COVID-19 и гриппа.

- Микст-инфекция может протекать достаточно тяжело и вызвать самые неблагоприятные последствия. Чтобы этого избежать, рекомендуется соблюдать правила профилактики, - отметили специалисты.

Есть в Калининграде новый микст?

По данным регионального Роспотребнадзора, в области уже зафиксированы случаи, когда человек инфицирован и гриппом, и коронавирусной инфекцией.

- Заболевание протекает достаточно тяжело, - отметили руководитель регионально Роспотребнадзора Елена Бабура и подчеркнула, что в этом сезоне грипп стали выявлять в конце октября-начале ноября 2021 года.

- В настоящий момент в области выявлено 222 случая заболевания гриппом, - отметила Елена Бабура (для сравнения: за предыдущий период в регионе было выявлено всего 300 случаев заболевания гриппом. – Ред.).

- Этот год характеризуется тем, что все случаи ОРВИ обследуются на коронавирус, и также - на грипп. Если у человека есть грипп, и нет коронавируса, то он госпитализируется отдельно от COVID-пациентов, - уточнила главный санитарный врач Калининградской области.

Как протекает болезнь, если я заразился одновременно COVID-19 и гриппом? Сколько она длится?

На тяжесть проявлений и их продолжительность влияет множество других факторов: вакцинация, возраст пациента, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения. Если человек вакцинирован против коронавирусной инфекции и против гриппа, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет риск тяжелого и длительного течения гораздо выше.

Как понять, что человек заражен одновременно гриппом и коронавирусом? Есть ли какие-то специфические симптомы?

- Определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто. Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции. Однако, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно.

Как проводится лечение, если человек одновременно заболел COVID-19 и гриппом?

- Правильное лечение может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента. В любом случае важно как можно быстрее начать лечение, четко следовать рекомендациям, обращая внимание на дозы и время приема препаратов. В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова. Очень важно не забывать про обильное питье, которое помогает снять интоксикацию. Чтобы уменьшить количество вирусов, находящихся на слизистых оболочках, нужно полоскать горло и промывать нос рекомендуемыми врачом растворами.

Какие меры профилактики – эффективны?

На сегодняшний день при своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции, своевременном мытье рук и использовании дезинфицирующих средств можно снизить риск заражения до минимальных значений.

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Что еще важно помнить о вакцинации против гриппа?

- Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем, прививка обеспечивает защиту на 80-90% и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы.

- Всемирная Организация Здравоохранения постоянно исследует перемещение вирусов по всему миру и на основании этих исследований дает рекомендации производителям вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина все равно действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами.

- Если по каким-либо причинам вакцинация против не была проведена вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии, причем использовать можно только вакцины с неживыми вирусами. Однако, если прививка была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован вирусом гриппа, но клинических проявлений еще не было, то вакцинация не предотвратит это заболевание, но снизит вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в последующие месяцы сезона.