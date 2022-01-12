Елена Бабура: Дельта-штамм никуда не ушел, но и омикрон Калининград, конечно, заденет

В 90 процентах случаев заболевание протекает как ОРВИ, 5-6 процентов – пневмония. Фото: Иван Макеев

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Калининградской области, за первую календарную неделю наступившего года в регионе выявлено 934 случая коронавирусной инфекции.

- В структуре ничего не изменилось, - пояснила руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. - В 90 процентах случаев заболевание протекает как ОРВИ, 5-6 процентов - пневмония, в 4-5 процентах - вирус выявляется активно в рамках скрининга, когда человеку по каким-либо причинам необходимо пройти обследование на COVID-19.

Елена Бабура. Фото: Александр КАТЕРУША

По словам главного санитарного врача области, и в возрастных группах взрослого населения за указанный период времени неделю наблюдалось снижение выявляемости заболевания.

- Это объясняется рядом объективных факторов: в праздничные дни снижается число обращений граждан за медицинской помощью, снизился и охват тестирования, - отметила Елена Бабура. При этом главный санитарный врач обратила внимание на две возрастные группы именно детей, где сегодня фиксируется рост заболевания коронавирусом.

- Отмечается рост заболеваний среди детей в возрасте до года и в возрасте до шести лет, именно в семейных очагах, - пояснила Елена Бабура. - Особенно волнует ситуация с детьми в возрасте до года, число заражений увеличилось за первую календарную неделю на 23 процента.

О «влиянии» гостей

- Если мы посмотрим чуть шире, за десять праздничных дней выявлено 1074 случая заболевания коронавирусом, и один процент от этого количества приходится именно на тех, кто прибыл на территорию Калининградской области. Причины разные: одни приехали в область для отдыха, другие - на каникулы, третьи находились здесь с деловыми целями и вынуждены были обратиться за помощью при проявлении клинических симптомов заболевания, - отметила главный санитарный врач Калининградской области.

О повышении суточной заболеваемости

- Мы видим повышение суточной заболеваемости, - констатировала Елена Бабура. - Есть объективные причины. Есть люди, кто в праздничные дни болел легко. И сейчас нужно освобождение или от работы, или от учебы, идет обращение в медицинские организации. То есть мы говорим о случаях отложенных обращений, за счет этого мы и наблюдаем рост.

О новом штамме

- Мы ведем мониторинг. Сейчас он увеличен по распоряжению главного санитарного врача Российской Федерации, чтобы отслеживать распространение штамма омикрон по стране. Это значит, что еще большее количество материалов от больных с подтвержденным коронавирусом направляется в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Пока наличие омикрона в Калининградской области не подтверждается. В подавляющем большинстве случаев выявляется дельта-штамм, он никуда не ушел. Но и омикрон нас, конечно, заденет.

О темпах вакцинации

- По данным сайта Стопкоронавирус.ру, коллективный иммунитет в Калининградской области сформирован на 73,59 процента. Более 548 тысяч жителей региона завершили вакцинацию. И уже многие из них ревакцинируются, что правильно! Для того чтобы поддерживать иммунитет в активном состоянии в связи с изменением штамма, для того чтобы предупредить развитие тяжелых форм заболевания и нахождение на инфекционной койке длительное время. И сюда же (в формирование коллективного иммунитета. - Ред.) вошли те, кто переболел коронавирусной инфекцией.

Но этого (нынешнего уровня коллективного иммунитета в регионе. - Ред.) недостаточно! Мы с вами должны понимать, что омикрон - другой штамм, в результате мутации он получил еще большую возможность по распространению, он заражает большее число людей. Значит, и привитых от коронавируса должно быть больше. Тем более что в регионе прививочные пункты работают, вакцина есть.

О ближайшем будущем

- По прогнозу мы будем прирастать, - уверена Елена Бабура. - Сегодня идет формирование коллективов, возвращение из отпусков, после каникул.

Благодаря тому, что в области уже сформирован коллективный иммунитет против коронавируса, против гриппа, мы надеемся, что избежим пикового подъема заболеваний.

Нужно всегда помнить, что лучшая профилактика тяжелого течения заболевания коронавируса - вакцинация, мытье рук, обработка поверхностей и гаджетов дезсредствами, ношение маски в транспорте, магазинах, офисах - там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. В случае заболевания очень важно раннее обращение за медицинской помощью, максимальное снижение контактов, чтобы прервать цепочки распространения заболевания. Будем наращивать количество тестирования, будем следить за эпидситуацией, за количеством госпитализаций, за уровнем заболеваемости в школах.

О возможных ограничениях

- Все те ограничения, которые введены в регионе, соответствуют эпидемиологической ситуации. Важно не вводить новые ограничения, а соблюдать действующие. Мы уже два года живем в условиях, когда от действий каждого из нас зависит и состояние общества, и в целом качество жизни. Если мы все будем соблюдать абсолютно все введенные ограничения, то новых ждать не нужно. Если будет прирост, то понадобится разобщение, прерывание цепочек и, может быть, понадобятся новые противоэпидемические мероприятия. Все зависит от нас!

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

График работы мобильных прививочных пунктов по 16 января 2022 года

(иммунизация проводится по живой очереди):

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2):

№ 1 – с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

№ 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – круглосуточно с 10 до 20 часов (перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов (перерыв с 3.00 до 3.45);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30):

№ 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

№ 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» - круглосуточно с 10.00 до 20.00 (перерывы с 12.30 до 13.00 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов (перерыв с 3.00 до 3.45);

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17б) - вход с улицы Мусоргского, 10а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – с 10 до 20 часов с перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00.

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр., 159) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Медпункт вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) работает с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Расписание 17 мобильных пунктов вакцинации в 16 городах области размещается на интернет-ресурсах местных администраций, лечебных учреждений и СМИ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 754 074 комплекта доз вакцины от коронавируса поступило в регион нарастающим итогом;

- 573 287 человек привиты, при этом полностью завершена иммунизация у 551 164 человек;

- 1391 койка для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 19 лечебных учреждениях развернуты сегодня. Из них 112 - с ИВЛ. 1094 койки - заняты, из них 54 - с ИВЛ.

(Данные минздрава Калининградской области по состоянию на 11 января 2022 года).