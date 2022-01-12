В Калининграде вооруженный ножом грабитель влез в квартиру, где спали две женщины

Прежде чем отметиться в Трамвайном, налетчик вскрыл стеклопакет окна дома в Туруханском переулке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шел третий час ночи с воскресенья на понедельник, когда хозяйка квартиры в одном из домов Трамвайного переулка в Калининграде, проснувшись, увидела перед собой неизвестного ей мужчину. Таинственный незнакомец, заметив пробуждение дамы, без слов приложил палец к губам, дав понять, что и горожанке лучше молчать. Несмотря на то, что в руке у грабителя (а кем еще мог быть незваный гость?) поблескивал нож, этому предупреждению калининградка не вняла. Возможно, храбрости ей добавляло присутствие родственницы, которая спала рядом. А может, обнадежило то, что налетчик вдруг отбросил свое оружие и потянулся к лежавшему возле кровати смартфону. Как бы то ни было, женщина вскочила и подняла крик.

- Была чуть-чуть такая борьба как бы, - пытался потом на допросе более или менее связно рассказать о произошедшем 40-летний житель Гурьевского района, в перечень достоинств которого красноречие явно не входит. - Я у нее выхватил из рук телефон и убежал…

Едва оправившись от испуга, женщины позвонили в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативники уголовного розыска, следователи, эксперты-криминалисты, кинологи с собаками, а также сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Московскому району и опера управления угрозыска областного УМВД. Первым делом выяснили, что злоумышленник проник в дом через незапертое окно на кухне.

- Затем оперативно была установлена личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД.- Мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Его задержали по горячим следам.

Судя по всему, у уголовника сработал приобретенный за долгие годы криминальной практики инстинкт. Мужик просто шел по улице, когда вдруг заметил приоткрытое окно. Дальше действовал уже, можно сказать, автоматически: ловко вскарабкался по стене, бесшумно ввинтился в проем и оказался на чужой кухне. Увидев лежавший на столе нож, на всякий случай вооружился им и отправился шарить по комнатам. Нашел два рюкзака, вынес их в подъезд, чтобы рассмотреть содержимое на свету, и был разочарован: заплечные сумки оказались пустыми!

Но упорный налетчик твердо решил не уходить без добычи, поэтому вернулся в квартиру. Дальнейшее вы уже знаете. Похищенный гаджет, кстати, был изъят у задержанного при обыске. А сам гурьевчанин теперь проходит в качестве обвиняемого в уголовном деле о «разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере». Что в перспективе сулит ему возвращение в места не столь отдаленные на срок от 7 до 12 лет. И это еще будет не худший расклад, ведь сотрудники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району установили, что этот же преступник обчистил еще одно жилище - в Туруханском переулке. Там окно было закрыто, но стеклопакет домушник отжал. Хозяин-пенсионер в итоге лишился телевизора и сразу трех мобильников.

С учетом столь бурной активности подследственного почти нет сомнений в том, что суд легко удовлетворит ходатайство правоохранителей об аресте нынешнего обитателя изолятора временного содержания.