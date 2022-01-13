«Чертовы мельницы» штурмовали три дня

Колонна советских танков ИС-2 на дороге в Восточной Пруссии. Фото: waralbum.ru

В субботу, 13 января 1945 года, началась Инстербургско-Кёнигсбергская фронтовая операция, которая, в свою очередь, являлась частью Восточно-Прусской стратегической наступательной операции РККА. Одним из первых на пути советских войск оказался городок Шлоссберг – нынешний поселок Добровольск в Краснознаменском городском округе Калининградской области. В штабных документах опорный пункт, который предстояло штурмовать Красной армии, именовался Шлоссберг-Пилькаллен (см. историческую справку), так что мы будем пользоваться более известным топонимом.

Туман, туман…

Кстати сказать, в ходе октябрьского наступления РККА 1944 года Шлоссберг удалось занять с ходу, но вскоре пришлось оставить. Теперь оборону на этом участке держала 1-я (восточнопрусская) пехотная дивизия вермахта с приданными ей частями поддержки. Немцам удалось довести плотность артиллерии до 35 стволов на километр фронта, показатели в танках и самоходных орудиях были 3 и 9 соответственно. Непосредственно перед городом оборудовали три линии траншей полного профиля, прикрытых комбинированными проволочными заграждениями и минными полями. Как следует из журналов боевых действий частей 39-й армии 3-го Белорусского фронта, в предпоследнюю и последнюю ночи перед наступлением на Пилькаллен отмечалось «особенное затишье» артиллерии и минометов немцев. По нашему переднему краю работали только пулеметы, да и то в небольшом количестве. Зато противник активно проводил ложные маневры, создавая видимость сосредоточения крупных сил пехоты и техники.

Утром 13 января опустился густой туман, человеческие фигуры можно было с трудом различить на расстоянии самое большее 200-300 метров. Поэтому рассчитывать на поддержку авиации не приходилось, да и танки с самоходками были лишены возможности вести прицельную стрельбу по огневым точкам противника. Но первыми заговорили как раз вражеские пушки и минометы – в 7.00 немцы провели получасовую контрартподготовку. Кроме того, они загодя переместили тяжелые орудия в глубину своей обороны и сменили позиции легкой артиллерии и минометов. Пехоту из первых двух траншей отвели в третью, оставив для наблюдения по одному отделению из каждой роты, подтянули полковые и дивизионные резервы.

Бой за узкоколейку

Ровно в 9.00 началась уже наша артподготовка, продолжавшаяся два часа кряду. За четверть часа до ее окончания в атаку двинулись танки, а еще через 10 минут за ними пошла пехота. Первой в бой за город вступила 17-я гвардейская Краснознаменная Духовщинская орденов Красного Знамени и Суворова II степени стрелковая дивизия, действовавшая в составе 5-го гвардейского стрелкового корпуса. Задача дивизии осложнялась еще и тем, что в ее составе преобладали молодые бойцы, призванные в 1944-1945 годах с Украины, из Белоруссии и Прибалтики. Недостаток опыта личного состава сказался очень быстро.

К полудню удалось овладеть двумя линиями немецких траншей. Под сильным огнем подразделения 45-го и 48-го гвардейских стрелковых полков вышли к узкоколейке и завязали бой за третью линию траншей с системой дзотов и открытыми площадками станковых и ручных пулеметов. На этом рубеже наступающие также наткнулись на сплошные противопехотные и противотанковые минные поля, и темп наступления оказался потерян.

Минометы против минометов

Во второй половине дня, пытаясь взломать вражескую оборону, наши задействовали «тяжелометательные аппараты» - судя по всему, минометы калибра 120 и 160 мм, но без особого эффекта. Введя в бой резервы, после короткого артналета попытались обойти городок с севера, однако эта атака захлебнулась под ураганным артиллерийско-минометным обстрелом.

Немцы в свою очередь прибегли к помощи своих шестиствольных минометов, а также Wurfrahmen 40 on SdKfz 251 - установок на базе полугусеничного бронетранспортера с 6 снарядами 280 мм или 300 мм. Мощный и хорошо организованный огонь противника мешал продвижению наших танков и пехоты. Вдобавок ко всему подвел сосед справа: 192-я стрелковая дивизия действовала силами лишь одного батальона и с большим отставанием, открывая фланг гвардейцев, на который то и дело обрушивались немецкие контратаки. Бой за третью линию траншей продолжался и ночью.

С утра 14 января дивизия возобновила наступление при поддержке танков и самоходных артиллерийских установок, действовавших в боевых порядках пехоты, а также штурмовой авиации (туман наконец-то рассеялся). Увы, добиться успеха не удалось. Следующей ночью немцы на участке 48-го полка дважды контратаковали – каждый раз силами до роты при поддержке танков и самоходок, но были отбиты. С начала наступления в дивизии выбыло из строя 92 человека убитыми и 585 ранеными, были уничтожены или получили значительные повреждения 26 танков и САУ. У противника, по данным разведки, выбыло из строя до 250 человек.

Наступило 15 января, а наши гвардейцы все никак не могли преодолеть злополучную узкоколейку. Еще через два дня понесшую значительные потери дивизию отвели в резерв.

Ночная контратака

Куда удачнее складывалось наступление на Пилькаллен 124-й Мгинской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии. К часу ночи 14 января ее 781-й стрелковый полк вышел на подступы к юго-восточной окраине города. Там располагался кирпичный завод, который обороняла рота гитлеровцев, поддерживаемая пятью станковыми пулеметами и двумя врытыми в землю танками. Сам завод был обнесен кольцом траншей и двумя рядами проволочных заграждений.

Под покровом темноты 3-й батальон майора Касимова ворвался внутрь укрепления и полностью истребил вражеский гарнизон. Тем временем 2-му батальону удалось занять траншеи, прикрывавшие южную часть Пилькаллена. И хотя атака 1-го батальона в юго-западном направлении успеха не принесла, к 5 часам утра с юго-востока и юга город оказался открытым, что создало условия для штурма.

В 13.30 после мощного удара артиллерии и гвардейских минометов 781-й полк поднялся в общую атаку. И тут выяснилось, что едва ли не каждый дом в Пилькаллене был приспособлен под огневую точку, из окон подвалов наступающих поливали свинцом, из глубины обороны немецкие минометы вели заградительный огонь. Однако 2-й и 3-й батальоны до наступления темноты все-таки смогли значительно вклиниться в городские кварталы. Казалось, еще рывок – и победа. Однако наступившая ночь внесла свои коррективы.

В горячке уличных боев не была проведена тщательная зачистка взятых зданий. Притаившиеся там уцелевшие немцы в 21.00 организовали энергичную контратаку и заставили советские батальоны отступить к внешнему обводу траншей.

Победные залпы

Эта тактическая неудача не смутила советское командование. Проведя ночную разведку и перегруппировавшись, утром 15 января наши войска возобновили штурм, в помощь 781-му задействовав 406-й стрелковый полк. Очень кстати оказалась поддержка авиации, которая в 16.00 провела бомбежку западной части Пилькаллена, что заметно ускорило наметившийся перелом в бою за город. Но немцы не прекращали яростных контратак, яростно отстаивая район центральной площади.

Так, в непрерывных упорных боях, то и дело переходивших в рукопашные схватки, очищая квартал за кварталом, два батальона 781-го полка вместе с батальоном 406-го полка к 23.00 вышли на северную и северо-западную окраины, немедленно приступив к закреплению на занятых рубежах. По городу еще шныряли мелкие группы вражеских автоматчиков, но к утру 16 января они все были уничтожены другим батальоном 406-го полка. Осознавая, что продолжение сопротивления на улицах грозит им полным уничтожением, остатки немецкого гарнизона поспешно отступали на север и северо-запад, где еще оставался свободный выход из города.

Советские солдаты проходят мимо брошенных немецких обозов и военной техники. Фото: waralbum.ru

Войскам, участвовавшим в овладении Пилькалленом «и другими городами», приказом Верховного главнокомандующего от 19 января 1945 года была объявлена благодарность, и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Отдельной награды - ордена Суворова II степени - удостоилась 124-я Мгинская стрелковая дивизия: как значилось в указе Президиума Верховного Совета СССР, «за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии и проявленные при этом доблесть и мужество».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В переводе с немецкого «Шлоссберг» означает «Замковая гора», которая и в самом деле дала имя поселку - первое письменное упоминание о нем датируется 14 сентября 1515 года. Чуть позже в народе ту же самую возвышенность стали именовать Мельничной благодаря установленным в середине XVII века на ее гребне трем ветрякам. Второе название разросшегося к тому времени поселения - Пилькаллен - впервые встречается в документах 1545 года. По мнению краеведов, происхождение топонима – литовское, от слов «pilis», что означает «крепость», и «kalnas» - «гора». В принципе, все тот же Шлоссберг, только на другом языке. Городские права Пилькаллен получил 16 марта 1725 года - и на его гербе красовались три пресловутые мельницы. В 1938-м городку в рамках кампании по делитовизации вернули название Шлоссберг.

До зимы 1945-го русские войска уже брали Шлоссберг-Пилькаллен, причем аж три раза. Впервые это произошло по ходу Семилетней войны в 1757 году. Полтора века спустя, 17 августа 1914-го, Русская императорская армия вновь заняла городок, в ноябре германцам удалось его отбить, хотя и ненадолго. Впрочем, и русские, после того как вновь (считай, уже в третий раз) овладели этим населенным пунктом, также не очень долго там задержались. Хлебнувший лиха Пилькаллен в перерыве между двумя мировыми войнами долго восстанавливали из руин. Хотя он и имел статус районного центра, местное население по состоянию на 1939 год насчитывало менее 6 тысяч человек.

После войны уже ставший советским Шлоссберг-Пилькаллен переименовывали еще дважды! Сначала его назвали Красноармейском, но уже в 1947-м нарекли Добровольском, одновременно лишив статуса города. Нынешний поселок знаменит тремя объектами. Во-первых, это чудом сохранившийся немецкий монумент жертвам трех войн: Датско-прусской 1864 года, Австро-прусско-итальянской 1866 года и Франко-прусской 1870-1871 годов. Во-вторых, грандиозный мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, где в числе прочих захоронены сразу три Героя Советского Союза: красноармеец Николай Анисимов, ефрейтор Иван Корнев и лейтенант Алексей Тазаев.

Мемориал героям Великой Отечественной войны в поселке Добровольск. Фото: prussia39.ru

ДОСЛОВНО

Из сводки Совинформбюро за 19 января 1945 года:

«Особенно упорные бои произошли за город Пилькаллен - важный узел шоссейных дорог. Гитлеровцы засели в домах и сопротивлялись с отчаянием людей, обреченных на гибель. Нашим подразделениям приходилось вышибать немцев из каждого дома».